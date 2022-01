Fari puntati su Egitto – Marocco per i quarti di finale, in Italia si giocano i recuperi in Serie B e turno di Serie C. Successo del Sydney e dell’Adelaide United in A-League

Si è aperta con il calcio sud americano la domenica 30 gennaio in particolare in Brasile si è giocato per il Campeonato Carioca la gara Vasco – Boavista. 1-1 il risultato finale con le reti tutte nella ripresa: ha aperto Raniel per la squadra di casa quindi il pareggio a sei minuti dalla fine di Wandinho. In Colombia successo di misura dello Junior su La Equidad grazie a una rete di Fuentes su rigore al 23′ mentre nell’altro incontro sempre per la Primera A vittoria esterna per 2-0 dell’Atletico Nacional contro Millonarios con vantaggio di Guzman al 34′ del primo tempo e raddoppio di Placios in pieno recupero. In Messico spazio invece alla Liga de Expansion MX con il successo in trasferta dei Cimarrones de Sonora, 2-0 sul Correcaminos mentre il Celaya ha battuto 2-1 in casa il Raya2 e pareggio per 1-1 tra Alebrijes Oaxaca e Atletico Morelia. Tra le amichevoli di nazionali poker del Nicaragua sul Belize mentre in Guatemala 3-3 tra Communicaciones e Iztapa e 2-1 casalingo dello Xelaju sulla Nueva Conception. In A-League vittoria tra le mura amiche del Sydney per 3-2: a fine primo tempo la sblocca Caceres su rigore quindi ospiti che la ribaltano all’8′ e 12′ della ripresa con Bozanic e Cummings quindi al 26′ e 34′ ci pensano Bobo e di nuovo Caceres a fissare il punteggio. Nell’altro incontro sempre del massimo campionato australiano blitz dell’Adelaide United in casa del Newcastle Jets: al 14′ vantaggio della squadra locale con Mikeltadze quindi nei minuti finali prima Irankunda quindi Ibusuki ribaltano le sorti dell’incontro. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che si giocano gli altri due quarti di finale dell’African Nations Cup con Egitto – Marocco e Senegal – Guinea Equatoriale. In Italia in programma tre recuperi di Serie C e turno di campionato in Serie C con il girone B e C. Spazio anche a due gara di Coppa Italia calcio femminile con Inter – Juventus sugli scudi.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 GENNAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - PLAY OFF

Egitto - Marocco 16:00

Senegal - Guinea Equatoriale 20:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti - Vllaznia 13:45

Tirana - Kukesi 16:45



ALGERIA LIGUE 1

Constantine - JS Kabylie 14:30



ANDORRA PRIMERA DIVISIÓ

UE Engordany - UE Santa Coloma 0-1 (*)

FC Santa Coloma - Inter Escaldes 13:30

Carroi - Atletic Escaldes 16:00

Sant Julia - Ordino 18:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC - Central Coast Mariners 3-2 (Finale)

Newcastle Jets - Adelaide United 1-2 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Royale Union SG - Anderlecht 13:30

Gent - Antwerp 16:00

St. Liege - KV Mechelen 18:30

Kortrijk - Club Brugge 21:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Vasco - Boavista 1-1 (Finale)

Resende - Nova Iguacu 15:00

Botafogo RJ - Bangu 20:00

Madureira - Fluminense 22:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Sao Paulo - Ituano 20:00

Santo Andre - Corinthians 22:30



CIPRO FIRST DIVISION

APOEL - Doxa 15:00

Apollon - Ol. Nicosia 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Junior - La Equidad 1-0 (Finale)

Millonarios - Atl. Nacional 0-2 (Finale)

Patriotas - Pereira 20:00

Ind. Medellin - Dep. Cali 22:05



CROAZIA 1. HNL

Lok. Zagreb - Dragovoljac 15:00

Din. Zagabria - Rijeka 17:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Jimma Aba Jifar - Addis Ababa Ketema 13:00

Sebeta City - Adama City 16:00



FRANCIA COPPA DI FRANCE

Bergerac - St. Etienne 18:30

Lens - Monaco 21:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina - Smyrnis 14:00

Panetolikos - Aris 14:00

AEK - Volos 16:15

PAOK - Olympiakos 18:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Comunicaciones - Iztapa 3-3 (Finale)

Xelaju - Nueva Concepcion 2-1 (Finale)

Solola - Municipal 18:00

Malacateco - Coban Imperial 19:00

Guastatoya - Deportivo Achuapa 22:00



INDONESIA LIGA 1

Persija Jakarta - Persiraja Aceh 0-1 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Derby - Birmingham 14:30

Cardiff - Nottingham 17:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

H. Tel Aviv - Hapoel Hadera 19:00

Netanya - M. Haifa 19:30



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE - PLAY OFF

Sampdoria D - Milan D 12:30

Inter D - Juventus D 14:30



ITALIA SERIE B

Cittadella - Cosenza 14:30

L.R. Vicenza - Alessandria 14:30

Parma - Crotone 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Cesena - Olbia 12:30

