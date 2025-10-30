Risultati calcio live, giovedì 30 ottobre 2025: posticipi in Serie A

Si gioca Cagliari-Sassuolo nel pomeriggio e Pisa-Lazio in serata, spazio anche alle Coppe in Europa. Il Flamengo è finalista in Copa Libertadores
Apriamo il programma odierno di giovedì 30 ottobre con la Copa Libertadores. Nella notte si è disputata la gara di ritorno della prima semifinale tra Racing Club e Flamengo. Dopo lo 0-1 dell’andata per gli ospiti è stato sufficiente lo 0-0 per conquistare la finale dove affronterà la vincente di LDU Quito-Palmeiras in programma domani. Gara caratterizzata dall’espulsione di Plata all’undicesimo della ripresa. In Colombia colpo esterno del Santa Fe per 2-1 contro Junior mentre l’Ind. Medellin ha liquidato in casa il Bucaramanga; senza reti tra Millonarios e Once Caldas.
Nella CONCACAF Central American Cup troviamo la vittoria e passaggio del turno del Miguelito vincente per 3-2 in casa del Plaza Amador mentre il Xelaju ha avuto la meglio sul Real Espana ai rigori. Nella Copa Uruguay 2-0 del Penarol sul Plaza Colonia in campo neutro e nella MLS in USA vittoria del Los Angeles sull’Austin per 2-1. In Coppa di Ucraina 2-1 del Fenix Mariupoli sull’Ahrotekh Tyshkivka ai rigori e in Coppa di Polonia il Lech supera 2-1 in trasferta il Gryf Slupks. Passiamo alla Coppa di Turchia dove troviamo tre vittorie in trasferta di Rizerspor, Igdir e Bodrumspor,
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, fari puntati sui principali appuntamenti. In Serie A si chiude la nona giornata con due posticipi: alle ore 18:30 Cagliari-Sassuolo e alle 20:45 Pisa-Lazio. Restando in Italia troviamo anche gli ultimi due 16esimi di Coppa Italia Serie C alle 20.30 in campo Latina-Perugia e Ospitaletto-Inter U23. Si gioca la coppa anche in diversi posti d’Europa con Danimarca, Oladnda e Spagna con la Copa del Rey.
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE
Pyramids (Egy) [Qualificato] – Ethiopian Insurance (Eth) 2-0 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Khenchela – MC Alger 0-1 (Finale)
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Damac – Al Fateh 1-1 (Finale)
Al Ahli SC – Al Riyadh 1-1 (Finale)
Al Kholood – Neom SC 2-3 (Finale)
AUSTRIA: ÖFB CUP
Salzburg [Qualificato] – Tirol 3-1 (Dopo Suppl.)
BELGIO: COPPA DEL BELGIO
Beerschot VA [Qualificato] – Westerlo 3-2 (Finale)
Cercle Brugge [Qualificato] – Kortrijk 1-0 (Finale)
Gent [Qualificato] – Patro Eisden 5-0 (Finale)
Knokke – St. Truiden [Qualificato] 0-1 (Finale)
Seraing – Leuven [Qualificato] 1-3 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA
Ind. Medellin – Bucaramanga 3-0 (Finale)
Junior – Santa Fe 1-2 (Finale)
Millonarios – Once Caldas 0-0 (Finale)
U. Magdalena – Tolima 0-2 (Finale)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Midtjylland [Qualificato] – Silkeborg 4-0 (Finale)
Nordsjaelland [Qualificato] – Brondby 4-2 (Dopo Suppl.)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
National Bank Egypt – Zamalek 1-1 (Finale)
EUROPA: EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE
Georgia U17 – Grecia U17 1-2 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Tractor – Persepolis 1-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C
Latina [Qualificato] – Perugia 2-1 (Dopo Rigori)
Ospitaletto – Inter U23 [Qualificato] 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Cagliari – Sassuolo 1-2 (Finale)
Pisa – Lazio 0-0 (Finale)
MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL
Shkupi – Struga 1-2 (Finale)
Pelister – Tikves 0-0 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
FUS Rabat – Safi 2-1 (Finale)
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF
Xelaju (Gtm) [Qualificato] – Real Espana (Hon) 2-1 (Dopo Rigori)
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY-IN
Plaza Amador (Pan) – Miguelito (Pan) [Qualificato] 2-3 (Finale)
OLANDA: KNVB BEKER
Rijnsburgse Boys – Nijmegen [Qualificato] 2-3 (Finale)
De Treffers [Qualificato] – Maastricht 3-1 (Finale)
Eemdijk – AFC [Qualificato] 1-2 (Finale)
Spakenburg [Qualificato] – VV DOVO 5-1 (Finale)
Sparta Rotterdam [Qualificato] – Groningen 5-2 (Finale)
Sportlust [Qualificato] – Barendrecht 1-0 (Dopo Rigori)
Willem II [Qualificato] – Dordrecht 7-0 (Finale)
Raalte – Twente [Qualificato] 1-4 (Finale)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Gryf Slupsk – Lech [Qualificato] 1-2 (Finale)
Legnica – Jagiellonia [Qualificato] 2-3 (Finale)
Arka – Gornik Zabrze [Qualificato] 1-2 (Finale)
Legia – Pogon Szczecin [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH
Ufa – Neftekhimik [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
F. Voronezh – Arsenal Tula [Qualificato] 2-3 (Finale)
SERBIA: COPPA DI SERBIA
Dubocica [Qualificato] – Mladost 2-1 (Dopo Rigori)
Vrsac [Qualificato] – Tekstilac Odzaci 1-0 (Dopo Rigori)
Sloboda – Radnicki Nis [Qualificato] 1-2 (Finale)
Vozdovac – Jedinstvo U. [Qualificato] 2-4 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Vojvodina – Stella Rossa 3-2 (Finale)
SPAGNA: COPA DEL REY
Orihuela – Levante [Qualificato] 3-4 (Finale)
Puerto de Vega – Celta Vigo [Qualificato] 0-2 (Finale)
Valle Egues – Andorra [Qualificato] 1-5 (Finale)
Baleares [Qualificato] – Gimnastic 2-0 (Finale)
Deportivo Getxo – Alaves [Qualificato] 0-7 (Finale)
Real Avila [Qualificato] – Real Aviles 1-0 (Dopo Suppl.)
UD Logrones – Ponferradina [Qualificato] 1-3 (Finale)
Antoniano [Qualificato] – Castellon 1-0 (Finale)
Atletic Lleida – Espanyol [Qualificato] 1-2 (Finale)
CD Estepona – Malaga [Qualificato] 1-3 (Finale)
Murcia [Qualificato] – Antequera 2-1 (Dopo Rigori)
Palma del Rio – Betis [Qualificato] 1-7 (Finale)
UD Samano – La Coruna [Qualificato] 1-5 (Finale)
SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – PLAY OFF
Racing Club (Arg) – Flamengo (Bra) [Qualificato] 0-0 (Finale)
SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF
Lanus (Arg) [Qualificato] – U. De Chile (Chi) 1-0 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Grasshoppers – Young Boys2 3-3 (Finale)
Lugano – Luzern 2-0 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Esperance Tunis – CA Bizertin 2-0 (Finale)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE
Erokspor [Qualificato] – Agri 1970 3-0 (Finale)
Karakopru – Rizespor [Qualificato] 0-3 (Finale)
Bulancakspor – Igdir FK [Qualificato] 1-3 (Finale)
Zonguldak – Bodrumspor [Qualificato] 0-5 (Finale)
Gaziantep [Qualificato] – Karabuk Idmanyurdu 2-0 (Finale)
Konyaspor2 [Qualificato] – 12 Bingol 4-2 (Finale)
UCRAINA: COPPA DI UCRAINA
Ahrotekh Tyshkivka – Fenix Mariupol [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Metalist 1925 [Qualificato] – Ahrobiznes Volochysk 4-3 (Finale)
URUGUAY: COPA URUGUAY
PenarolVincitore – Plaza Colonia 2-0 (Finale)
USA: MLS – PLAY OFF
Los Angeles FC – Austin FC 2-1 (Finale)
UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE
Din. Samarkand – Xorazm Urganch 3-1 (Finale)
Navbahor Namangan – Nasaf Qarshi 0-0 (Finale)