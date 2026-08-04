I risultati del 4 agosto 2026: preliminari di Champions, amichevoli

In campo per le semifinali di qualificazione anche in Europa e Confence League, amichevoli per Genoa, Monza e Roma. Successo per Talleres Cordoba, Velez e Central Cordoba in Argentina
Il principale campionato argentino in apertura di questo martedì 4 agosto. Partiamo della Liga Profesional con il poker dei Talleres Cordoba in casa della Platense: al 43′ di gioco Rick sblocca il punteggio quindi nella ripresa a segno Depietri al 24′ ancora Rick al 29′ e Cristaldo al 32′. Una rete di Aguirre al 25′ della ripresa ha deciso Velez Sarsfield-Independiente mentre una di Santos al 31′ di gioco ha deciso Central Cordoba-San Lorenzo. Senza reti hanno chiuso Huracan e Atletico Tucuman.
Nell’ASEAN Championship 7-2 della Birmania su Laos e in Colombia pareggiano 1-1 Bucaramanga e Cucuta. In Costa Rica di misura lo Zeledon su Cartegines e in Ecuador 2-1 di LDU Quito sul Delfin. In Uruguay 2-1 del Defensor Sp. sul Cerro CA, in Venezuela 2-2 tra Caracas ed Estudiantes mentre tra le amichevoli 2-1 del Bayern Monaco sul Jeju.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Dalle ore 18 si giocano le semifinali di qualificazione alla prossima Champions League con Dinamo Zagabria, Bodo/Glimt e Lione tra le squadre impegnate. Tra le amichevoli invece ricordiamo il Genoa già in campo contro gli inglesi del Bournemouth, a seguire Monza-Milan Futuro alle ore 18 e Newport-Roma alle ore 20.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Platense - Talleres Cordoba 0-4 (Finale)
Velez Sarsfield - Independiente 1-0 (Finale)
Central Cordoba - San Lorenzo 1-0 (Finale)
Huracan - Atl. Tucuman 0-0 (Finale)
ASIA: ASEAN CHAMPIONSHIP
Birmania - Laos 7-2 (Finale)
Filippine - Thailandia 0-0 (Intervallo)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Academia del Balompie - Real Oruro 21:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Bucaramanga - Cucuta 1-1 (Finale)
Llaneros - Fortaleza 23:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Zeledon - Cartagines 1-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO
LDU Quito - Delfin 2-1 (Finale)
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - QUALIFICAZIONI – SECONDA FASE
Din. Minsk D - Servette D [Qualificato]: Servette D 0-3 (Finale)
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo) 18:00
Mjallby (Swe) - Slovan Bratislava (Svk) 18:00
H. Beer Sheva (Isr) - Stella Rossa (Srb) 19:30
Levski (Bul) - Kairat Almaty (Kaz) 19:30
Din. Zagabria (Cro) - Kauno Zalgiris (Ltu) 20:00
Olympiakos (Gre) - Nijmegen (Ned) 20:00
Royale Union SG (Bel) - Bodo/Glimt (Nor) 20:00
Sparta Praga (Cze) - Lione (Fra) 20:00
EUROPA: CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Auda (Lat) - Dinamo City (Alb) 18:00
EUROPA: EUROPA LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Larne (Nir) - Iberia 1999 (Geo) 21:00
Shamrock Rovers (Irl) - Egnatia (Alb) 21:00
ISRAELE: TOTO CUP
Kiryat Shmona - Sakhnin 18:45
M. Haifa - Ironi Tiberias 19:00
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Lorient (Fra) - UNFP (Fra) 5-1 (Finale)
Jeju SK (Kor) - Bayern (Ger) 1-2 (Finale)
Bournemouth (Eng) - Genoa (Ita) 15:00SRF
Teramo (Ita) - Scafatese (Ita) 17:00
Alessandria (Ita) - Juventus U23 (Ita) 18:00
Monza (Ita) - Milan U23 (Ita) 18:00
Newport (Wal) - Roma (Ita) 20:00
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI
Akron Togliatti - FK Rostov 0-2 (*)
Dynamo Makhachkala - Samara 17:30
Rodina Moscow - Kazan 17:30
Lok. Mosca - CSKA Mosca 19:45
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Defensor Sp. - Cerro CA 2-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Caracas2 - Estudiantes M. 2-2 (Finale)
Carabobo - Trujillanos 23:00