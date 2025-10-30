Risultati calcio live, giovedì 30 ottobre 2025: posticipi in Serie A

Si gioca Cagliari-Sassuolo nel pomeriggio e Pisa-Lazio in serata, spazio anche alle Coppe in Europa. Il Flamengo è finalista in Copa Libertadores

Apriamo il programma odierno di giovedì 30 ottobre con la Copa Libertadores. Nella notte si è disputata la gara di ritorno della prima semifinale tra Racing Club e Flamengo. Dopo lo 0-1 dell’andata per gli ospiti è stato sufficiente lo 0-0 per conquistare la finale dove affronterà la vincente di LDU Quito-Palmeiras in programma domani. Gara caratterizzata dall’espulsione di Plata all’undicesimo della ripresa. In Colombia colpo esterno del Santa Fe per 2-1 contro Junior mentre l’Ind. Medellin ha liquidato in casa il Bucaramanga; senza reti tra Millonarios e Once Caldas.

Nella CONCACAF Central American Cup troviamo la vittoria e passaggio del turno del Miguelito vincente per 3-2 in casa del Plaza Amador mentre il Xelaju ha avuto la meglio sul Real Espana ai rigori. Nella Copa Uruguay 2-0 del Penarol sul Plaza Colonia in campo neutro e nella MLS in USA vittoria del Los Angeles sull’Austin per 2-1. In Coppa di Ucraina 2-1 del Fenix Mariupoli sull’Ahrotekh Tyshkivka ai rigori e in Coppa di Polonia il Lech supera 2-1 in trasferta il Gryf Slupks. Passiamo alla Coppa di Turchia dove troviamo tre vittorie in trasferta di Rizerspor, Igdir e Bodrumspor,

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, fari puntati sui principali appuntamenti. In Serie A si chiude la nona giornata con due posticipi: alle ore 18:30 Cagliari-Sassuolo e alle 20:45 Pisa-Lazio. Restando in Italia troviamo anche gli ultimi due 16esimi di Coppa Italia Serie C alle 20.30 in campo Latina-Perugia e Ospitaletto-Inter U23. Si gioca la coppa anche in diversi posti d’Europa con Danimarca, Oladnda e Spagna con la Copa del Rey.

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Pyramids (Egy) [Qualificato] – Ethiopian Insurance (Eth) 2-0 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Khenchela – MC Alger 0-1 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac – Al Fateh 1-1 (Finale)

Al Ahli SC – Al Riyadh 1-1 (Finale)

Al Kholood – Neom SC 2-3 (Finale)

AUSTRIA: ÖFB CUP

Salzburg [Qualificato] – Tirol 3-1 (Dopo Suppl.)

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Beerschot VA [Qualificato] – Westerlo 3-2 (Finale)

Cercle Brugge [Qualificato] – Kortrijk 1-0 (Finale)

Gent [Qualificato] – Patro Eisden 5-0 (Finale)

Knokke – St. Truiden [Qualificato] 0-1 (Finale)

Seraing – Leuven [Qualificato] 1-3 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Ind. Medellin – Bucaramanga 3-0 (Finale)

Junior – Santa Fe 1-2 (Finale)

Millonarios – Once Caldas 0-0 (Finale)

U. Magdalena – Tolima 0-2 (Finale)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Midtjylland [Qualificato] – Silkeborg 4-0 (Finale)

Nordsjaelland [Qualificato] – Brondby 4-2 (Dopo Suppl.)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Zamalek 1-1 (Finale)

EUROPA: EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Georgia U17 – Grecia U17 1-2 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor – Persepolis 1-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C

Latina [Qualificato] – Perugia 2-1 (Dopo Rigori)

Ospitaletto – Inter U23 [Qualificato] 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Cagliari – Sassuolo 1-2 (Finale)

Pisa – Lazio 0-0 (Finale)

MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL

Shkupi – Struga 1-2 (Finale)

Pelister – Tikves 0-0 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

FUS Rabat – Safi 2-1 (Finale)

