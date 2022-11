Gare chiave per le zone alte della classifica di Serie A, in Inghilterra top match per Arsenal e Tottenham. Successo per Corinthians e Internacional in Brasile

Il programma di domenica 6 novembre si è già animato con il calcio sudamericano. Partiamo dalla Serie A brasiliana con due incontri. Una rete di Yuri Alberto al 90esimo ha deciso Corinthians – Ceara mentre l’Internacional ha battuto 2-0 l’Athletico-PR: reti tutte nella ripresa con Pedro Henrique e Mauricio, in pieno recupero nervosismo con il rosso diretto a Thiago Heleno. In Colombia finisce senza reti tra Ind. Medellin e Pasto mentre in Costa Rica l’Herediano a domicilio supera 1-0 il Saprissa. Nella Liga de Expansion MX vittorie casalinghe per il Celaya, 3-1 sul Cimarrones de Sonora e dell’Atlante, 1-0 su Leones Negros. Chiudono sul 2-2 Kumamoto e Yamagata nello spareggio della J1 League mentre nella Parva Liga in Bulgaria, 1-0 dello Slavia Sofia sul Cherno More.

Nella A-League due successi casalighi ovvero quello del Wellington Phoenix sul Macarthur per 4-1 e del Brisbane Roar sul Sydney per 3-1. Colpo esterno per 4-2 invece dell’Adelaide United sul Western United. Ricordiamo che in classifica con la quinta giornata ancora da completare guida il Melbourne City con 13 quindi WS Wanderers con 10 e Adelaide United con 8. Nel campionato Primavera 1 si è già concluso il primo incontro di oggi con il brillante successo del Milan sull’Atalanta per 4-0: nel primo tempo apre le marcature al 17′ Alesi quindi si scatena Lazetic al 21′ e 35′ e firma la sua tripletta al 32′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo che sono già in campo per il lunch match di Serie A, Bologna e Torino. Il pomeriggio proseguirà con la sfida salvezza tra Monza e Verona e con Sampdoria – Fiorentina mentre alle 18 e alle 20:45 due imperdibili incontri con il derby dell’Olimpico tra Roma e Lazio e quello d’Italia tra Juventus e Inter. Si gioca anche Como – Venezia in Serie B e le partite di Lega Pro in particolare per Girone A e C. Nel resto d’Europa fari puntati soprattutto sulla Premier League con Chelsea – Arsenal in corso di svolgimento mentre nel pomeriggio c’è Tottenham – Liverpool. In campo anche il PSG con il Lorient per la Ligue 1, si gioca anche in Bundesliga, Liga e Liga Portugal.

ALGERIA LIGUE 1

MC Alger - JS Kabylie 0-0 (*)

Saoura - Khenchela 18:00



ARGENTINA TROFEO DE CAMPEONES

Boca Juniors - Racing Club 21:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh - Pyunik 1-1 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Macarthur FC 4-1 (Finale)

Brisbane Roar - Sydney FC 3-1 (Finale)

Western United - Adelaide United 2-4 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - Sturm Graz 1-1 (*)

Tirol - Austria Vienna 0-0 (*)

Rapid Vienna - LASK 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent - Club Brugge 2-0 (*)

Royale Union SG - Westerlo 16:00

Antwerp - Anderlecht 18:30

Oostende - Kortrijk 21:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

BATE - FC Minsk 3-2 (Finale)

Belshina - Slavia Mozyr 1-4 (Finale)

Din. Minsk - Neman 2-0 (Finale)

Dnepr Mogilev - Arsenal Dzyarzhynsk 0-1 (Finale)

Gomel - Energetik-BGU 1-2 (Finale)

Slutsk - Soligorsk 0-1 (Finale)

Vitebsk - Isloch 1-3 (Finale)

Zhodino - Dynamo Brest 0-0 (Finale)



BRASILE SERIE A

Corinthians - Ceara 1-0 (Finale)

Internacional - Athletico-PR 2-0 (Finale)

Coritiba - Flamengo 20:00

Fortaleza - Atletico GO 20:00

Cuiaba - Palmeiras 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia - Cherno More 1-0 (Finale)

Spartak Varna - Levski 1-2 (*)

