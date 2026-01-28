Subbuteo, Perotti al Guerin Sportivo di Reggio Emilia

Marco Perotti, tesserato FISCT con il Taranto, partecipa alla tappa del Guerin Sportivo di Subbuteo a Reggio Emilia: storia del torneo e obiettivi dell’atleta ternano

REGGIO EMILIA – Dopo la recente trasferta in Toscana, conclusa con un ottimo secondo posto nel tabellone Silver a Castelfiorentino, il giocatore ternano Marco Perotti, tesserato FISCT con il club del Taranto, è pronto per una nuova sfida. Sabato 31 gennaio 2026 sarà infatti protagonista a Reggio Emilia, nella prestigiosa cornice di Subbuteoland, per la prima tappa del Guerin Sportivo di Subbuteo Classico.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e richiamerà atleti provenienti da tutta Italia, compresi alcuni dei migliori interpreti della disciplina. Una partecipazione di alto livello che conferma il valore storico del circuito.

Il prestigio del Guerin Subbuteo

Il Guerin Subbuteo rappresenta la manifestazione più iconica del calcio da tavolo italiano. Nato nel 1978 grazie alla collaborazione tra la rivista Guerin Sportivo ed Edilio Parodi, importatore ufficiale del Subbuteo in Italia, il torneo divenne negli anni ’70 e ’80 il sogno di migliaia di appassionati. Le fasi regionali aperte a tutti e la finale nazionale, divisa tra Juniores e Seniores, costituivano l’apice dell’agonismo nazionale.

Dopo l’ultima edizione del 1995, il circuito è stato rilanciato nel 2021 dalla FISCT e dal Guerin Sportivo, tornando a essere un appuntamento centrale per gli appassionati. Oggi il progetto comprende diverse tappe nazionali, sia individuali sia a squadre, che assegnano punti per il ranking Guerino.

Domenica 1 febbraio 2026 sarà invece la volta del torneo a squadre, con numerosi club italiani pronti a contendersi il trofeo.

Perotti: “Userò il mio tiki-taka sul panno verde”

Carico e motivato, Marco Perotti ha commentato così la vigilia della tappa di Reggio Emilia: «Mi sono allenato molto sul panno verde, provando nuovi schemi sia in fase difensiva sia offensiva. Userò il mio tiki-taka, un gioco corto e veloce simile a quello di mister Viciani con la Ternana negli anni ’70. L’obiettivo è raggiungere una buona posizione per conquistare punti importanti per il ranking Italia FISCT. Con me ci saranno le mie inseparabili miniature rossoverdi, pronte ad aiutarmi a vincere».