I risultati del 5 settembre 2026: due big match in Serie A

Tra gli anticipi del sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, in Europa con i principali campionati. Due pareggi in Argentina
Il programma di questo sabato 5 settembre si è aperto con il calcio argentino. Nella Liga Profesional Argentina due pareggi per 1-1 ovvero tra Belgano e Huracan e tra Platense e Deportivo Riestra. Nel primo incontro botta e risposta nella ripresa tra Fernandez al 16′ e Caicedo al 39′ mentre nel secondo apre Lencina dopo 16 minuti, risponde Diaz al 26′ della ripresa. In Cile colpo esterno dell’A. Italiano sul Deportivo Conception e in Costa Rica 2-0 dell’Inter San Carlos in casa dell’Escorpiones.
In Ecuador tris esterno di LDU Quito sul Tecnico U. e in Uruguay 2-1 interno del Montevideo City sul Cerro Largo per 2-1. Nella MLS in USA senza reti tra New York City e Nashville e nella Liga MX 2-0 del Pachuca in casa del Juarez. Nella Liga de Expansion MX troviamo il 3-0 dell’Atletico La Paz sullo Zacatecas Mineros e l’1-1 tra Alacranes e Tlaxcala. Nella K1 League vittoria in trasferta del Daejeon e nella Super League cinese a domicilio 2-1 del Dalin Yingbo sullo Qingdao Hainiu.
Si è aperto il programma di Premier League con il 2-2 trs Newcastle e Bournemouth: ospiti avanti con Tavernier dopo 9 minuti e raddoppio su autorete di Thiaw dopo 35 quindi Barnes accorcia al 37′ e a 43′ della ripresa pareggia Ramsey. Nel Campionato Primavera 1 2-1 del Cagliari sul Sassuolo con reti di Piro al 2′ Sugamele al 16′, accorcia Daldum al 43′ mentre 3-3 tra Genoa e Fiorentina: grifoni avanti dopo nove minuti con Tondi quindi la doppietta di Croci al 30′ e 40′ ribalta il punteggio. Nella ripresa Vaz pareggia al 23′, nuovo vantaggio di Jallow e pari definitivo di Bellone nel recupero.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Partiamo dalla Serie A dove sono già in campo Fiorentina e Torino quindi due big match ovvero Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per la B aprono Sudtirol e Catanzaro, si gioca anche il Lega Pro e all’estero troviamo Schalke-Bayern Monaco 18:30 mentre in Premier League c’è Manchester City-Coventry alle ore 16 e nella Liga alle 16:15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 SETTEMBRE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Laci - Teuta 1-3 (Finale)
Vllaznia - Partizani 18:30
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al-Faysaly - Al Hazem 0-0 (*)
Al-Taawon - Al Fateh 0-0 (*)
Al-Ittihad FC - Al Nassr FC 20:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Belgrano - Huracan 1-1 (Finale)
Platense - Dep. Riestra 1-1 (Finale)
Aldosivi - Banfield 18:30
Gimnasia L.P. - Tigre 19:30
Gimnasia Mendoza - Boca Juniors 21:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Charleroi - Royale Union SG 2-3 (Finale)
KV Mechelen - Westerlo 18:15
St. Liege - Anversa 20:45
St. Truiden - RAAL La Louviere 20:45
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Guabira - Real Potosi 21:00
Aurora - GV San Jose 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Bragantino - Bahia 21:00
Sao Paulo - Atletico-MG 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Spartak Varna - CSKA Sofia 0-0 (*)
Levski - CSKA 1948 Sofia 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Atl. Ottawa - Pacific FC 22:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Dep. Concepcion - A. Italiano 0-1 (Finale)
Everton - U. Catolica 23:30
CINA: SUPER LEAGUE
Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast 2-2 (Finale)
Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu 2-1 (Finale)
Shanghai Port - Beijing Guoan 0-0 (Finale)
Shandong Taishan - Shenzhen Xinpengcheng 1-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Chico - Once Caldas 23:00
CROAZIA: HNL
Din. Zagabria - Gorica 0-0 (*)
Rijeka - Osijek 21:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Aarhus - Silkeborg 0-0 (*)
FRANCIA: LIGUE 1
Lens - Lorient 0-0 (Intervallo)
Le Havre - Brest 20:45
Nizza - Le Mans 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Kaiserslautern - Darmstadt 3-0 (Finale)
Kiel - Norimberga 2-2 (Finale)
Wolfsburg - Cottbus 4-4 (Finale)
Dresda - Bochum 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Brema - RB Lipsia 3-1 (Finale)
