Elenco delle partite previste per oggi domenica 6 novembre 2022: due big match in Serie A, in Premier League c’è Chelsea – Arsenal e Liverpool Tottenham

Serie A e Premier League ci assicurano per oggi due big match davvero gustosi. Nel campionato italiano, alla luce degli anticipi di ieri Napoli sempre più in fuga dopo il successo a Bergamo con il solo Milan sulla scia a -6. Occasione da dentro e fuori per le protagoniste dei due big match per non perdere definitivamente terreno dalla vetta anche se siamo solo alla 13esima giornata. Parleremo in avvio di cosa trovare domenica 6 novembre nei campionati italiani quindi una rassegna sul resto d’Europa e incontri nel mondo.

Indice



Il programma sulla Serie A si apre alle ore 12:30 con un interessante Bologna – Torino. Le due squadre attraversano un buon momento con i due successi consecutivi e la classifica potrebbe farsi molto interessante in particolare per i granata che con 17 punti in nona posizione potrebbero avvicinare un’Udinese in calo di risultati e perchè no anche la Juventus qualora dovesse steccare il derby d’Italia con l’Inter. Thiaho Motta avrà tutti gli affettivi a disposizione a esclusione di Bonifazi e in avanti dovrebbe rilanciare Orsolini dal primo minuto dopo che il giocatore si è sbloccato nell’ultimo turno, risultando decisivo con il suo ingresso. Juric invece potrebbe optare per confermare l’undici che ha battuto il Milan con Vlasic e Miranchuk a supportare Pellegri. Alle ore 15 troviamo un delicato Monza – Verona per la corsa salvezza. I gialloblù in piena emergenza tra squalificati (ben tre tutti in difesa) e infortunati rischia di arrivare a uno scontro diretto così importante con la rosa rimaneggiata. Dall’altra parte Palladino sa che è fondamentale interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive con un buon risultato e si affida all’esperienza di Petagna e a un centrocampo veloce e con buoni piedi. Stesso orario per Sampdoria – Fiorentina con due stati d’animo differenti. I liguri vengono dalla sconfitta con l’Inter ma devono ripartire dalle buone cose fatte vedere nella vittoriosa sfida con la Cremonese. Disponibile Quagliella anche se sarà sempre Caputo a guidare l’attacco e Amione dovrebbe spuntarla sulla fascia. Italiano ha da risanare la classifica ancora piuttosto deficitaria ma segnali di risveglio tra Coppe e Campionato si vedono. Anche i meccanismi in avanti stanno diventando sempre più collaudati con un tridente molto dinamico come quello che potrebbe offrire Kouamé con Jovic e Ikoné.

Primo big match è quello delle ore 18 con il Derby tra Roma e Lazio. Mourinho sembra orientato a giocare senza il doppio centravanti ma rafforzare il centrocampo visti anche i grandi miglioramenti di Zaniolo. Sarri con il dubbio sulla presenza o meno di Immobile per lo meno in panchina. L’unica certezza e che il tridente di partenza vedrà Felipe Anderson con Pedro e Zaccagni. Quindi altra tegola sarà l’assenza per squalifica di Milinkovic-Savic e quindi spazio a Cataldi e Vecino con Luis Alberto. La 13esima giornata di chiuderà con il Derby d’Italia che si preannuncia molto spettacolare. Si parte dal fatto che il pareggio non servirebbe nè alla Juventus né all’Inter vista la posizione in classifica. Se i bianconeri sperano in un buon risultato per rilanciarsi moramente dopo un avvio devastante in particolare per l’esclusione anticipata dalla Champions League, i nerazzurri sanno che non fare bottino pieno vorrebbe dire veder fuggire il Napoli a una distanza tale che sarebbe difficilmente ipotizzabile una rimonta visti i presupposti e il valore della squadra di Spalletti. Allegri ha parlato di percorso che la squadra sta facendo per essere più competitivi in futuro e ci vorrà molto coraggio contro un avversario molto forte fisicamente ed esperto. Inzaghi ha usato il termine personalità contro una squadra in ripresa e che quest’anno al momento la squadra è un pò mancata negli scontri diretti. Quindi parlando di ricetta per mettere in difficoltà i bianconeri ha parlato di mobilità della squadra.

