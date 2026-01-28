Napoli in casa con il Chelsea, trasferta per Inter a Dortmund, della Juve a Monaco e Atalanta con il Royal Union SG, semifinali Coppa Italia C. Successo per San Lorenzo e Ind. Rivadavia in Argentina

Massimo campionato argentino tra quelli in apertura di questo mercoledì 28 gennaio. Nella Liga Profesional una rete di Herazo al 25′ della ripresa ha deciso Gimnasia Mendoza-San Lorenzo. 2-1 esterno dell’Ind. Rivadavia sull’Huracan: vantaggio locale con Caicedo al 39′ di gioco ma nella ripresa prima Sartori all’ottavo quindi Studer al 20′ ribaltano il punteggio. Pareggiano 1-1 Newelss Old Boys e Independiente con il botta e risposta tra Avalos al 34′ del primo tempo e Hoyos al 44′ del secondo. Senza reti chiudono Atletico Tucuman e Independiente.

In Colombia pareggiano 1-1 Fortaleza e Llaneros mentre 2-2 tra Ind. Medellin e Tolima. In Costa Rica tris esterno dell’Alajuelense sul Guadalupe e in Paraguay poker in trasferta del Cerro Porteno sul San Lorenzo. In corso di svolgimento Latina-Renate, primo ritorno della semifinale della Coppa Italia Serie C mentre Potenza-Ternana ha fischio d’inizio alle ore 18.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Restando in Italia troviamo la Coppa Italia femminile con Inter-Ternana e Roma-Lazio alle ore 18. Spicca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Tutte e quattro le italiane impegnate alle ore 21. Solo il Napoli gioca in casa contro il Chelsea, l’Inter ospite del Dortmund mentre la Juventus a Monaco e l’Atalanta contro il Royal Union SG.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 GENNAIO 2026

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Marumo Gallants - Kaizer Chiefs 18:30



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Najma - Al Riyadh 0-0 (*)

Al Ahli SC - Al-Ettifaq 18:30

Al Fayha - Al Khaleej 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Gimnasia Mendoza - San Lorenzo 0-1 (Finale)

Huracan - Ind. Rivadavia 1-2 (Finale)

Atl. Tucuman - Central Cordoba 0-0 (Finale)

Newells Old Boys - Independiente 1-1 (Finale)

Aldosivi - Barracas Central 21:00

Racing Club - Rosario 23:00



BRASILE: SERIE A BETANO

Atletico-MG - Palmeiras 23:00

Coritiba - Bragantino 23:00

Internacional - Athletico-PR 23:00

Vitoria - Remo 23:00

Fluminense - Gremio 23:30



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Fortaleza - Llaneros 1-1 (Finale)

Ind. Medellin - Tolima2 2-2 (Finale)

Alianza - Chico 22:10



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guadalupe - Alajuelense 1-3 (Finale)



ECUADOR: SUPERCOPPA

Ind. del Valle - U. Catolica Posticipata



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Zamalek - Petrojet 1-0 (*)

Al Masry - Ceramica Cleopatra 19:00

Pyramids - El Gounah 19:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASE

Ajax - Olympiakos 21:00

Arsenal - Kairat Almaty 21:00

Ath. Bilbao - Sporting 21:00

Atl. Madrid - Bodo/Glimt 21:00

Barcellona - FC Copenhagen 21:00

Benfica - Real Madrid 21:00

Club Brugge - Marsiglia 21:00

Dortmund - Inter 21:00

Francoforte - Tottenham 21:00

Leverkusen - Villarreal 21:00

Liverpool - Qarabag 21:00

Manchester City - Galatasaray 21:00

Monaco - Juventus 21:00

Napoli - Chelsea 21:00

Pafos - Slavia Praga 21:00

PSG - Newcastle 21:00

PSV - Bayern 21:00

Royale Union SG - Atalanta 21:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant - Arnett Gardens Posticipata

Tivoli - Treasure Beach 21:00



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Deportivo Achuapa - Deportivo Mixco 22:00



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Genesis - Real Espana 22:00



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Mes Rafsanjan - Zob Ahan 0-0 (Finale)

Peykan - Shams Azar Qazvin 0-1 (Finale)

Fajr Sepasi - Kheybar Khorramabad 2-1 (Finale)

Foolad - Persepolis 3-1 (Finale)

Sepahan - Gol Gohar 1-1 (Finale)



ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE

Inter D - Ternana D 18:00

Roma D - Lazio D 18:00



ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C

Latina [Qualificato] - Renate 2-1 (Finale)

Potenza - Ternana 18:00



NIGERIA: NPFL

Kano - Katsina Utd 0-0 (Intervallo)

Abia Warriors - Wikki Tourist 0-0 (*)

Nasarawa - Enyimba 0-0 (*)

Plateau - Rangers Int'l 1-0 (*)

Rivers United - El Kanemi Posticipata



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

San Lorenzo - Cerro Porteno 2-4 (Finale)

Libertad - Ameliano 22:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Tre Fiori - Cosmos 20:45



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Etoile Sahel - Ben Guerdane 0-0 (Finale)

Marsa - AS Gabes 1-0 (Finale)

Olympique Beja - Monastir 1-0 (Finale)

Stade Tunisien - Soliman 1-0 (Finale)