Hoffenheim - Dortmund 2-3 (Finale)
Leverkusen - Union Berlino 4-0 (Finale)
Monchengladbach - Elversberg 3-4 (Finale)
Paderborn - Friburgo 0-1 (Finale)
Schalke - Bayern 18:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Lincoln - Southampton 1-1 (Finale)
Preston - Blackburn 2-1 (Finale)
Stoke - Charlton 4-0 (Finale)
Burnley - Bristol City 1-2 (Finale)
Millwall - Bolton 4-0 (Finale)
Portsmouth - Cardiff 2-0 (Finale)
QPR - Middlesbrough 0-1 (Finale)
Sheffield Utd - Norwich 1-3 (Finale)
West Brom - Watford 1-0 (Finale)
West Ham - Derby 3-0 (Finale)
Swansea - Wrexham 21:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Newcastle - Bournemouth 2-2 (Finale)
Brentford - Sunderland 1-1 (Finale)
Brighton - Leeds 1-1 (Finale)
Fulham - Crystal Palace 2-3 (Finale)
Manchester City - Coventry 1-0 (Finale)
Nottingham - Tottenham 0-0 (Finale)
Hull - Aston Villa 18:30
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Tractor - Gol Gohar 1-0 (*)
IRLANDA: FAI CUP
St. Patricks - Bohemians 0-0 (Intervallo)
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Hapoel Jerusalem - Kiryat Shmona 18:45
M. Petach Tikva - Ironi Tiberias 18:45
M. Haifa - H. Petah Tikva 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 - Sassuolo U20 2-1 (Finale)
Genoa U20 - Fiorentina U20 3-3 (Finale)
Albinoleffe U20 - Atalanta U20 15:00SRF
Lazio U20 - Parma U20 15:00SRF
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ascoli U19 - Spezia U19 1-1 (Finale)
Avellino U19 - Napoli U19 3-1 (Finale)
Benevento U19 - Frosinone U19 3-0 (Finale)
Catanzaro U19 - Latina U19 2-0 (Finale)
Entella U19 - Brescia U19 3-1 (Finale)
Mantova U19 - Sampdoria U19 15:00SRF
Monopoli U19 - Cosenza U19 4-0 (Finale)
Reggiana U19 - Renate U19 1-3 (Finale)
Udinese U19 - Padova U19 0-4 (Finale)
Venezia U19 - Cittadella U19 5-2 (Finale)
Vicenza U19 - Südtirol U19 3-0 (Finale)
Modena U19 - Pro Vercelli U19 4-0 (Finale)
Lecco U19 - Cremonese U19 0-4 (Finale)
Salernitana U19 - Bari U19 0-4 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Fiorentina - Torino 1-2 (Finale)
Inter - Napoli 0-0 (*)
Roma - Atalanta 20:45
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN
Roma D - Fiorentina D 1-0 (*)
Sassuolo D - Ternana D 2-0 (*)
ITALIA: SERIE B
Südtirol - Catanzaro 2-0 (Finale)
Ascoli - Benevento 0-0 (*)
Carrarese - Empoli 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Campobasso - Gubbio 0-0 (*)
Guidonia - Pianese 0-0 (*)
Latina - Forlì 0-0 (*)
Vis Pesaro - Ostiamare 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Crotone - Barletta 0-0 (*)
Bari - Casarano 21:00
Giugliano - Sorrento 21:00
Potenza - Monopoli 21:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Chievo - Pavonese 20:45
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Ossese - Latte Dolce 1-0 (*)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alacranes - Tlaxcala 1-1 (Finale)
Atletico La Paz - Zacatecas Mineros 3-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Juarez - Pachuca 0-2 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Rosenborg - HamKam 4-0 (Finale)
Brann - Lilleström 0-0 (*)
OLANDA: EREDIVISIE
Nijmegen - Feyenoord 1-3 (*)
Utrecht - G.A. Eagles 18:45
Ajax - PSV 20:00
Willem II - Excelsior 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
San Lorenzo - 2 de Mayo 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Huancayo - Sport Boys 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estrela - Famalicao 2-1 (*)
Alverca - Braga 19:00
Maritimo - Benfica 19:00
Sporting - Nacional 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Botosani - Sepsi Sf. Gheorghe 5-0 (Finale)
UTA Arad - Csikszereda M. Ciuc 3-1 (*)
Din. Bucuresti - FCSB 19:30
SPAGNA: LALIGA
Ath. Bilbao - Atl. Madrid 2-0 (*)
Vallecano - Racing Santander 18:30
Villarreal - A Coruna 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Real Sociedad B - Tenerife 1-1 (Finale)
Gijon - Girona 0-2 (*)
Ceuta - Celta Vigo B 18:30
Valladolid - Andorra 18:30
Eldense - Maiorca 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Vaduz - Lausanne 0-0 (*)
Young Boys - Luzern 0-0 (*)
Grasshoppers - Zurigo 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Erzurumspor - Konyaspor 1-0 (Finale)
Fenerbahce - Besiktas 19:00
UNGHERIA: NB I.
MTK Budapest - Kisvarda 0-0 (*)
Paks - Debrecen 20:00