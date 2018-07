Risultati del 29 luglio 2018

I risultati delle partite del 29 luglio 2018

AFRICA: CAF Confederation Cup

15:00

AS Vita Club (Drc) – Aduana Stars (Gha)

CARA Brazzaville (Con) – Djoliba (Mli)

UD Songo (Moz) – Al-Hilal (Sud)

18:00

El Masry (Egy) – Berkane (Mar)

WAC (Ivo) – Enyimba (Nga)

Young Africans (Tan) – Gor Mahia (Ken)

21:00 Raja Casablanca (Mar) – ASEC Mimosas (Ivo)

21:00 USM Alger (Alg) – Rayon Sport (Rwa)

ARGENTINA: Copa Argentina

00:10 River Plate – Villa Dalmine 3-1

20:10 Gimnasia L.P. – Olimpo

23:00 Almagro – Gimnasia Jujuy

BRASILE: Serie A

16:00 Palmeiras – Parana

16:00 Vasco – Corinthians

21:00

Atletico-PR – Vitoria

Cruzeiro – Sao Paulo

Flamengo – Sport Recife

Internacional – Botafogo RJ

ITALIA: Coppa Italia

16:30 Alessandria – Giana Erminio

17:00 Monza – Matelica

17:30 Südtirol – Albalonga

18:00 Renate – Rezzato

18:00 Viterbese – Rende

18:30

AlbinoLeffe – Pordenone

Sambenedettese – Unione Sanremo

Vicenza – Chieri

20:30

Carrarese – Imolese

Catania – Como

FeralpiSalò – Virtus Francavilla

Juve Stabia – Pistoiese

Monopoli – Piacenza

Siena – Sicula Leonzio

Ternana – Pontedera

Trapani – Campodarsego

20:45 Pisa – Triestina

MONDO: Amichevoli per Club

01:30 Cincinnati (Usa) – Espanyol (Esp) 2-3

14:30

Burnley (Eng) – Montpellier (Fra)

Groningen (Ned) – Brema (Ger)

Levante (Esp) – Feyenoord (Ned)

Stoccarda (Ger) – Eibar (Esp)

15:00 Aue (Ger) – Schalke (Ger)

15:00 Brechin (Sco) – Aberdeen (Sco)

16:00

Haugesund (Nor) – Brann (Nor)

Leeds (Eng) – Las Palmas (Esp)

Newcastle Town (Eng) – Port Vale (Eng)

Rangers (Sco) – Wigan (Eng)

17:00 Monchengladbach (Ger) – Ingolstadt (Ger)

18:00 Konyaspor (Tur) – Kayserispor (Tur)

18:00 Strömsgodset (Nor) – Stabaek (Nor)

19:00 Poblense (Esp) – Maiorca (Esp)

20:00 Trabzonspor (Tur) – Samsunspor (Tur)

21:00 Napoli (Ita) – Chievo (Ita)

MONDO: International Champions Cup

01:00 Bayern – Manchester City 2-3

05:00 Barcellona – Tottenham 3-2 dopo calci di rigore

USA: MLS

01:00

Montreal Impact Atlanta United 1-2

New York Red Bulls Columbus Crew 2-3

Toronto FC Chicago Fire 3-0

02:00 DC United – Colorado Rapids 2-1

03:00 Sporting Kansas City – FC Dallas 2-3

04:00 Vancouver Whitecaps – Minnesota 4-2

04:30 San Jose Earthquakes – Real Salt Lake 0-0

05:00 Portland Timbers – Houston Dynamo

23:00 Seattle Sounders – New York City

USA: USL

01:00 Charleston – Richmond Kickers 3-0

01:00 North Carolina – Pittsburgh 2-0

01:30 Charlotte Independ. – Penn 1-1

01:30 Tampa Bay – New York Red Bulls 2 2-2

02:00 Toronto FC 2 – Nashville SC 2-0

02:30

Oklahoma City Energy – San Antonio 1-2

Rio Grande – Colorado Springs 1-0

Tulsa Roughnecks – Fresno 1-1

04:00 Real Monarchs – Phoenix Rising 4-1

04:30 Reno – Saint Louis FC 1-2

23:00 Bethlehem – Atlanta United 2