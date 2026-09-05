I risultati del 5 settembre 2026: due big match in Serie A

Tra gli anticipi del sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, in Europa con i principali campionati. Due pareggi in Argentina

Il programma di questo sabato 5 settembre si è aperto con il calcio argentino. Nella Liga Profesional Argentina due pareggi per 1-1 ovvero tra Belgano e Huracan e tra Platense e Deportivo Riestra. Nel primo incontro botta e risposta nella ripresa tra Fernandez al 16′ e Caicedo al 39′ mentre nel secondo apre Lencina dopo 16 minuti, risponde Diaz al 26′ della ripresa. In Cile colpo esterno dell’A. Italiano sul Deportivo Conception e in Costa Rica 2-0 dell’Inter San Carlos in casa dell’Escorpiones.

In Ecuador tris esterno di LDU Quito sul Tecnico U. e in Uruguay 2-1 interno del Montevideo City sul Cerro Largo per 2-1. Nella MLS in USA senza reti tra New York City e Nashville e nella Liga MX 2-0 del Pachuca in casa del Juarez. Nella Liga de Expansion MX troviamo il 3-0 dell’Atletico La Paz sullo Zacatecas Mineros e l’1-1 tra Alacranes e Tlaxcala. Nella K1 League vittoria in trasferta del Daejeon e nella Super League cinese a domicilio 2-1 del Dalin Yingbo sullo Qingdao Hainiu.

Si è aperto il programma di Premier League con il 2-2 trs Newcastle e Bournemouth: ospiti avanti con Tavernier dopo 9 minuti e raddoppio su autorete di Thiaw dopo 35 quindi Barnes accorcia al 37′ e a 43′ della ripresa pareggia Ramsey. Nel Campionato Primavera 1 2-1 del Cagliari sul Sassuolo con reti di Piro al 2′ Sugamele al 16′, accorcia Daldum al 43′ mentre 3-3 tra Genoa e Fiorentina: grifoni avanti dopo nove minuti con Tondi quindi la doppietta di Croci al 30′ e 40′ ribalta il punteggio. Nella ripresa Vaz pareggia al 23′, nuovo vantaggio di Jallow e pari definitivo di Bellone nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Partiamo dalla Serie A dove sono già in campo Fiorentina e Torino quindi due big match ovvero Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per la B aprono Sudtirol e Catanzaro, si gioca anche il Lega Pro e all’estero troviamo Schalke-Bayern Monaco 18:30 mentre in Premier League c’è Manchester City-Coventry alle ore 16 e nella Liga alle 16:15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 SETTEMBRE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Laci - Teuta 1-3 (Finale)

Vllaznia - Partizani 18:30



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Faysaly - Al Hazem 0-0 (*)

Al-Taawon - Al Fateh 0-0 (*)

Al-Ittihad FC - Al Nassr FC 20:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

Belgrano - Huracan 1-1 (Finale)

Platense - Dep. Riestra 1-1 (Finale)

Aldosivi - Banfield 18:30

Gimnasia L.P. - Tigre 19:30

Gimnasia Mendoza - Boca Juniors 21:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Charleroi - Royale Union SG 2-3 (Finale)

KV Mechelen - Westerlo 18:15

St. Liege - Anversa 20:45

St. Truiden - RAAL La Louviere 20:45



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Guabira - Real Potosi 21:00

Aurora - GV San Jose 23:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Bragantino - Bahia 21:00

Sao Paulo - Atletico-MG 23:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Spartak Varna - CSKA Sofia 0-0 (*)

Levski - CSKA 1948 Sofia 20:15



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa - Pacific FC 22:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Dep. Concepcion - A. Italiano 0-1 (Finale)

Everton - U. Catolica 23:30



CINA: SUPER LEAGUE

Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast 2-2 (Finale)

Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu 2-1 (Finale)

Shanghai Port - Beijing Guoan 0-0 (Finale)

Shandong Taishan - Shenzhen Xinpengcheng 1-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Chico - Once Caldas 23:00



CROAZIA: HNL

Din. Zagabria - Gorica 0-0 (*)

Rijeka - Osijek 21:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Aarhus - Silkeborg 0-0 (*)



FRANCIA: LIGUE 1

Lens - Lorient 0-0 (Intervallo)

Le Havre - Brest 20:45

Nizza - Le Mans 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern - Darmstadt 3-0 (Finale)

Kiel - Norimberga 2-2 (Finale)

Wolfsburg - Cottbus 4-4 (Finale)

Dresda - Bochum 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Brema - RB Lipsia 3-1 (Finale)

Hoffenheim - Dortmund 2-3 (Finale)

Leverkusen - Union Berlino 4-0 (Finale)

Monchengladbach - Elversberg 3-4 (Finale)

Paderborn - Friburgo 0-1 (Finale)

Schalke - Bayern 18:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Lincoln - Southampton 1-1 (Finale)

Preston - Blackburn 2-1 (Finale)