CSKA Sofia - Lok. Sofia 16:15



CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano - La Serena 20:00

Antofagasta - U. Catolica 20:00

Coquimbo - Curico Unido 20:00

Nublense - Colo Colo 20:00

U. Calera - U. Espanola 23:00



CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia - Doxa 16:00

AEL Limassol - Paphos 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE

Ind. Medellin - Pasto 0-0 (Finale)

Millonarios - Santa Fe 22:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA - PLAY OFFS

Herediano - Saprissa 1-0 (Finale)



CROAZIA HNL

Varazdin - Rijeka 0-0 (*)

Din. Zagabria - Sibenik 17:10



DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg - Silkeborg 1-0 (*)

Viborg - Aarhus 0-1 (*)

FC Copenhagen - Lyngby 16:00

Odense - Brondby 18:00



ECUADOR LIGA PRO - PLAY OFF

Barcellona SC - Aucas 22:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Parnu JK Vaprus 1-0 (*)

Paide - Kalju 16:15



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hawassa - Fasil Kenema 1-0 (Intervallo)

St. George - Arba Menche 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Lorient - Paris SG 1-2 (Finale)

Clermont - Montpellier 0-0 (*)

Nizza - Brest 0-0 (*)

Reims - Nantes 0-0 (*)

Tolosa - Monaco 0-0 (*)

Lilla - Rennes 17:05

Marsiglia - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo - Regensburg 1-1 (*)

Braunschweig - Furth 0-1 (*)

Norimberga - Magdeburg 1-1 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Leverkusen - Union Berlino 15:30

Friburgo - Colonia 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

SGS Essen D - Potsdam D 2-1 (Finale)

Wolfsburg D - Duisburg D 4-0 (Finale)

Eintracht Frankfurt D - Colonia D 16:00

Meppen D - Brema D 16:00



GIAPPONE J1 LEAGUE - SPAREGGIO

Kumamoto - Yamagata 2-2 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos - Levadiakos 0-0 (*)

Panathinaikos - Olympiakos 18:30

Asteras T. - AEK 19:30



INGHILTERRA FA CUP

Wrexham - Oldham 3-0 (*)

Curzon Ashton - Cambridge Utd 0-0 (*)

Woking - Oxford Utd Posticipata

Torquay - Derby 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea - Arsenal 0-1 (Finale)

Aston Villa - Manchester Utd 0-0 (*)

Southampton - Newcastle 0-0 (*)

West Ham - Crystal Palace 0-0 (*)

Tottenham - Liverpool 17:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians - Sligo Rovers 20:00

Derry City - Dundalk 20:00

Drogheda - Finn Harps 20:00

St. Patricks - Shelbourne 20:00

UC Dublin - Shamrock Rovers 20:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

Maccabi Bnei Raina - H. Beer Sheva 19:15

B. Jerusalem - M. Haifa 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 - Atalanta U19 4-0 (Finale)

Udinese U19 - Cagliari U19 1-2 (Finale)

Verona U19 - Napoli U19 1-0 (Finale)



ITALIA SERIE A

Bologna - Torino 2-1 (Finale)

Monza - Verona 0-0 (*)

Sampdoria - Fiorentina 0-1 (*)

Roma - Lazio 18:00

Juventus - Inter 20:45



ITALIA SERIE B

Como - Venezia 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Juventus U23 - Novara 1-0 (*)

Pro Patria - Triestina 1-0 (*)

Renate - Pergolettese 0-0 (*)

Sangiuliano City - Virtus Verona 0-1 (*)

Trento - Pro Sesto 1-0 (*)

L.R. Vicenza - FeralpiSalò 17:30

Mantova - Piacenza 17:30

Padova - Arzignano 17:30

Pordenone - Lecco 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Imolese - Olbia 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Monterosi Tuscia 3-2 (Finale)

Calcio Giugliano - Juve Stabia 0-1 (*)

Catanzaro - Crotone 0-0 (*)

Fidelis Andria - Monopoli 0-1 (*)

Pescara - Gelbison 0-0 (*)

Picerno - Taranto 1-0 (*)

Turris - Latina 1-0 (*)