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Xelaju (Gtm) [Qualificato] – Real Espana (Hon) 2-1 (Dopo Rigori)

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY-IN

Plaza Amador (Pan) – Miguelito (Pan) [Qualificato] 2-3 (Finale)

OLANDA: KNVB BEKER

Rijnsburgse Boys – Nijmegen [Qualificato] 2-3 (Finale)

De Treffers [Qualificato] – Maastricht 3-1 (Finale)

Eemdijk – AFC [Qualificato] 1-2 (Finale)

Spakenburg [Qualificato] – VV DOVO 5-1 (Finale)

Sparta Rotterdam [Qualificato] – Groningen 5-2 (Finale)

Sportlust [Qualificato] – Barendrecht 1-0 (Dopo Rigori)

Willem II [Qualificato] – Dordrecht 7-0 (Finale)

Raalte – Twente [Qualificato] 1-4 (Finale)

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Gryf Slupsk – Lech [Qualificato] 1-2 (Finale)

Legnica – Jagiellonia [Qualificato] 2-3 (Finale)

Arka – Gornik Zabrze [Qualificato] 1-2 (Finale)

Legia – Pogon Szczecin [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

RUSSIA: COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Ufa – Neftekhimik [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

F. Voronezh – Arsenal Tula [Qualificato] 2-3 (Finale)

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Dubocica [Qualificato] – Mladost 2-1 (Dopo Rigori)

Vrsac [Qualificato] – Tekstilac Odzaci 1-0 (Dopo Rigori)

Sloboda – Radnicki Nis [Qualificato] 1-2 (Finale)

Vozdovac – Jedinstvo U. [Qualificato] 2-4 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Vojvodina – Stella Rossa 3-2 (Finale)

SPAGNA: COPA DEL REY

Orihuela – Levante [Qualificato] 3-4 (Finale)

Puerto de Vega – Celta Vigo [Qualificato] 0-2 (Finale)

Valle Egues – Andorra [Qualificato] 1-5 (Finale)

Baleares [Qualificato] – Gimnastic 2-0 (Finale)

Deportivo Getxo – Alaves [Qualificato] 0-7 (Finale)

Real Avila [Qualificato] – Real Aviles 1-0 (Dopo Suppl.)

UD Logrones – Ponferradina [Qualificato] 1-3 (Finale)

Antoniano [Qualificato] – Castellon 1-0 (Finale)

Atletic Lleida – Espanyol [Qualificato] 1-2 (Finale)

CD Estepona – Malaga [Qualificato] 1-3 (Finale)

Murcia [Qualificato] – Antequera 2-1 (Dopo Rigori)

Palma del Rio – Betis [Qualificato] 1-7 (Finale)

UD Samano – La Coruna [Qualificato] 1-5 (Finale)

SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Racing Club (Arg) – Flamengo (Bra) [Qualificato] 0-0 (Finale)

SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Lanus (Arg) [Qualificato] – U. De Chile (Chi) 1-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Young Boys2 3-3 (Finale)

Lugano – Luzern 2-0 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Esperance Tunis – CA Bizertin 2-0 (Finale)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Erokspor [Qualificato] – Agri 1970 3-0 (Finale)

Karakopru – Rizespor [Qualificato] 0-3 (Finale)

Bulancakspor – Igdir FK [Qualificato] 1-3 (Finale)

Zonguldak – Bodrumspor [Qualificato] 0-5 (Finale)

Gaziantep [Qualificato] – Karabuk Idmanyurdu 2-0 (Finale)

Konyaspor2 [Qualificato] – 12 Bingol 4-2 (Finale)

UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Ahrotekh Tyshkivka – Fenix Mariupol [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Metalist 1925 [Qualificato] – Ahrobiznes Volochysk 4-3 (Finale)

URUGUAY: COPA URUGUAY

PenarolVincitore – Plaza Colonia 2-0 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

Los Angeles FC – Austin FC 2-1 (Finale)

UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE

Din. Samarkand – Xorazm Urganch 3-1 (Finale)

Navbahor Namangan – Nasaf Qarshi 0-0 (Finale)