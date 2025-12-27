Risultati calcio live, sabato 27 dicembre 2025: Serie A e Aston Villa-Chelsea

Ricco programma in A con Parma-Fiorentina lunch match, trasferta per Lazio e Juventus, si gioca anche in Serie B e Coppa d’Africa
Il programma di sabato 27 dicembre si sta aprendo con il calcio australiano. Verso la conclusione il match Adelaide United-WS Wanderers al momento su 2-2 con reti di Jovanovic nel primo tempo, Hammond, Ayoubi e rigore di Boprrello nella ripresa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti.
In Serie A ricco programma a partite dal lunch match Parma-Fiorentina delle 12:30 quindi alle ore 15 Lecce-Como e Torino-Cagliari, alle 18 Udinese-Lazio e alle 20:45 trasferta della Juventus a Pisa. Stesso orario di partenza in B con Spezia-Lazio mentre in Europa troviamo la trasfertra del Manchester City con il Nottingham alle ore 13:30 oltre ad Arsenal-Brighton delle 16 e soprattutto Chelsea-Aston Villa delle 18:30. Prosegue la Coppa d’Africa con quattro gare che vedranno il Senegal impegnato con il DR Congo alle ore 16 mentre la Nigeria affronta la Tunisia alle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP
Benin – Botswana 1-0 (Finale)
Senegal – DR Congo 1-1 (Finale)
Uganda – Tanzania 1-1 (Finale)
Nigeria – Tunisia 3-2 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Olympique Akbou – USM Alger 1-1 (Finale)
Paradou – Rouisset 1-0 (Finale)
JS Kabylie – Chlef 2-1 (Finale)
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Qadsiah – Damac 1-1 (Finale)
Al Nassr FC – Al Okhdood 3-0 (Finale)
Al-Ittihad FC – Al Shabab 2-0 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Sydney FC – Auckland FC Posticipata
Adelaide United – WS Wanderers 3-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Anversa – Waregem 2-1 (Finale)
RAAL La Louviere – Leuven 0-0 (Finale)
KV Mechelen – Dender 1-1 (Finale)
Gent – Westerlo 2-0 (Finale)
EGYPT CUPEGITTO:
Modern Sport [Qualificato] – Al Qanah 1-0 (Dopo Suppl.)
Al Ahly – WE SC [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
El Gaish [Qualificato] – Kahrabaa Ismailia 2-1 (Dopo Rigori)
EMIRATI ARABI: SUPERCOPPA
Al-Ahli Dubai – Al Sharjah [Vincitore] 2-3 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Caernarfon – Colwyn Bay 1-2 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Nottingham – Manchester City 1-2 (Finale)
Arsenal – Brighton 2-1 (Finale)
Brentford – Bournemouth 4-1 (Finale)
Burnley – Everton 0-0 (Finale)
Liverpool – Wolves 2-1 (Finale)
West Ham – Fulham 0-1 (Finale)
Chelsea – Aston Villa 1-2 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Peykan – Kheybar Khorramabad 0-0 (Finale)
Sepahan – Chadormalu 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Parma – Fiorentina 1-0 (Finale)
Lecce – Como 0-3 (Finale)
Torino – Cagliari 1-2 (Finale)
Udinese – Lazio 1-1 (Finale)
Pisa – Juventus 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Spezia – Pescara 2-1 (Finale)
Carrarese – Mantova 0-0 (Finale)
Catanzaro – Cesena 2-0 (Finale)
Empoli – Frosinone 1-1 (Finale)
Juve Stabia – Südtirol 1-0 (Finale)
Sampdoria – Reggiana 2-1 (Finale)
Venezia – Entella 1-0 (Finale)
Palermo – Padova 1-0 (Finale)
Bari – Avellino 1-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Bendel – Kwara 2-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Famalicao – Estrela 2-3 (Finale)
Estoril – Alverca 4-1 (Finale)
PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL
Lusitano GC – Fafe [Qualificato] 0-1 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Hibernian – Hearts 3-2 (Finale)
Dundee FC – Falkirk 1-0 (Finale)
Livingston – Celtic 2-4 (Finale)
Rangers – Motherwell 1-0 (Finale)
St. Mirren – Kilmarnock 0-0 (Finale)
Aberdeen – Dundee Utd 1-1 (Finale)