Entella - Modena 14:30

Fermana - Carrarese 14:30

Gubbio - Grosseto 14:30

Imolese - Teramo 14:30

Lucchese - Ancona-Matelica 14:30

Montevarchi - Pontedera 14:30

Pistoiese - Vis Pesaro 14:30

Reggiana - Siena 14:30

Viterbese - Pescara 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Picerno 14:30

Paganese - Bari 14:30

Catania - Catanzaro 17:30

Fidelis Andria - Campobasso 17:30

Latina - Taranto 17:30

Monopoli - Virtus Francavilla 17:30

Palermo - Monterosi Tuscia 17:30

Potenza - Avellino 17:30

Turris - Vibonese 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Novara 14:30

Borgosesia - Chieri 14:30

Bra - Saluzzo 14:30

HSL Derthona - Vado 14:30

Ligorna - Fossano 14:30

Sanremese - Caronnese 14:30

Sestri Levante - PDHA 14:30

Imperia - Gozzano 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Vis Nova Giussano 14:30

Brusaporto - Real Calepina 14:30

Castellanzese - Leon 14:30

Crema - Sona 14:30

Desenzano Calvina - Caravaggio Posticipata

Legnano - Ciserano-Bergamo 14:30

Olginatese - Folgore Caratese 14:30

Ponte San Pietro - Franciacorta 14:30

SG City Nova - Villa Valle 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Cattolica Calcio - Cartigliano 14:30

Este - Campodarsego 14:30

Levico Terme - Dolomiti Bellunesi Posticipata

Mestre - Cjarlins Muzane 14:30

San Martino Speme - Montebelluna Posticipata

Spinea - Delta Porto Tolle Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Forlì - Alcione Milano 14:30

G.S. Bagnolese - Ath. Carpi 14:30

Lentigione - Seravezza Pozzi Posticipata

Prato - Rimini 14:30

Sammaurese - Fanfulla Posticipata

San Donnino - Mezzolara 14:30

Sasso Marconi - Ghivizzano Borgo 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

ASD Cascina - Follonica Gavorrano 14:30

Cannara - Poggibonsi 14:30

Flaminia - Pro Livorno 14:30

Lornano Badesse - Tiferno Lerchi 14:30

Montespaccato - Foligno Posticipata

Rieti - Sangiovannese Posticipata

Scandicci - Pianese 14:30

Unipomezia - San Donato 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Castelfidardo - Vastogirardi 14:30

Castelnuovo Vomano - ASD Pineto Calcio Posticipata

Chieti - Nereto 14:30

Matese - Porto D'Ascoli 14:30

Montegiorgio - Alto Casertano 14:30

S. N. Notaresco - Fiuggi 14:30

Sambenedettese - Trastevere Calcio 14:30

US Tolentino - Recanatese 14:30

Vastese - AJ Fano 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Afragolese - Vis Artena 14:30

Aprilia - Gladiator 14:30

Atletico Uri - Muravera 14:30

Calcio Giugliano - Torres 14:30

Insieme Formia - Nuova Florida 14:30

Lanusei Calcio - Arzachena 14:30

Latte Dolce - Carbonia Posticipata

R. Monterotondo - Cassino Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Altamura - A.C Nardò Posticipata

Brindisi - Francavilla 14:30

Molfetta Calcio - Lavello 14:30

Nocerina - Bisceglie 14:30

Rotonda - Bitonto 14:30

San Giorgio - Virtus Matino 14:30

SS Nola 1925 - Casertana 14:30

Citta di Fasano - Audace Cerignola 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Castrovillari - Gelbison Cilento 14:30

Cittanovese - AS Acireale 14:30

Giarre - Portici 1906 14:30

Rende - Cavese 14:30

Santa Maria Cilento - Real Aversa 14:30

Trapani - S. Agata Posticipata

Troina - Lamezia Terme 14:30

Sancataldese - Paternò 15:00

Biancavilla - San Luca 15:15



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca - Atl. Morelia 1-1 (Finale)

Correcaminos - Cimarrones de Sonora 0-2 (Finale)

Celaya - Raya2 2-1 (Finale)

Tapatio - Tampico Madero 19:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Nicaragua - Belize 4-0 (Finale)

Belize - Guatemala Rinviata

Indonesia - Timor Est 13:00



NORD E CENTRO AMERICA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Canada - USA 21:05



OLANDA EERSTE DIVISIE

Venlo - Dordrecht 0-0 (*)

Almere - Telstar 14:30

Den Haag - Graafschap 16:45



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Portimonense - Tondela 16:30

Vizela - Guimaraes 16:30

Braga - Moreirense 19:00

FC Porto - Maritimo 21:30



ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste - Mioveni 13:00

U Craiova 1948 - FC Arges 16:00

Din. Bucuresti - FCSB 19:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino - Domagnano 15:00

Murata - Tre Penne 15:00

Pennarossa - Cailungo 15:00



SPAGNA LALIGA2

Leganes - Alcorcon 14:00

Cartagena - Fuenlabrada 16:00

Las Palmas - R. Sociedad B 18:15

Mirandes - Malaga 18:15

Ponferradina - Tenerife 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Stellenbosch - Royal AM Posticipata



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne - St. Gallen 14:15

Luzern - Basilea 16:30

Sion - Grasshoppers 16:30