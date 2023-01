Si parte da Empoli-Torino poi l’Inter a Cremona e Atalanta in casa con la Samp, si gioca nei principali campionati europei. Successo del Monterrey in Liga MX, tutti pareggi in A-League

Il programma di sabato 28 gennaio è stato già aperto da diversi incontri nei vari campionati del mondo. In Liga MX successo per 2-1 del Monterrey in casa del Puebla: al 44′ il vantaggio della squadra di casa con Mancuello ma nella ripresa Gonzalez al 19′ e Aguirre al 25′ ribaltano il punteggio. Finisce invece senza reti Tijuana – U.N.A.M. In A-League tre risultati su tre si concludono in parità e tutti sul 2-2. Parliamo di Wellington Phoenix – Perth Glory, Macarthur – Western United e Central Coast Mariners – WS Wanderers. In Cile successo per 3-2 dell’U. Calera sull’Everton per la Primera Division mentre in Liga de Expansion MX 1-1 tra Pumas Tabasco e Tepatitlan de Morelos. In Italia si sono giocati questa mattina due incontri per il campionato Primavera 2. Nel primo successo esterno del Monopoli sul Crotone per 4-2 mentre la Salernitana è passata 2-1 in casa della Reggina. In corso si svolgimento e quasi di conclusione Sivasspor – Adana Demirspor con gli ospiti avanti 2-1 mentre da pochi minuti alcuni match di 2.Bundesliga. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo alcuni match da seguire. In Italia prosegue la 20esima di Serie A con Empoli – Torino alle 15 quindi Cremonese – Inter alle 18 e Atalanta – Sampdoria alle 20.45. In Ligue 1 prosegue il testa a testa PSG – Lens con quest’ultimi oggi in campo alle 17 contro il Troyes mentre in Bundesliga big match alle 18.30 tra Bayern Monaco e Francoforte. In Inghilterra ricco cartellone di FA Cup con il Leicester ad aprire alle 13.30 quindi da seguire gli incontri di Fulham, Tottenham e Manchester United. In Italia da seguire anche il ricco programma di Serie B e Lega Pro girone B mentre nella Liga alle 16.15 trasferta a Girona per il Barcellona. Da non perdere alle 20.30 la super sfida tra Palmeiras e Flamengo valida per la Supercopa do Brasil.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 GENNAIO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP - PLAY OFF

Madagascar - Mozambico 17:00

Niger - Ghana 20:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Defensa y Justicia - Huracan 2-4 (Finale)

San Lorenzo - Arsenal Sarandi 21:00

Estudiantes - Tigre 23:15

Talleres Cordoba - Independiente 23:15



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Perth Glory 2-2 (Finale)

Macarthur FC - Western United 2-2 (Finale)

Central Coast Mariners - WS Wanderers 2-2 (Finale)



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bashundara Kings - Sheikh Russel 3-1 (Finale)

Fortis - Bangladesh Police 1-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo - KV Mechelen 16:00

Kortrijk - Oostende 18:15

Leuven - St. Truiden 18:15

Charleroi - Royale Union SG 20:45



BRASILE SUPERCOPA DO BRASIL

Palmeiras - Flamengo 20:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Calera - Everton 3-2 (Finale)

Coquimbo - Palestino 16:00

U. De Chile - U. Espanola 22:00



CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca - APOEL 16:00

Doxa - Anorthosis 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Envigado - La Equidad 21:10

Huila - Bucaramanga 23:20



CROAZIA HNL

Sibenik - Rijeka 15:00

Din. Zagabria - Lok. Zagreb 17:10



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Pharco 16:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Ethiopia Bunna 13:00SRF



FRANCIA LIGUE 1

Troyes - Lens 17:00

Marsiglia - Monaco 21:00



FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne - Sochaux 15:00

Amiens - Le Havre 19:00

Caen - Laval 19:00

Dijon - Bordeaux 19:00

Grenoble - Bastia 19:00

Nimes - Niort 19:00

Pau FC - Annecy 19:00

Quevilly Rouen - Paris FC 19:00

Rodez - Guingamp 19:00

Valenciennes - Metz 19:00



GALLES COPPA DI LEGA

Connah's Q. - Bala Town 0-0 (45 8 )



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt - Regensburg 2-0 (*)

Heidenheim - Rostock 0-0 (*)

Kiel - Furth 1-1 (*)

Hannover - Kaiserslautern 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Brema - Wolfsburg 15:30

Friburgo - Augusta 15:30

Hertha - Union Berlino 15:30

Hoffenheim - Monchengladbach 15:30

Magonza - Bochum 15:30

Bayern - Francoforte 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Volos - Panetolikos 18:30

Giannina - Atromitos 19:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry - Huddersfield 16:00

Hull - QPR 16:00

Middlesbrough - Watford 16:00

Preston - Coventry Posticipata



INGHILTERRA FA CUP

Walsall - Leicester 0-0 (*)

Accrington - Leeds 0-1 (*)

Blackburn - Birmingham 16:00

Bristol City - West Brom 16:00

Fulham - Sunderland 16:00

Ipswich - Burnley 16:00

Luton - Grimsby 16:00

Sheffield Wed - Fleetwood 16:00

Southampton - Blackpool 16:00

Preston - Tottenham 19:00

Manchester Utd - Reading 21:00



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers - Glenavon 16:00

Cliftonville - Ballymena 16:00

Dungannon - Coleraine 16:00

Portadown - Linfield 16:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Haifa - Maccabi Bnei Raina 0-0 (*)

