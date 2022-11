Juventus – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Inter di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Domenica 6 novembre, nel palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà l’Inter di Simone Inzaghi nel posticipo serale della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I bianconeri, che in settimana, pur perdendo contro il PSG, hanno staccato il pass per partecipare alla prossima Europa League, sono reduci da tre successi di fila, ultimo dei quali quello esterno contro il Lecce; sono settimi con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, diciotto gol fatti e sette subiti. I nerazzurri, che, pur perdendo per 2-0 contro il Bayern Monaco, si sono qualificati agli ottavi di finale della Champions League, in campionato vengono da quattro vittorie di fila, ultima delle quali quella a San Siro per 3-0 contro la Sampdoria; sono sesti a quota 24, con un percorso di otto partite vinte e quattro perse, venticinque reti realizzate e diciassette incassate. Sono duecentotrentadue i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di centosette vittorie dello Juventus, sessantotto pareggi e cinquantasette affermazioni dell’Inter. Nella scorsa stagione sono stati quattro gli incroci tra bianconeri e nerazzurri: pareggio per 1-1 a San Siro e vittoria per 0-2 dell’Inter all’Allianz Stadium in campionato; sia nella finale di Coppa Italia sia in Supercoppa Italiana, invece, la squadra di Inzaghi ha avuto la meglio ai tempi supplementari.

Cronaca della partita con commento e tabellino

Domenica 6 novembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione di Roma , coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al VAR ci sarà Di Paolo, assistito da Longo.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri recupera Vlahovic, Bremer e Di Maria ma dovrà ancora fare i conti con gli infortuni di Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio, Ilimg, Ayé, Paredes e probabilmente Kean. Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 schierando in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Bonucci, Gatti e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Iretti e Rabiot mentre sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Kostic. Davanti la coppia formata da Milik e Kean.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Lukaku e D’Ambrosio ma recupera Brozovic, che partirà dalla panchina. Il tecnico nerazzurro dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhytarian, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e di Dimarco. Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko.

Le probabili formazioni di Juventus – Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi;, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.