Viterbese - Potenza 1-0 (*)

Virtus Francavilla - Audace Cerignola 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Borgosesia - Asti 0-0 (*)

Casale - Fezzanese 0-0 (*)

Castellanzese - Sanremese 0-1 (*)

Chieri - Sestri Levante 1-0 (*)

Chisola - Pinerolo 1-0 (*)

Derthona FbC - Castanese 0-0 (*)

Fossano - Bra 0-1 (*)

PDHA - Legnano 1-0 (*)

Vado - Gozzano 0-0 (*)

Ligorna - Stresa Vergante 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Brusaporto 0-0 (*)

Breno - Caronnese 1-0 (*)

Desenzano - Ponte San Pietro 0-0 (*)

Real Calepina - Folgore Caratese 0-0 (*)

Sona - Alcione Milano 0-0 (*)

USD Casatese - Ciserano-Bergamo 0-0 (*)

Varesina - Lumezzane 1-1 (*)

Villa Valle - Citta di Varese 1-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Montecchio Maggiore 0-0 (*)

Bolzano - Luparense 2-0 (*)

Campodarsego - Levico Terme 1-1 (*)

Cartigliano - Union Clodiense 0-0 (*)

Dolomiti Bellunesi - Legnago Salus 0-1 (*)

Este - Caldiero Terme 1-0 (*)

Mestre - Cjarlins Muzane 3-1 (*)

Torviscosa - Montebelluna 0-0 (*)

Villafranca - Portogruaro 0-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Correggese - AC Carpi 0-0 (*)

Crema - Sant'Angelo 0-1 (*)

Fanfulla - Salsomaggiore 1-1 (*)

Lentigione - Giana Erminio 0-0 (*)

Mezzolara - Forlì 1-0 (*)

Pistoiese - Aglianese Calcio 0-1 (*)

Ravenna - Corticella 0-1 (*)

Real Forte Querceta - G.S. Bagnolese 1-0 (*)

Sammaurese - Prato 0-0 (*)

Scandicci - United Riccione 1-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Livorno 1-0 (*)

Follonica Gavorrano - Ghivizzano Borgo 0-0 (*)

Orvietana - Terranuova Traiana 1-0 (*)

Pianese - Ponsacco 1-0 (*)

Poggibonsi - Citta di Castello 3-0 (*)

Sangiovannese - Flaminia 0-0 (*)

Tau - Montespaccato 0-0 (*)

Trestina - Seravezza Pozzi 0-1 (*)

Ostia Mare - Grosseto 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Chieti - US Tolentino 0-0 (*)

Cynthialbalonga - Trastevere Calcio 1-0 (*)

Matese - AJ Fano 0-0 (*)

Montegiorgio - Porto D'Ascoli 0-0 (*)

Nuova Florida - Avezzano 0-0 (*)

S. N. Notaresco - ASD Pineto Calcio 0-0 (*)

Sambenedettese - Roma City 0-0 (*)

Vastogirardi - Termoli 1-0 (*)

Vigor Senigallia - Vastese 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Arzachena - Atletico Uri 0-0 (*)

Cassino - Ilvamaddalena 1-0 (*)

Paganese - Sorrento 0-0 (*)

Pomezia - Angri 0-0 (*)

Sarrabus Ogliastra - SS Nola 1925 1-0 (*)

Tivoli Calcio - Portici 1906 0-0 (*)

Vis Artena - Casertana 0-0 (*)

Lupa Frascati - Aprilia 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Altamura - Lavello 0-0 (*)

Barletta - Afragolese 1-0 (*)

Cavese - Bitonto 0-0 (*)

Gladiator - Francavilla 1-1 (*)

Matera - Brindisi 2-0 (*)

Molfetta Calcio - Gravina 0-0 (*)

Puteolana - Nocerina 0-0 (*)

A.C Nardò - Martina Calcio 0-0 (*)

Citta di Fasano - Casarano 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - San Luca 0-0 (*)

Canicatti - Vibonese 0-0 (*)

Castrovillari - Santa Maria Cilento 1-0 (*)

Cittanovese - Catania 0-0 (*)

Lamezia Terme - Licata 1-0 (*)

Paternò - Locri 1909 0-0 (*)

