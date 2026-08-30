I risultati del 30 agosto 2026: Napoli-Como in evidenza

Trasferta dell’Inter a Cagliari, la Lazio ospita il Genoa, Monaco-Marsiglia in Ligue 1. Successo per Sao Paulo e Vasco in Brasile
Il calcio sudamericano in apertura del programma di questa domenica 30 agosto. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 1-1 tra Huracan ed Estudiantes Rio Cuarto: dopo tre minuti Pussetto su rigore sblocca il risultato, risponde sempre dal dischetto Hesar al 18′. Le altre due partite ovvero Atletico Tucuman-Belgrano e Talleres Cordoba-Centra Cordoba sono finite senza reti. Nella Serie A Betano in Brasile 2-1 del Sao Paulo sul Bragantino: nel primo tempo le reti di Luciano su rigore al 14′ e di Santana prima dell’intervallo, accorcia al 45′ della ripresa Fernando Santos. Vittoria per 3-1 del Vasco sul Cruzeiro: dopo 33 minuti sblocca Tche Tche, raddoppio di Lucas Freitas al 10′ della ripresa e nel recupero a segno anche David da una parte e Felipe Morais dall’altra.
In Cile colpo esterno del Deportivo Concecpion sulla Nublense e in Colombia da una parte 1-1 tra Junior e Santa Fe, dall’altra 5-1 dell’Atletico Nacional in casa dell’Alianza. In Costa Rica fermi sull’1-1 Zeledon e Alajuelense e in Ecuador 2-0 interno del Manta sul Barcellona SC. In Perù il Deportivo Garcilaso passa 1-0 in casa dell’Atletico Lima e nella MLS in USA colpo esterno per Charlotte, Philadelphia Union, Vancouver Whitcaps e Austin. In Messico per la Liga MX abbiamo la vittoria esterna del Queretaro sull’Atlas 3-1, a domicilio il Club America si impone sul Puebla 2-0 e pareggi tra Pachuca e Guadalajara (1-1) e tra Santos Laguna e Tigres (0-0). Nella Liga de Expansion MX il Tlaxcala batte 3-1 il Venados e lo Zacatecas Mineros il Jaiba Brava 2-0.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte alle 18:30 con Napoli-Como quindi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa troviamo il turno casalingo di Chelsea e Manchester United, due posticipi in Bundesliga, Monaco-Marsiglia in Ligue 1 e nella Liga in Real Madrid alle ore 17 affronta il Malaga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Hartberg - Ried 17:00
SK Rapid - Sturm Graz 17:00
Salzburg - Austria Vienna 19:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Gent - Club Brugge 0-0 (*)
Anversa - St. Truiden 16:00
Royale Union SG - Anderlecht 18:30
Westerlo - Waregem 19:15
FRANCIA: LIGUE 1
Paris FC - Nizza 15:00
Rennes - Le Mans 17:15
Monaco - Marsiglia 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Darmstadt - Hannover 0-0 (*)
Magdeburg - Kiel 0-0 (*)
St. Pauli - Kaiserslautern 0-1 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo - Brema 15:30
Augusta - Schalke 17:30
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Chelsea - Brighton 15:00
Leeds - Brentford 15:00
Sunderland - Fulham 15:00
Manchester Utd - Ipswich 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Haifa - H. Tel Aviv 19:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 - Roma U20 11:00SRF
Cagliari U20 - Bologna U20 11:00SRF
Torino U20 - Lecce U20 11:00SRF
Cesena U20 - Milan U20 16:45
ITALIA: SERIE A
Napoli - Como 18:30
Cagliari - Inter 20:45
Lazio - Genoa 20:45
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN
Inter D - Napoli D 18:00
Lazio D - Parma D 18:00
Roma D - Sassuolo D 18:00
Fiorentina D - Ternana D 20:30
ITALIA: SERIE B
Arezzo - Palermo 19:00
Mantova - Empoli 19:00
Benevento - Südtirol 21:00
Pisa - Catanzaro 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Arzignano - Pro Vercelli 18:00
Carpi - Juventus U23 18:00
Dolomiti Bellunesi - Alcione Milano 18:00
Lumezzane - Giana Erminio 21:00
Pergolettese - Brescia 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Atalanta U23 - Guidonia 18:00
Gubbio - Reggiana 21:00
Vis Pesaro - Perugia 21:00
MONDO: GIOCHI DEL MEDITERRANEO - PLAY OFF
Italia U18 - Marocco U20 [Vincitore]: Marocco U20 1-4 (Finale)
Tunisia U21 - Algeria U21 19:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Bodo/Glimt - Rosenborg 14:30
HamKam - Kristiansund 17:00
Sandefjord - Brann 17:00
Start - KFUM Oslo 17:00
Tromsø - Sarpsborg 08 17:00
Vålerenga - Molde 17:00
Viking - Aalesund 17:00
Lilleström - Fredrikstad 19:15
OLANDA: EREDIVISIE
Utrecht - PSV 1-3 (*)
Feyenoord - Den Haag 14:30
Willem II - Heerenveen 14:30
Telstar - Ajax 16:45
Cambuur - Twente 20:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - Estrela 16:30
Casa Pia - Moreirense 19:00
Famalicao - Gil Vicente 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Farul Constanta - Botosani 15:00
FCSB - UTA Arad 20:00
SPAGNA: LALIGA
Real Madrid - Malaga 17:00
A Coruna - Valencia 19:30
Celta Vigo - Ath. Bilbao 21:30
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Eibar 17:00
Cadice - Valladolid 19:00
Maiorca - Ceuta 19:00
Cordoba - Granada 21:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Sion - Lugano 14:00
St. Gallen - Thun 16:30
Vaduz - Grasshoppers 16:30
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda - Győr 16:30
Puskas Academy - Ferencvaros 19:00