I risultati del 30 agosto 2026: Napoli-Como in evidenza

Trasferta dell’Inter a Cagliari, la Lazio ospita il Genoa, Monaco-Marsiglia in Ligue 1. Successo per Sao Paulo e Vasco in Brasile

Il calcio sudamericano in apertura del programma di questa domenica 30 agosto. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 1-1 tra Huracan ed Estudiantes Rio Cuarto: dopo tre minuti Pussetto su rigore sblocca il risultato, risponde sempre dal dischetto Hesar al 18′. Le altre due partite ovvero Atletico Tucuman-Belgrano e Talleres Cordoba-Centra Cordoba sono finite senza reti. Nella Serie A Betano in Brasile 2-1 del Sao Paulo sul Bragantino: nel primo tempo le reti di Luciano su rigore al 14′ e di Santana prima dell’intervallo, accorcia al 45′ della ripresa Fernando Santos. Vittoria per 3-1 del Vasco sul Cruzeiro: dopo 33 minuti sblocca Tche Tche, raddoppio di Lucas Freitas al 10′ della ripresa e nel recupero a segno anche David da una parte e Felipe Morais dall’altra.

In Cile colpo esterno del Deportivo Concecpion sulla Nublense e in Colombia da una parte 1-1 tra Junior e Santa Fe, dall’altra 5-1 dell’Atletico Nacional in casa dell’Alianza. In Costa Rica fermi sull’1-1 Zeledon e Alajuelense e in Ecuador 2-0 interno del Manta sul Barcellona SC. In Perù il Deportivo Garcilaso passa 1-0 in casa dell’Atletico Lima e nella MLS in USA colpo esterno per Charlotte, Philadelphia Union, Vancouver Whitcaps e Austin. In Messico per la Liga MX abbiamo la vittoria esterna del Queretaro sull’Atlas 3-1, a domicilio il Club America si impone sul Puebla 2-0 e pareggi tra Pachuca e Guadalajara (1-1) e tra Santos Laguna e Tigres (0-0). Nella Liga de Expansion MX il Tlaxcala batte 3-1 il Venados e lo Zacatecas Mineros il Jaiba Brava 2-0.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte alle 18:30 con Napoli-Como quindi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa troviamo il turno casalingo di Chelsea e Manchester United, due posticipi in Bundesliga, Monaco-Marsiglia in Ligue 1 e nella Liga in Real Madrid alle ore 17 affronta il Malaga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Hartberg - Ried 17:00

SK Rapid - Sturm Graz 17:00

Salzburg - Austria Vienna 19:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Gent - Club Brugge 0-0 (*)

Anversa - St. Truiden 16:00

Royale Union SG - Anderlecht 18:30

Westerlo - Waregem 19:15



FRANCIA: LIGUE 1

Paris FC - Nizza 15:00

Rennes - Le Mans 17:15

Monaco - Marsiglia 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Darmstadt - Hannover 0-0 (*)

Magdeburg - Kiel 0-0 (*)

St. Pauli - Kaiserslautern 0-1 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo - Brema 15:30

Augusta - Schalke 17:30



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Chelsea - Brighton 15:00

Leeds - Brentford 15:00

Sunderland - Fulham 15:00

Manchester Utd - Ipswich 17:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Haifa - H. Tel Aviv 19:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 - Roma U20 11:00SRF

Cagliari U20 - Bologna U20 11:00SRF

Torino U20 - Lecce U20 11:00SRF

Cesena U20 - Milan U20 16:45



ITALIA: SERIE A

Napoli - Como 18:30

Cagliari - Inter 20:45

Lazio - Genoa 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Inter D - Napoli D 18:00

Lazio D - Parma D 18:00

Roma D - Sassuolo D 18:00

Fiorentina D - Ternana D 20:30



ITALIA: SERIE B

Arezzo - Palermo 19:00

Mantova - Empoli 19:00

Benevento - Südtirol 21:00

Pisa - Catanzaro 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Arzignano - Pro Vercelli 18:00

Carpi - Juventus U23 18:00

Dolomiti Bellunesi - Alcione Milano 18:00

Lumezzane - Giana Erminio 21:00

Pergolettese - Brescia 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Atalanta U23 - Guidonia 18:00

Gubbio - Reggiana 21:00

Vis Pesaro - Perugia 21:00



MONDO: GIOCHI DEL MEDITERRANEO - PLAY OFF

Italia U18 - Marocco U20 [Vincitore]: Marocco U20 1-4 (Finale)

Tunisia U21 - Algeria U21 19:00



NORVEGIA: ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Rosenborg 14:30

HamKam - Kristiansund 17:00

Sandefjord - Brann 17:00

Start - KFUM Oslo 17:00

Tromsø - Sarpsborg 08 17:00

Vålerenga - Molde 17:00

Viking - Aalesund 17:00

Lilleström - Fredrikstad 19:15



OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht - PSV 1-3 (*)

Feyenoord - Den Haag 14:30

Willem II - Heerenveen 14:30

Telstar - Ajax 16:45

Cambuur - Twente 20:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - Estrela 16:30

Casa Pia - Moreirense 19:00

Famalicao - Gil Vicente 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Farul Constanta - Botosani 15:00

FCSB - UTA Arad 20:00



SPAGNA: LALIGA

Real Madrid - Malaga 17:00

A Coruna - Valencia 19:30

Celta Vigo - Ath. Bilbao 21:30



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Eibar 17:00

Cadice - Valladolid 19:00

Maiorca - Ceuta 19:00

Cordoba - Granada 21:30



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion - Lugano 14:00

St. Gallen - Thun 16:30

Vaduz - Grasshoppers 16:30



UNGHERIA: NB I.

Kisvarda - Győr 16:30

Puskas Academy - Ferencvaros 19:00