In Serie B alle 16:15 c’è Como – Venezia, gara molto delicata vista la classifica delle due squadre relegate con 9 punti in penultima posizione. In Lega Pro fari puntati sul girone A e C. Nel primo da non perdere la sfida tra Pordenone e Lecco mentre la capolista Renate ospita la Pergolettese. Nel secondo sfida al vertice tra Catanzaro e Crotone con le due squadre che si portano un punto e con il Pescara che potrebbe approfittare del turno casalingo con la Gebilson. Si gioca anche in Serie D e Primavera 1 a partire dalle ore 11 con Milan – Atalanta.

Nel resto d’Europa troviamo alle ore 13 in Ligue 1 la trasferta insidiosa per il PSG con il sorprendente Lorient che tuttavia non vince da 4 turni mentre il Rennes va in casa del Lilla alle ore 17:05. In Bundelisga saranno impegnate la capolista Union Berlino in trasferta con il Leverkusen e l’obbligo di vincere per non essere scavalcata dal Bayern Monaco mentre il Friburgo ospita il Colonia per riprendersi il terzo posto. Sarà una giornata scoppiettante in Premier League che apre alle 13 con Chelsea – Arsenal. Non un momento migliore per i blues che non vincono da 4 turni ma i Gunners sanno dover fare passi falsi per non lasciare la vetta in mano al City già vittorioso ieri. Alle 17:30 non meno spettacolare Tottenham – Liverpool con la squadra di Conte con il morale alto anche grazie alla bella prova in Champions League mentre gli ospiti devono invertire la rotta dopo due ko consecutivi che hanno fatto perdere terreno dalla zona europa. Nella Liga previsti 4 incontri con l’Atletico Madrid ad aprire in casa contro l’Espanyol alle ore 14. In Liga Portugal la capolista Benfica chiuderà il turno con la sua gara esterna contro l’Estoril.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

PREMIER LEAGUE

13:00

17:30

LIGUE 1

13:00

Lorient-PSG

SERIE B

16:15

Como-Venezia

LEGA PRO

14:30

17:30

Padova-Arzignano

Pordenone-Lecco

Vicenza-FeralpiSalò

Virtus Francavilla-Cerignola

Programma delle partite del 6 novembre 2022

ALGERIA LIGUE 1

MC Alger – JS Kabylie 15:00

Saoura – Khenchela 18:00

ARGENTINA TROFEO DE CAMPEONES

Boca Juniors – Racing Club 21:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh – Pyunik 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Macarthur FC 03:00

Brisbane Roar – Sydney FC 05:00

Western United – Adelaide United 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Sturm Graz 14:30

Tirol – Austria Vienna 14:30

Rapid Vienna – LASK 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent – Club Brugge 13:30

Royale Union SG – Westerlo 16:00

Antwerp – Anderlecht 18:30

Oostende – Kortrijk 21:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

BATE – FC Minsk 12:00

Belshina – Slavia Mozyr 12:00

Din. Minsk – Neman 12:00

Dnepr Mogilev – Arsenal Dzyarzhynsk 12:00

Gomel – Energetik-BGU 12:00

Slutsk – Soligorsk 12:00

Vitebsk – Isloch 12:00

Zhodino – Dynamo Brest 12:00

BRASILE SERIE A

Corinthians – Ceara 00:30

Internacional – Athletico-PR 01:00

Coritiba – Flamengo 20:00

Fortaleza – Atletico GO 20:00

Cuiaba – Palmeiras 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Cherno More 11:30

Spartak Varna – Levski 13:45

CSKA Sofia – Lok. Sofia 16:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano – La Serena 20:00

Antofagasta – U. Catolica 20:00

Coquimbo – Curico Unido 20:00

Nublense – Colo Colo 20:00

U. Calera – U. Espanola 23:00

CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia – Doxa 16:00

AEL Limassol – Paphos 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Ind. Medellin – Pasto 01:30

Millonarios – Santa Fe 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Herediano – Saprissa 01:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Rijeka 15:00

Din. Zagabria – Sibenik 17:10

DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg – Silkeborg 14:00

Viborg – Aarhus 14:00

FC Copenhagen – Lyngby 16:00

Odense – Brondby 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PLAY OFF

Barcellona SC – Aucas 22:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Parnu JK Vaprus 13:30

Paide – Kalju 16:15

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hawassa – Fasil Kenema 15:00

St. George – Arba Menche 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Paris SG 13:00

Clermont – Montpellier 15:00

Nizza – Brest 15:00

Reims – Nantes 15:00

Tolosa – Monaco 15:00

Lilla – Rennes 17:05

Marsiglia – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Regensburg 13:30

Braunschweig – Furth 13:30

Norimberga – Magdeburg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Leverkusen – Union Berlino 15:30