Sancataldese - USD Ragusa 0-0 (*)

S. Agata - Mariglianese 0-0 (*)



LITUANIA A LYGA

Suduva - Zalgiris 16:55



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica - Tikves 2-1 (Finale)

Pobeda - Makedonija GP 1-3 (Finale)

Rabotnicki - Struga 1-1 (Finale)

Shkendija - Akademija Pandev 1-1 (Finale)



MAROCCO BOTOLA PRO

Khouribga - Tanger 16:00

Wydad - Union Touarga 18:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA - PLAY OFFS

Celaya - Cimarrones de Sonora 3-1 (Finale)

Atlante - Leones Negros 1-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Islanda - Arabia Saudita 0-1 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Rudar - OFK Petrovac 0-0 (*)

Iskra - Jedinstvo 0-1 (*)

Buducnost - Arsenal Tivat 16:00

Mornar - Jezero 16:00

Decic - Sutjeska 17:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund - Lilleström 17:00

Bodo/Glimt - Viking 17:00

Ham-Kam - Tromsø 17:00

Haugesund - Vålerenga 17:00

Jerv - Rosenborg 17:00

Molde - Sandefjord 17:00

Odd - Strömsgodset 17:00

Sarpsborg 08 - Kristiansund 17:00



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - Groningen 2-1 (Finale)

FC Volendam - Feyenoord 0-1 (*)

Twente - G.A. Eagles 0-0 (*)

Ajax - PSV 16:45

Waalwijk - Alkmaar 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Libertad - Guairena FC 21:00

Guarani - Tacuary 23:30



PERU LIGA 1 - PLAY OFF

Sporting Cristal - Melgar 21:00



PERU LIGA 1 - SPAREGGIO

Union Comercio - Ayacucho 19:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Legnica - Slask 1-0 (Finale)

Widzew Lodz - Radomiak Radom 0-1 (*)

Lech - Korona 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave - Boavista 16:30

Braga - Casa Pia 19:00

Maritimo - Famalicao 19:00

Estoril - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec - Hradec Kralove 0-0 (*)

Mlada Boleslav - Teplice 0-0 (*)

Slovacko - Pardubice 0-0 (*)

Slavia Praga - Ostrava 18:00



ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt - Chindia Targoviste 15:15

FCSB - Rapid Bucarest 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural - Lok. Mosca 2-2 (Finale)

Torpedo Moscow - Samara 0-0 (*)

FK Rostov - Din. Mosca 17:00



SCOZIA PREMIERSHIP

St. Johnstone - Rangers 2-1 (Finale)

Hearts - Motherwell 16:00



SERBIA SUPER LIGA

Stella Rossa - Mladost 15:30

TSC Backa Topola - Partizan 19:30



SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid - Espanyol 0-0 (Intervallo)

Real Sociedad - Valencia 16:15

Villarreal - Maiorca 18:30

Betis - Siviglia 21:00



SPAGNA LALIGA2

UD Ibiza - Mirandes 1-0 (*)

R. Oviedo - Granada 16:15

Las Palmas - Eibar 18:30

Malaga - Gijon 18:30

Albacete - Levante 21:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Elfsborg 0-0 (*)

Djurgarden - Mjallby 0-0 (*)

Hacken - Norrkoping 0-0 (*)

Helsingborg - Hammarby 0-0 (*)

Kalmar - Sundsvall 0-0 (*)

Malmo FF - Degerfors 0-0 (*)

Sirius - Varberg 0-0 (*)

Värnamo - Göteborg 0-0 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette - Young Boys 0-0 (Intervallo)

Basilea - Sion 16:30

Lugano - Zurigo 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Olympique Beja - Metlaoui 0-1 (*)

Sidi Bouzid - Slimane 0-1 (*)

Stade Tunisien - Bizertin 0-0 (*)



TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep - Kayserispor 1-2 (Finale)

Antalyaspor - Karagumruk 0-1 (*)

Trabzonspor - Konyaspor 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 - Minaj 3-1 (Finale)

Ch. Odessa - Dyn. Kyiv 0-1 (*)

Rukh Lviv - Kryvbas 0-0 (Intervallo)