Stoke - Charlton 4-0 (Finale)

Burnley - Bristol City 1-2 (Finale)

Millwall - Bolton 4-0 (Finale)

Portsmouth - Cardiff 2-0 (Finale)

QPR - Middlesbrough 0-1 (Finale)

Sheffield Utd - Norwich 1-3 (Finale)

West Brom - Watford 1-0 (Finale)

West Ham - Derby 3-0 (Finale)

Swansea - Wrexham 21:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Newcastle - Bournemouth 2-2 (Finale)

Brentford - Sunderland 1-1 (Finale)

Brighton - Leeds 1-1 (Finale)

Fulham - Crystal Palace 2-3 (Finale)

Manchester City - Coventry 1-0 (Finale)

Nottingham - Tottenham 0-0 (Finale)

Hull - Aston Villa 18:30



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor - Gol Gohar 1-0 (*)



IRLANDA: FAI CUP

St. Patricks - Bohemians 0-0 (Intervallo)



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Hapoel Jerusalem - Kiryat Shmona 18:45

M. Petach Tikva - Ironi Tiberias 18:45

M. Haifa - H. Petah Tikva 19:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Sassuolo U20 2-1 (Finale)

Genoa U20 - Fiorentina U20 3-3 (Finale)

Albinoleffe U20 - Atalanta U20 15:00SRF

Lazio U20 - Parma U20 15:00SRF



ITALIA: PRIMAVERA 2

Ascoli U19 - Spezia U19 1-1 (Finale)

Avellino U19 - Napoli U19 3-1 (Finale)

Benevento U19 - Frosinone U19 3-0 (Finale)

Catanzaro U19 - Latina U19 2-0 (Finale)

Entella U19 - Brescia U19 3-1 (Finale)

Mantova U19 - Sampdoria U19 15:00SRF

Monopoli U19 - Cosenza U19 4-0 (Finale)

Reggiana U19 - Renate U19 1-3 (Finale)

Udinese U19 - Padova U19 0-4 (Finale)

Venezia U19 - Cittadella U19 5-2 (Finale)

Vicenza U19 - Südtirol U19 3-0 (Finale)

Modena U19 - Pro Vercelli U19 4-0 (Finale)

Lecco U19 - Cremonese U19 0-4 (Finale)

Salernitana U19 - Bari U19 0-4 (Finale)



ITALIA: SERIE A

Fiorentina - Torino 1-2 (Finale)

Inter - Napoli 0-0 (*)

Roma - Atalanta 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Roma D - Fiorentina D 1-0 (*)

Sassuolo D - Ternana D 2-0 (*)



ITALIA: SERIE B

Südtirol - Catanzaro 2-0 (Finale)

Ascoli - Benevento 0-0 (*)

Carrarese - Empoli 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Campobasso - Gubbio 0-0 (*)

Guidonia - Pianese 0-0 (*)

Latina - Forlì 0-0 (*)

Vis Pesaro - Ostiamare 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Crotone - Barletta 0-0 (*)

Bari - Casarano 21:00

Giugliano - Sorrento 21:00

Potenza - Monopoli 21:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Chievo - Pavonese 20:45



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Ossese - Latte Dolce 1-0 (*)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Alacranes - Tlaxcala 1-1 (Finale)

Atletico La Paz - Zacatecas Mineros 3-0 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Juarez - Pachuca 0-2 (Finale)



NORVEGIA: ELITESERIEN

Rosenborg - HamKam 4-0 (Finale)

Brann - Lilleström 0-0 (*)



OLANDA: EREDIVISIE

Nijmegen - Feyenoord 1-3 (*)

Utrecht - G.A. Eagles 18:45

Ajax - PSV 20:00

Willem II - Excelsior 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

San Lorenzo - 2 de Mayo 23:30



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

Huancayo - Sport Boys 22:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela - Famalicao 2-1 (*)

Alverca - Braga 19:00

Maritimo - Benfica 19:00

Sporting - Nacional 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Botosani - Sepsi Sf. Gheorghe 5-0 (Finale)

UTA Arad - Csikszereda M. Ciuc 3-1 (*)

Din. Bucuresti - FCSB 19:30



SPAGNA: LALIGA

Ath. Bilbao - Atl. Madrid 2-0 (*)

Vallecano - Racing Santander 18:30

Villarreal - A Coruna 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Real Sociedad B - Tenerife 1-1 (Finale)

Gijon - Girona 0-2 (*)

Ceuta - Celta Vigo B 18:30

Valladolid - Andorra 18:30

Eldense - Maiorca 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Vaduz - Lausanne 0-0 (*)

Young Boys - Luzern 0-0 (*)

Grasshoppers - Zurigo 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Erzurumspor - Konyaspor 1-0 (Finale)

Fenerbahce - Besiktas 19:00



UNGHERIA: NB I.

MTK Budapest - Kisvarda 0-0 (*)

Paks - Debrecen 20:00