Friburgo – Colonia 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

SGS Essen D – Potsdam D 13:00

Wolfsburg D – Duisburg D 13:00

Eintracht Frankfurt D – Colonia D 16:00

Meppen D – Brema D 16:00

GIAPPONE J1 LEAGUE – SPAREGGIO

Kumamoto – Yamagata 05:05

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Levadiakos 15:00

Panathinaikos – Olympiakos 18:30

Asteras T. – AEK 19:30

INGHILTERRA FA CUP

Wrexham – Oldham 13:30

Curzon Ashton – Cambridge Utd 15:00

Woking – Oxford Utd 15:00

Torquay – Derby 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea – Arsenal 13:00

Aston Villa – Manchester Utd 15:00

Southampton – Newcastle 15:00

West Ham – Crystal Palace 15:00

Tottenham – Liverpool 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Sligo Rovers 20:00

Derry City – Dundalk 20:00

Drogheda – Finn Harps 20:00

St. Patricks – Shelbourne 20:00

UC Dublin – Shamrock Rovers 20:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – H. Beer Sheva 19:15

B. Jerusalem – M. Haifa 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Atalanta U19 11:00

Udinese U19 – Cagliari U19 13:00

Verona U19 – Napoli U19 13:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Torino 12:30

Monza – Verona 15:00

Sampdoria – Fiorentina 15:00

Roma – Lazio 18:00

Juventus – Inter 20:45

ITALIA SERIE B

Como – Venezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Juventus U23 – Novara 14:30

Pro Patria – Triestina 14:30

Renate – Pergolettese 14:30

Sangiuliano City – Virtus Verona 14:30

Trento – Pro Sesto 14:30

L.R. Vicenza – FeralpiSalò 17:30

Mantova – Piacenza 17:30

Padova – Arzignano 17:30

Pordenone – Lecco 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Imolese – Olbia 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Monterosi Tuscia 12:00

Calcio Giugliano – Juve Stabia 14:30

Catanzaro – Crotone 14:30

Fidelis Andria – Monopoli 14:30

Pescara – Gelbison 14:30

Picerno – Taranto 14:30

Turris – Latina 14:30

Viterbese – Potenza 14:30

Virtus Francavilla – Audace Cerignola 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Borgosesia – Asti 14:30

Casale – Fezzanese 14:30

Castellanzese – Sanremese 14:30

Chieri – Sestri Levante 14:30

Chisola – Pinerolo 14:30

Derthona FbC – Castanese 14:30

Fossano – Bra 14:30

PDHA – Legnano 14:30

Vado – Gozzano 14:30

Ligorna – Stresa Vergante 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Brusaporto 14:30

Breno – Caronnese 14:30

Desenzano – Ponte San Pietro 14:30

Real Calepina – Folgore Caratese 14:30

Sona – Alcione Milano 14:30

USD Casatese – Ciserano-Bergamo 14:30

Varesina – Lumezzane 14:30

Villa Valle – Citta di Varese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Montecchio Maggiore 14:30

Bolzano – Luparense 14:30

Campodarsego – Levico Terme 14:30

Cartigliano – Union Clodiense 14:30

Dolomiti Bellunesi – Legnago Salus 14:30

Este – Caldiero Terme 14:30

Mestre – Cjarlins Muzane 14:30

Torviscosa – Montebelluna 14:30

Villafranca – Portogruaro 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Correggese – AC Carpi 14:30

Crema – Sant’Angelo 14:30

Fanfulla – Salsomaggiore 14:30

Lentigione – Giana Erminio 14:30

Mezzolara – Forlì 14:30

Pistoiese – Aglianese Calcio 14:30

Ravenna – Corticella 14:30

Real Forte Querceta – G.S. Bagnolese 14:30

Sammaurese – Prato 14:30

Scandicci – United Riccione 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Livorno 14:30

Follonica Gavorrano – Ghivizzano Borgo 14:30

Orvietana – Terranuova Traiana 14:30

Pianese – Ponsacco 14:30

Poggibonsi – Citta di Castello 14:30

Sangiovannese – Flaminia 14:30

Tau – Montespaccato 14:30

Trestina – Seravezza Pozzi 14:30

Ostia Mare – Grosseto 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Chieti – US Tolentino 14:30

Cynthialbalonga – Trastevere Calcio 14:30

Matese – AJ Fano 14:30

Montegiorgio – Porto D’Ascoli 14:30

Nuova Florida – Avezzano 14:30

S. N. Notaresco – ASD Pineto Calcio 14:30

Sambenedettese – Roma City 14:30

Vastogirardi – Termoli 14:30

Vigor Senigallia – Vastese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Arzachena – Atletico Uri 14:30