Ashdod - Kiryat Shmona 16:30

Netanya - Nes Tziona 17:00

B. Jerusalem - Hapoel Hadera 18:30

H. Tel Aviv - M. Tel Aviv 19:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Monopoli U19 2-4 (Finale)

Cosenza U19 - Benevento U19 11:00SRF

Reggina U19 - Salernitana U19 1-2 (Finale)

Spezia U19 - Ternana U19 3-0 (Finale)

Genoa U19 - Parma U19 14:00SRF

Padova U19 - Venezia U19 14:00SRF

AlbinoLeffe U19 - Cremonese U19 14:30SRF

Alessandria U19 - Monza U19 14:30SRF

Cittadella U19 - Vicenza U19 14:30SRF

Como U19 - Reggiana U19 14:30SRF

FeralpiSalò U19 - Brescia U19 14:30SRF

Imolese U19 - Entella U19 14:30SRF

Lazio U19 - Ascoli U19 14:30SRF

Perugia U19 - Pisa U19 14:30SRF

Spal U19 - Pordenone U19 14:30SRF

Pescara U19 - Viterbese U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Empoli - Torino 15:00

Cremonese - Inter 18:00

Atalanta - Sampdoria 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D - Pomigliano D 0-0 (*)

Milan D - Inter D 0-1 (*)



ITALIA SERIE B

Ascoli - Palermo Posticipata

Bari - Perugia 0-0 (*)

Brescia - Como 0-0 (*)

Cosenza - Parma 1-0 (*)

Südtirol - Reggina 0-0 (*)

Ternana - Modena 2-0 (*)

Venezia - Cittadella 1-0 (*)

Genoa - Pisa 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Alessandria 0-0 (*)

Entella - Gubbio 0-0 (*)

Fiorenzuola - Imolese 0-0 (*)

San Donato - Reggiana 0-0 (*)

Siena - Olbia 1-0 (*)

Torres - Recanatese 0-0 (*)

Ancona - Vis Pesaro 17:30

Fermana - Montevarchi 17:30

Pontedera - Cesena 17:30

Rimini - Lucchese 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Atletico Uri - Sarrabus Ogliastra 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Vibonese - Catania 0-0 (*)



MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat - Mouloudia Oujda 16:00

Moghreb Tetouan - Maghreb Fez 16:00

Safi - Raja Casablanca 18:15

Jeunesse Sportive Soualem - Tanger 20:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Pumas Tabasco - Tepatitlan de Morelos 1-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Puebla - Monterrey 1-2 (Finale)

Tijuana - U.N.A.M. 0-0 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA

Inter Playa Del Carmen - Deportiva Venados 3-2 (Dopo Rigori)

Tecos FC - Halcones de Zapopan 2-0 (Finale)

Coras - UA Zacatecas 1-0 (Finale)

Correcaminos 2 - Inter de Queretaro 17:00

Leones Negros 2 - Los Cabos 18:00

Yalmakan - Leviatan 21:00

Escorpiones - Pachuca 2 22:00

Uruapan - La Piedad 22:00

Gavilanes de Matamoros - Tampico Madero 22:30

Cafetaleros - Canamy 23:00

Tritones Vallarta - Mineros de Fresnillo 23:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Los Angeles Galaxy (Usa) - Charlotte (Usa) 04:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Sport Sebaco - Ferretti 22:00



OLANDA EREDIVISIE

PSV - G.A. Eagles 16:30

Waalwijk - FC Emmen 18:45

Heerenveen - Vitesse 20:00

Nijmegen - Sparta Rotterdam 20:00

Alkmaar - Utrecht 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Sportivo Trinidense - Tacuary 22:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Warta - Rakow 15:00

Widzew Lodz - Pogon Szczecin 17:30

Slask - Zaglebie 20:00



PORTOGALLO COPPA DI LEGA - PLAY OFF

Sporting - FC Porto 20:45



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians - Teplice 15:00

Plzen - Hradec Kralove 15:00

Slovacko - Ceske Budejovice 15:00

Sigma Olomouc - Sparta Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1

UTA Arad - Mioveni 0-2 (*)

Petrolul - Chindia Targoviste 16:00

Univ. Craiova - FC Hermannstadt 19:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - San Giovanni 15:00

Domagnano - Juvenes/Dogana 15:00

Pennarossa - Murata 18:00

Tre Penne - Cailungo 18:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian - Aberdeen 16:00

Rangers - St. Johnstone 16:00

Ross County - Kilmarnock 16:00

St. Mirren - Motherwell 16:00



SPAGNA LALIGA

Cadice - Maiorca 1-0 (*)

Girona - Barcellona 16:15

Siviglia - Elche 18:30

Getafe - Betis 21:00



SPAGNA LALIGA2

Granada - Andorra 16:15

Eibar - Leganes 18:30

R. Oviedo - Villarreal B 18:30

Las Palmas - Huesca 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Mamelodi - Sekhukhune 0-0 (*)

Swallows - Supersport 16:30

Marumo Gallants - Orlando 19:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - Grasshoppers 18:00

Basilea - Luzern 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor - Adana Demirspor 1-2 (Finale)

Ankaragucu - Gaziantep 0-0 (*)

Hatayspor - Trabzonspor 0-1 (*)

Antalyaspor - Umraniyespor 17:00

Giresunspor - Galatasaray 17:00