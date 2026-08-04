I risultati del 4 agosto 2026: preliminari di Champions, amichevoli

In campo per le semifinali di qualificazione anche in Europa e Confence League, amichevoli per Genoa, Monza e Roma. Successo per Talleres Cordoba, Velez e Central Cordoba in Argentina

Il principale campionato argentino in apertura di questo martedì 4 agosto. Partiamo della Liga Profesional con il poker dei Talleres Cordoba in casa della Platense: al 43′ di gioco Rick sblocca il punteggio quindi nella ripresa a segno Depietri al 24′ ancora Rick al 29′ e Cristaldo al 32′. Una rete di Aguirre al 25′ della ripresa ha deciso Velez Sarsfield-Independiente mentre una di Santos al 31′ di gioco ha deciso Central Cordoba-San Lorenzo. Senza reti hanno chiuso Huracan e Atletico Tucuman.

Nell’ASEAN Championship 7-2 della Birmania su Laos e in Colombia pareggiano 1-1 Bucaramanga e Cucuta. In Costa Rica di misura lo Zeledon su Cartegines e in Ecuador 2-1 di LDU Quito sul Delfin. In Uruguay 2-1 del Defensor Sp. sul Cerro CA, in Venezuela 2-2 tra Caracas ed Estudiantes mentre tra le amichevoli 2-1 del Bayern Monaco sul Jeju.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Dalle ore 18 si giocano le semifinali di qualificazione alla prossima Champions League con Dinamo Zagabria, Bodo/Glimt e Lione tra le squadre impegnate. Tra le amichevoli invece ricordiamo il Genoa già in campo contro gli inglesi del Bournemouth, a seguire Monza-Milan Futuro alle ore 18 e Newport-Roma alle ore 20.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

Platense - Talleres Cordoba 0-4 (Finale)

Velez Sarsfield - Independiente 1-0 (Finale)

Central Cordoba - San Lorenzo 1-0 (Finale)

Huracan - Atl. Tucuman 0-0 (Finale)



ASIA: ASEAN CHAMPIONSHIP

Birmania - Laos 7-2 (Finale)

Filippine - Thailandia 0-0 (Intervallo)



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Academia del Balompie - Real Oruro 21:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Bucaramanga - Cucuta 1-1 (Finale)

Llaneros - Fortaleza 23:10



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Zeledon - Cartagines 1-0 (Finale)



ECUADOR: LIGA PRO

LDU Quito - Delfin 2-1 (Finale)



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - QUALIFICAZIONI – SECONDA FASE

Din. Minsk D - Servette D [Qualificato]: Servette D 0-3 (Finale)



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo) 18:00

Mjallby (Swe) - Slovan Bratislava (Svk) 18:00

H. Beer Sheva (Isr) - Stella Rossa (Srb) 19:30

Levski (Bul) - Kairat Almaty (Kaz) 19:30

Din. Zagabria (Cro) - Kauno Zalgiris (Ltu) 20:00

Olympiakos (Gre) - Nijmegen (Ned) 20:00

Royale Union SG (Bel) - Bodo/Glimt (Nor) 20:00

Sparta Praga (Cze) - Lione (Fra) 20:00



EUROPA: CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Auda (Lat) - Dinamo City (Alb) 18:00



EUROPA: EUROPA LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Larne (Nir) - Iberia 1999 (Geo) 21:00

Shamrock Rovers (Irl) - Egnatia (Alb) 21:00



ISRAELE: TOTO CUP

Kiryat Shmona - Sakhnin 18:45

M. Haifa - Ironi Tiberias 19:00



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Lorient (Fra) - UNFP (Fra) 5-1 (Finale)

Jeju SK (Kor) - Bayern (Ger) 1-2 (Finale)

Bournemouth (Eng) - Genoa (Ita) 15:00SRF

Teramo (Ita) - Scafatese (Ita) 17:00

Alessandria (Ita) - Juventus U23 (Ita) 18:00

Monza (Ita) - Milan U23 (Ita) 18:00

Newport (Wal) - Roma (Ita) 20:00



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI

Akron Togliatti - FK Rostov 0-2 (*)

Dynamo Makhachkala - Samara 17:30

Rodina Moscow - Kazan 17:30

Lok. Mosca - CSKA Mosca 19:45



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Defensor Sp. - Cerro CA 2-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Caracas2 - Estudiantes M. 2-2 (Finale)

Carabobo - Trujillanos 23:00

