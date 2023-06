Nell’Europeo Under 21 tutto ancora da decidere nel Gruppo A per l’accesso ai quarti di finale. Successo del Belgrano in Liga Profesional e del Vasco nella Serie A brasiliana

Il calcio sudamericano in apertura del programma di martedì 27 giugno. Partiamo dalla Liga Profesional argentina dove si registra il successo per 3-1 del Berlgano sul Banfield: al 24′ del primo tempo Vegetti sblocca il punteggio. Al 14′ della ripresa un autogol di Rebola porta in parità l’incontro ma prima Vegetti al 28′ quindi Jara al 31′ fissano il punteggio con i padroni di casa in dieci dal 32′ per il doppio giallo a Jara. Una rete di Jair al 32′ della ripresa su rigore ha deciso la sfida tra Vasco e Cuiaba per la Serie A brasiliana. Stesso punteggio in Bolivia tra Independiente Petrolero e Guabira mentre nella Gold Cup del Nord e Centro America successo per 2-1 sia della Martinica su El Salvador che del Panama sulla Costa Rica. Nella prima partita nel primo tempo arrivano le reti di Burner all’11’ e Fortune al 16′ mentre nella ripresa rosso al 3′ per Rivierez quindi nel finale prima Henriquez fallisce un rigore quindi Tamasca accorcia sempre dal dischetto. Nella seconda partita invece il punteggio si sblocca dopo 23 minuti con Fajardo quindi al 23′ della ripresa arriva il raddoppio di Barcenas e in pieno recupero Suarez dimezza lo svantaggio. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Al via la terza giornata della fase a gironi per gli Europei Under 21. Per il Gruppo A troviamo alle ore 18 Olanda-Georgia e Portogallo-Belgio mentre per il B alle 20.45 c’è Croazia-Romania e Spagna-Ucraina. Si gioca anche Godoy Cruz-Defensores Unidos per la Copa Argentina alle ore 22.10 mentre due sono le partite valide per i preliminari di Champions League ovvero alle 15 Atletic Escalades-Budocnost e alle 21 The Penne-Breidablik.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 GIUGNO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALGERIA LIGUE 1

Saoura - USM Alger 20:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Godoy Cruz - Defensores Unidos 22:10



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Belgrano - Banfield 3-1 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero - Guabira 1-0 (Finale)



BRASILE SERIE A

Vasco - Cuiaba 1-0 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Zamalek - Ghazl El Mahallah 20:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Narva 17:00

Tammeka - Parnu JK Vaprus 18:00

Paide - Kalju 19:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARI

Atletic Escaldes (And) - Buducnost (Mne) 0-2 (Intervallo)

Tre Penne (San) - Breidablik (Ice) 21:00



EUROPA EUROPEI U21

Olanda U21 - Georgia U21 18:00

Portogallo U21 - Belgio U21 18:00

Croazia U21 - Romania U21 20:45

Spagna U21 - Ucraina U21 20:45



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka - HJK 17:00

Honka - VPS 17:00

Inter Turku - Ilves 17:00

KTP - Lahti 17:00

KuPS - Mariehamn 17:00

SJK - Oulu 17:00



LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris - Zalgiris 18:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Stal Mielec (Pol) - LKS Lodz (Pol) 2-1 (Finale)

Rakow (Pol) - Puszcza (Pol) 4-0 (Finale)

Kamaz (Rus) - Amkar (Rus) 1-4 (Finale)

Radnicki 1923 (Srb) - Zvijezda 09 (Bih) Rinviata

Stirling (Sco) - Dundonald Bluebell (Sco) 14:00SRF

Zenit-Izhevsk (Rus) - Kamaz (Rus) 3-3 (*)

FK Strogino Moscow (Rus) - Neftekhimik (Rus) 16:30

Slovan Bratislava (Svk) - O. Ljubljana (Slo) 16:30

Slovacko (Cze) - Podbrezova (Svk) 17:00

Kapfenberg (Aut) - Otelul (Rou) 17:30

CSKA Sofia (Bul) - Botosani (Rou) 18:00

Ferencvaros (Hun) - Qarabag (Aze) 18:00

Mjallby (Swe) - Helsingborg (Swe) 18:00

Deisenhofen (Ger) - Pullach (Ger) 18:30

Kremser (Aut) - Traiskirchen (Aut) 18:30

SK Hippach (Aut) - Tirol (Aut) 18:30

Leoben (Aut) - Tillmitsch (Aut) 19:00

Giessen (Ger) - Gonsenheim (Ger) 19:30

HSC '21 (Ned) - Motherwell (Sco) 19:30

Crumlin United (Nir) - Glenavon (Nir) 20:15

Alloa (Sco) - Cumbernauld Colts (Sco) 20:30

Civil Service Strollers (Sco) - Falkirk (Sco) 20:45

Elgin (Sco) - Rothes (Sco) 20:45

Kelty Hearts (Sco) - Gala Fairydean (Sco) 20:45

Montrose (Sco) - Raith (Sco) 20:45

Garstang (Eng) - Chorley (Eng) 21:00

Peterhead (Sco) - Buckie Thistle (Sco) 21:00

Guadalajara (Mex) - Tepatitlan de Morelos (Mex) 22:00



NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP

El Salvador - Martinica 1-2 (Finale)

Costa Rica - Panama 1-2 (Finale)



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ben Guerdane - Etoile Sahel 17:30

CS Sfaxien - US Tataouine 17:30

Esperance Tunis - Club Africain 17:30