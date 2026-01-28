Napoli in casa con il Chelsea, trasferta per Inter a Dortmund, della Juve a Monaco e Atalanta con il Royal Union SG, semifinali Coppa Italia C. Successo per San Lorenzo e Ind. Rivadavia in Argentina
Massimo campionato argentino tra quelli in apertura di questo mercoledì 28 gennaio. Nella Liga Profesional una rete di Herazo al 25′ della ripresa ha deciso Gimnasia Mendoza-San Lorenzo. 2-1 esterno dell’Ind. Rivadavia sull’Huracan: vantaggio locale con Caicedo al 39′ di gioco ma nella ripresa prima Sartori all’ottavo quindi Studer al 20′ ribaltano il punteggio. Pareggiano 1-1 Newelss Old Boys e Independiente con il botta e risposta tra Avalos al 34′ del primo tempo e Hoyos al 44′ del secondo. Senza reti chiudono Atletico Tucuman e Independiente.
In Colombia pareggiano 1-1 Fortaleza e Llaneros mentre 2-2 tra Ind. Medellin e Tolima. In Costa Rica tris esterno dell’Alajuelense sul Guadalupe e in Paraguay poker in trasferta del Cerro Porteno sul San Lorenzo. In corso di svolgimento Latina-Renate, primo ritorno della semifinale della Coppa Italia Serie C mentre Potenza-Ternana ha fischio d’inizio alle ore 18.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Restando in Italia troviamo la Coppa Italia femminile con Inter-Ternana e Roma-Lazio alle ore 18. Spicca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Tutte e quattro le italiane impegnate alle ore 21. Solo il Napoli gioca in casa contro il Chelsea, l’Inter ospite del Dortmund mentre la Juventus a Monaco e l’Atalanta contro il Royal Union SG.
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
Marumo Gallants - Kaizer Chiefs 18:30
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Najma - Al Riyadh 0-0 (*)
Al Ahli SC - Al-Ettifaq 18:30
Al Fayha - Al Khaleej 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Gimnasia Mendoza - San Lorenzo 0-1 (Finale)
Huracan - Ind. Rivadavia 1-2 (Finale)
Atl. Tucuman - Central Cordoba 0-0 (Finale)
Newells Old Boys - Independiente 1-1 (Finale)
Aldosivi - Barracas Central 21:00
Racing Club - Rosario 23:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Atletico-MG - Palmeiras 23:00
Coritiba - Bragantino 23:00
Internacional - Athletico-PR 23:00
Vitoria - Remo 23:00
Fluminense - Gremio 23:30
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Fortaleza - Llaneros 1-1 (Finale)
Ind. Medellin - Tolima2 2-2 (Finale)
Alianza - Chico 22:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Guadalupe - Alajuelense 1-3 (Finale)
ECUADOR: SUPERCOPPA
Ind. del Valle - U. Catolica Posticipata
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Zamalek - Petrojet 1-0 (*)
Al Masry - Ceramica Cleopatra 19:00
Pyramids - El Gounah 19:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASE
Ajax - Olympiakos 21:00
Arsenal - Kairat Almaty 21:00
Ath. Bilbao - Sporting 21:00
Atl. Madrid - Bodo/Glimt 21:00
Barcellona - FC Copenhagen 21:00
Benfica - Real Madrid 21:00
Club Brugge - Marsiglia 21:00
Dortmund - Inter 21:00
Francoforte - Tottenham 21:00
Leverkusen - Villarreal 21:00
Liverpool - Qarabag 21:00
Manchester City - Galatasaray 21:00
Monaco - Juventus 21:00
Napoli - Chelsea 21:00
Pafos - Slavia Praga 21:00
PSG - Newcastle 21:00
PSV - Bayern 21:00
Royale Union SG - Atalanta 21:00
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Mount Pleasant - Arnett Gardens Posticipata
Tivoli - Treasure Beach 21:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Deportivo Achuapa - Deportivo Mixco 22:00
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Genesis - Real Espana 22:00
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Mes Rafsanjan - Zob Ahan 0-0 (Finale)
Peykan - Shams Azar Qazvin 0-1 (Finale)
Fajr Sepasi - Kheybar Khorramabad 2-1 (Finale)
Foolad - Persepolis 3-1 (Finale)
Sepahan - Gol Gohar 1-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE
Inter D - Ternana D 18:00
Roma D - Lazio D 18:00
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C
Latina [Qualificato] - Renate 2-1 (Finale)
Potenza - Ternana 18:00
NIGERIA: NPFL
Kano - Katsina Utd 0-0 (Intervallo)
Abia Warriors - Wikki Tourist 0-0 (*)
Nasarawa - Enyimba 0-0 (*)
Plateau - Rangers Int'l 1-0 (*)
Rivers United - El Kanemi Posticipata
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
San Lorenzo - Cerro Porteno 2-4 (Finale)
Libertad - Ameliano 22:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Tre Fiori - Cosmos 20:45
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Etoile Sahel - Ben Guerdane 0-0 (Finale)
Marsa - AS Gabes 1-0 (Finale)
Olympique Beja - Monastir 1-0 (Finale)
Stade Tunisien - Soliman 1-0 (Finale)