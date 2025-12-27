Risultati calcio live, sabato 27 dicembre 2025: Serie A e Aston Villa-Chelsea

Ricco programma in A con Parma-Fiorentina lunch match, trasferta per Lazio e Juventus, si gioca anche in Serie B e Coppa d’Africa

Il programma di sabato 27 dicembre si sta aprendo con il calcio australiano. Verso la conclusione il match Adelaide United-WS Wanderers al momento su 2-2 con reti di Jovanovic nel primo tempo, Hammond, Ayoubi e rigore di Boprrello nella ripresa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti.

In Serie A ricco programma a partite dal lunch match Parma-Fiorentina delle 12:30 quindi alle ore 15 Lecce-Como e Torino-Cagliari, alle 18 Udinese-Lazio e alle 20:45 trasferta della Juventus a Pisa. Stesso orario di partenza in B con Spezia-Lazio mentre in Europa troviamo la trasfertra del Manchester City con il Nottingham alle ore 13:30 oltre ad Arsenal-Brighton delle 16 e soprattutto Chelsea-Aston Villa delle 18:30. Prosegue la Coppa d’Africa con quattro gare che vedranno il Senegal impegnato con il DR Congo alle ore 16 mentre la Nigeria affronta la Tunisia alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP

Benin – Botswana 1-0 (Finale)

Senegal – DR Congo 1-1 (Finale)

Uganda – Tanzania 1-1 (Finale)

Nigeria – Tunisia 3-2 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Olympique Akbou – USM Alger 1-1 (Finale)

Paradou – Rouisset 1-0 (Finale)

JS Kabylie – Chlef 2-1 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Qadsiah – Damac 1-1 (Finale)

Al Nassr FC – Al Okhdood 3-0 (Finale)

Al-Ittihad FC – Al Shabab 2-0 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Sydney FC – Auckland FC Posticipata

Adelaide United – WS Wanderers 3-2 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Anversa – Waregem 2-1 (Finale)

RAAL La Louviere – Leuven 0-0 (Finale)

KV Mechelen – Dender 1-1 (Finale)

Gent – Westerlo 2-0 (Finale)

EGYPT CUPEGITTO:

Modern Sport [Qualificato] – Al Qanah 1-0 (Dopo Suppl.)

Al Ahly – WE SC [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

El Gaish [Qualificato] – Kahrabaa Ismailia 2-1 (Dopo Rigori)

EMIRATI ARABI: SUPERCOPPA

Al-Ahli Dubai – Al Sharjah [Vincitore] 2-3 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Caernarfon – Colwyn Bay 1-2 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Nottingham – Manchester City 1-2 (Finale)

Arsenal – Brighton 2-1 (Finale)

Brentford – Bournemouth 4-1 (Finale)

Burnley – Everton 0-0 (Finale)

Liverpool – Wolves 2-1 (Finale)

West Ham – Fulham 0-1 (Finale)

Chelsea – Aston Villa 1-2 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Peykan – Kheybar Khorramabad 0-0 (Finale)

Sepahan – Chadormalu 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Parma – Fiorentina 1-0 (Finale)

Lecce – Como 0-3 (Finale)

Torino – Cagliari 1-2 (Finale)

Udinese – Lazio 1-1 (Finale)

Pisa – Juventus 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Spezia – Pescara 2-1 (Finale)

Carrarese – Mantova 0-0 (Finale)

Catanzaro – Cesena 2-0 (Finale)

Empoli – Frosinone 1-1 (Finale)

Juve Stabia – Südtirol 1-0 (Finale)

Sampdoria – Reggiana 2-1 (Finale)

Venezia – Entella 1-0 (Finale)

Palermo – Padova 1-0 (Finale)

Bari – Avellino 1-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Bendel – Kwara 2-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Famalicao – Estrela 2-3 (Finale)

Estoril – Alverca 4-1 (Finale)

PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL

Lusitano GC – Fafe [Qualificato] 0-1 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Hibernian – Hearts 3-2 (Finale)

Dundee FC – Falkirk 1-0 (Finale)

Livingston – Celtic 2-4 (Finale)

Rangers – Motherwell 1-0 (Finale)

St. Mirren – Kilmarnock 0-0 (Finale)

Aberdeen – Dundee Utd 1-1 (Finale)