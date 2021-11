Si apre la 15esima di Serie A con 4 partite, c’è anche la Serie B e la Copa del Rey. Successo casalingo per Central Cordoba e Platense in Liga Profesional, bene la Tunisia in Arab Cup

Martedì 30 novembre torna in campo la Serie A con la 15esima giornata, turno infrasettimanale. Quattro partite da seguire in diretta a partire dal big match Fiorentina-Sampdoria e Atalanta-Venezia della 18.30 quindi in serata Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari. Sempre per l’Italia prosegue la 15esima anche per la Serie B con ben sette partite. In Spagna invece ricordiamo il turno di Copa del Rey con i 64esimi di finale. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi diamo spazio a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Liga Profesional argentina con due successi casalinghi, del Central Cordoba sull’Arsenal Sarandi e della Platense sull’Huracan. Il primo è terminato 5-0 grazie a una doppietta di Rivas e di Gimenez oltre alla rete di Melano, il secondo ha visto la tripletta di Tissera e gol di Mansilla per la squadra di casa mentre per gli ospiti le firme di Cabral e Moya. In Venezuela invece rinviata la partita tra Atletico Venezuela e Aragua, valida per la Primera Division. Passiamo alla Polonia dove l’Ol. Grudziadz ha sconfitto nella Coppa ai rigori lo Swit dopo aver chiuso il tempo regolamentare sul 2-2. Per le nazionali invece si apre oggi la FIFA Arab Cup con il primo incontro già disputato ovvero Tunisia – Mauritania 5-1: apre le marcature al 39′ Jaziri quindi prima dell’intervallo raddoppio di Ben Larbi e ancora Jaziri oltre al rigore di Bessam in pieno recupero mentre nella ripresa altro gol di Ben Larbi e allo scadere anche Msakni.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 NOVEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al Draih - Al-Sahel 2-4 (Finale)

Al Orubah - Al Adalh 1-0 (Finale)

Ohod - Al Khaleej 3-2 (Finale)

Al-Nahda - Al Ain 0-0 (*)



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba - Arsenal Sarandi 5-0 (Finale)

Platense - Huracan 4-2 (Finale)

San Lorenzo - Sarmiento Junin 21:00

Boca Juniors - Newells Old Boys 23:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert - Ararat 1-0 (Finale)



AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Lokbatan - Sabah Baku 2 3-2 (Finale)

Qarabag 2 - Zaqatala 1-1 (Finale)

SumQayit 2 - Moik Baku 0-3 (Finale)



BELGIO COPPA DEL BELGIO

Seraing - Anderlecht 20:45



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

San Jose - Oriente Petrolero 20:45



BRASILE SERIE A

Juventude - Bragantino 23:00



BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv - Botev Vratsa 2-1 (*)

Beroe - Slavia Sofia 16:30



CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Gorica - Istra 1961 16:00

Lok. Zagreb - Hajduk Split 18:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Sidama Bunna 1-1 (Finale)

Ethiopia Bunna - Jimma Aba Jifar 16:00



EUROPA MONDIALI - DONNE - QUALIFICAZIONE

Bosnia-Erzegovina D - Malta D 1-0 (Finale)

Armenia D - Norvegia D 0-9 (90 )

Azerbaigian D - Montenegro D 1-0 (Intervallo)

Bulgaria D - Serbia D 0-3 (Intervallo)

Kosovo D - Albania D 16:00

Turchia D - Israele D 16:00

Croazia D - Moldavia D 17:00

Repubblica Ceca D - Bielorussia D 17:00

Lituania D - Svizzera D 17:30

Romania D - Italia D 17:30

Cipro D - Islanda D 18:00

Danimarca D - Russia D 18:00

Slovenia D - Grecia D 18:00

Ungheria D - Ucraina D 18:00

Portogallo D - Germania D 19:00

Svezia D - Slovacchia D 19:00

Inghilterra D - Lettonia D 20:00

Irlanda D - Georgia D 20:00

Lussemburgo D - Austria D 20:00

Belgio D - Polonia D 20:30

Spagna D - Scozia D 21:00

Francia D - Wales D 21:10



INDONESIA LIGA 1

Bali United - Persiraja Aceh 2-0 (*)



INGHILTERRA FA CUP

Exeter - Bradford City 20:45



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle - Norwich 20:30

Leeds - Crystal Palace 21:15



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak - Zob Ahan 0-0 (Finale)

Shahr Khodrou - Fajr Sepasi 0-0 (Finale)

Foolad - Tractor-Sazi 0-0 (Finale)



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Petach Tikva - Hapoel Hadera 18:00

Netanya - Ashdod 18:30

Sakhnin - B. Jerusalem 19:15



ITALIA SERIE A

Atalanta - Venezia 18:30

Fiorentina - Sampdoria 18:30

Salernitana - Juventus 20:45

Verona - Cagliari 20:45



ITALIA SERIE B

Cremonese - Frosinone 18:00

Pisa - Perugia 18:00

L.R. Vicenza - Benevento 20:30

Monza - Cosenza 20:30

Pordenone - Alessandria 20:30

Reggina - Ascoli 20:30

Spal - Lecce 20:30



MONDO FIFA ARAB CUP

Tunisia - Mauritania 5-1 (Finale)

Iraq - Oman 0-1 (*)

Qatar - Bahrain 17:30

Emirati arabi uniti - Siria 20:00



PARAGUAY COPA PARAGUAY

Atl. Tembetary - Libertad 23:00



POLONIA COPPA DI POLONIA

Ol. Grudziadz - Swit 4-3 (Dopo Rigori)

Korona - Leczna 18:00

Piast - Gornik Z. Posticipata



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Braga - Vizela 21:15



RUANDA PREMIER LEAGUE

APR - Mukura Victory Sports Posticipata

Musanze - Gorilla 2-1 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell - Dundee Utd 20:45



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Senica - Zilina 2-2 (Finale)



SPAGNA COPA DEL REY

Cayon - Huesca 16:00

Marchamalo - Valladolid 16:00

Naxara - Andorra 18:30

Laguna - Granada 19:00

Unami CP - Alaves 19:00

Victoria CF - Villarreal 19:00

Racing Rioja - Cartagena 20:00

Teruel - Alcorcon 20:00

Union Club Ceares - Gijon 20:00

Sanluqueno - Sabadell 20:30

Aguilas FC - Almeria 21:00

Albacete - Ferrol 21:00

Badajoz - Alcoyano 21:00

Ebro - Celta Vigo 21:00

Mollerussa - Getafe 21:00

Montijo - Burgos CF 21:00



UGANDA PREMIER LEAGUE

Busoga - Arua Hill 0-1 (Finale)

Mbarara City - Villa 1-0 (Finale)

Onduparaka FC - Express 1-1 (Finale)

Tooro United - UPDF 2-4 (Finale)

URA SC - Police 0-0 (Finale)

Wakiso Giants - Bright Stars 4-2 (Finale)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

River Plate - Villa Espanola 4-2 (Finale)

Fenix - Boston River 20:30



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - SECONDA FASE

Atl. Venezuela - Aragua Rinviata

Hermanos Colmenares - Metropolitanos 22:15