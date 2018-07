Al via la Coppa Italia: nel primo turno si sono sfidate 36 squadre della serie C e della serie D. Le vincenti di questa prima fase saranno poi sfidate dalle militanti in serie B. Il risultato a sorpresa arriva sicuramente da Alessandria, dove i “grigi” escono sconfitti dal campo di casa contro Giana Erminio. Facile invece per il Catania che liquida con un secco 3 a 0 il Como: a sbloccare le marcature ci pensa Lodi, poi Rossetti e Curiale chiudono il match. Il Monopoli ha avuto la meglio sul Piacenza ai rigori. Durante i tempi regolamentari le due squadre non sono andate oltre lo 0-0, nei supplementari un rapido botta e risposta ha portato le due squadre agli undici metri. Agevole il compito anche per il Siena che passa 2-0 contro il Sicula Leonzio. Anche la sfida tra Ternana e Pontedera si è conclusa hai rigori con i ternani che hanno avuto la meglio, dopo che i primi 90′ si erano conclusi sull’1-1. Il Pordenonone, grazie ad una rete di Bombagi al 90′, riesce ad avere la meglio sull’Albinoleffe. Bastano 10 minuti, dal 9′ st al 19’st al FeralpiSalò per archiviare la pratica Virtus Francavilla. Juve Stabia-Pistoiese viene decisa, a 10 minuti dal termine, dalla rete di Paponi che porterà i campani ad affrontare l’Hellas Verona nel prossimo turno. Una doppietta di Moscardelli e una di Bracaletti portano PIsa e Triestina a giocarsi il passaggio del turno dagli 11 metri. Ai rigori sono stati i toscani ad essere più freddi e portare a casa il risultato guadagnandosi il secondo turno.

Coppa Italia, primo turno: risultati

Casertana 2-0 AZ Picerno

Alessandria 0-1 Giana Erminio

Monza 1-0 Matelica

Sudtirol 2-1 Albalonga

Viterbese Castrense 1-0 Rende

Renate 0-2 Rezzano

Sambenedettese 1-0 Unione Sanremo

Vicenza 2-1 Chieri

Albinoleffe 0-1 Pordenone

Carrarese 0-1 Imolese

Catania 3-0 Como 1907

Trapani 1-0 Campodarsego

Ternana 1-1 Pontedera(4-2 dcr)

FeralpiSalò 2-0 Virtus Francavilla

Siena 2-0 Sicula Leonzio

Juve Stabia 1-0 Pistoiese

Monopoli 1-1 Piacenza (5-3 dcr)

Pisa 2-2 Triestina (5-3 dcr)

dcr: dopo i calci di rigore.