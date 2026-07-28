I risultati del 28 luglio 2026: qualificazioni Champions e Cagliari-Modena

In campo anche per i preliminari di Conference League, si gioca anche Udinese-Al-Ahli Dubai. Successo del Chelsea in amichevole

Il programma di martedì 28 luglio si aperto con l’amichevole tra Chelsea e WS Wanderers. Gara ricca di gol e terminata 6-4 per la squadra inglese che aveva aperto le marcature dopo sei minuti con Satpaev quindi si è vista tre volte a rincorrere prima con Essugo al 38′ dopo l’uno due di Pantazopoulos al 14′ e Hammons al 32′ quindi nella ripresa con Gittens al 21′ dopo il nuovo vantaggio di Scicluna al 17′ e con una tripletta di Joao Pedro al 35′, 40′ e 44′ dopo il nuovo vantaggio di Lual al 33′.

Nella Asean Championship poker della Birmania sulle Filippine, in Cile pareggiano 1-1 U. Calera ed Everton e in Ecuador 2-1 del Deportivo Cuenca sull’Emelec. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Alle ore 17 amichevole tra Cagliari e Modena mentre l’Udinese affronta l’Al-Ahli Dubai alle ore 17:30, sfida tutta spagnola alle 18 tra Real Madrid e Leganes mentre sono dieci le sfide valide per le qualificazioni alla prossima Champions e Conference League.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 LUGLIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ASIA: ASEAN CHAMPIONSHIP

Filippine - Birmania 1-4 (Finale)



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Calera - Everton 1-1 (Finale)



ECUADOR: LIGA PRO

Dep. Cuenca - Emelec 2-1 (Finale)



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

KuPS (Fin) - Sabah Baku (Aze) 17:00

Lincoln (Gib) - Mjallby (Swe) 18:00

Din. Zagabria (Cro) - Thun (Sui) 20:00

Celje (Slo) - Egnatia (Alb) 20:15

Hearts (Sco) - Sturm Graz (Aut) 20:45

Shamrock Rovers (Irl) - Ararat-Armenia (Arm) 21:00



EUROPA: CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Apollon (Cyp) - Dila Gori (Geo) 19:00

Riga FC (Lat) - Vardar (Mkd) 19:00

CSKA 1948 Sofia (Bul) - Trnava (Svk) 19:30

Drita (Kos) - Floriana (Mlt) 20:00



ISRAELE: TOTO CUP

H. Haifa - Ironi Tiberias 18:45

Kiryat Shmona - M. Haifa 19:00



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Chelsea (Eng) - WS Wanderers (Aus) 6-4 (Finale)

Cagliari (Ita) - Modena (Ita) 17:00

Pineto (Ita) - Scafatese (Ita) 17:00

Avellino (Ita) - Real Forio 2014 (Ita) 17:30

Lanciano (Ita) - Bari (Ita) 17:30

Südtirol (Ita) - ASC St. Georgen (Ita) 17:30

Udinese (Ita) - Al-Ahli Dubai (Uae) 17:30

Nancy (Fra) - Annecy (Fra) 18:00

Real Madrid (Esp) - Leganes (Esp) 18:00

Al Ahli SC (Sau) - Fulham (Eng) 19:00



NORD E CENTRO AMERICA: CFU CLUB SHIELD

Helenites (Usv) - Metropolitan FA (Pur) 19:30

Mount Pleasant (Jam) - Weymouth Wales (Bar) 19:30

Slingerz (Guy) - Robinhood (Sur) 22:00

Willemstad (Cur) - Delfines Del Este (Dom) 22:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Rubio Nu - Ameliano 21:00

2 de Mayo - Cerro Porteno 23:30



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - REGIONS PATH

Bomik - Broke Boys 0-2 (*)

Anzhi - Izberbash 16:00

Kristall MEZ Borisoglebsk - Salyut-Belgorod 18:00

2Drots - Oryol 19:00