Cassino – Ilvamaddalena 14:30

Paganese – Sorrento 14:30

Pomezia – Angri 14:30

Sarrabus Ogliastra – SS Nola 1925 14:30

Vis Artena – Casertana 14:30

Lupa Frascati – Aprilia 15:00

Tivoli Calcio – Portici 1906 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Altamura – Lavello 14:30

Barletta – Afragolese 14:30

Cavese – Bitonto 14:30

Gladiator – Francavilla 14:30

Matera – Brindisi 14:30

Puteolana – Nocerina 14:30

A.C Nardò – Martina Calcio 15:00

Molfetta Calcio – Gravina 15:30

Citta di Fasano – Casarano 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – San Luca 14:30

Canicatti – Vibonese 14:30

Castrovillari – Santa Maria Cilento 14:30

Cittanovese – Catania 14:30

Lamezia Terme – Licata 14:30

Paternò – Locri 1909 14:30

Sancataldese – USD Ragusa 14:30

S. Agata – Mariglianese 15:00

LITUANIA A LYGA

Suduva – Zalgiris 16:55

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Bregalnica – Tikves 13:00

Pobeda – Makedonija GP 13:00

Rabotnicki – Struga 13:00

Shkendija – Akademija Pandev 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Khouribga – Tanger 16:00

Wydad – Union Touarga 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Celaya – Cimarrones de Sonora 00:00

Atlante – Leones Negros 02:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Islanda – Arabia Saudita 13:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Rudar – OFK Petrovac 14:00

Iskra – Jedinstvo 15:00

Buducnost – Arsenal Tivat 16:00

Mornar – Jezero 16:00

Decic – Sutjeska 17:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Lilleström 17:00

Bodo/Glimt – Viking 17:00

Ham-Kam – Tromsø 17:00

Haugesund – Vålerenga 17:00

Jerv – Rosenborg 17:00

Molde – Sandefjord 17:00

Odd – Strömsgodset 17:00

Sarpsborg 08 – Kristiansund 17:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Groningen 12:15

FC Volendam – Feyenoord 14:30

Twente – G.A. Eagles 14:30

Ajax – PSV 16:45

Waalwijk – Alkmaar 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Guairena FC 21:00

Guarani – Tacuary 23:30

PERU LIGA 1 – PLAY OFF

Sporting Cristal – Melgar 21:00

PERU LIGA 1 – SPAREGGIO

Union Comercio – Ayacucho 19:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Legnica – Slask 12:30

Widzew Lodz – Radomiak Radom 15:00

Lech – Korona 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Boavista 16:30

Braga – Casa Pia 19:00

Maritimo – Famalicao 19:00

Estoril – Benfica 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec – Hradec Kralove 15:00

Mlada Boleslav – Teplice 15:00

Slovacko – Pardubice 15:00

Slavia Praga – Ostrava 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt – Chindia Targoviste 15:15

FCSB – Rapid Bucarest 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Lok. Mosca 12:00

Torpedo Moscow – Samara 14:30

FK Rostov – Din. Mosca 17:00

SCOZIA PREMIERSHIP

St. Johnstone – Rangers 13:00

Hearts – Motherwell 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Stella Rossa – Mladost 15:30

TSC Backa Topola – Partizan 19:30

SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid – Espanyol 14:00

Real Sociedad – Valencia 16:15

Villarreal – Maiorca 18:30

Betis – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

UD Ibiza – Mirandes 14:00

R. Oviedo – Granada 16:15

Las Palmas – Eibar 18:30

Malaga – Gijon 18:30

Albacete – Levante 21:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Elfsborg 15:00

Djurgarden – Mjallby 15:00

Hacken – Norrkoping 15:00

Helsingborg – Hammarby 15:00

Kalmar – Sundsvall 15:00

Malmo FF – Degerfors 15:00

Sirius – Varberg 15:00

Värnamo – Göteborg 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Young Boys 14:15

Basilea – Sion 16:30

Lugano – Zurigo 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Olympique Beja – Metlaoui 14:30

Sidi Bouzid – Slimane 14:30

Stade Tunisien – Bizertin 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Kayserispor 12:30

Antalyaspor – Karagumruk 15:00

Trabzonspor – Konyaspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Minaj 12:00

Ch. Odessa – Dyn. Kyiv 14:00

Rukh Lviv – Kryvbas 14:00