Il 7 novembre 2022 sia i sorteggi per la nuova fase delle Coppe Europee sia il posticipi di Serie B saranno trasmessi su DAZN e Sy; i posticipo di Liga su DAZN e quello di Serie C su Eleven Sports e Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 7 novembre ci sono, in diretta da Nyon, i sorteggi per la nuova fase delle Coppe Europee. E così in Champions League Napoli, Milan e Inter conosceranno le loro rispettive avversarie agli ottavi di finale mentre Roma e Juventus sapranno chi dovranno affrontare nei playoff per accedere alla fase della eliminazione diretta in Europa League. Fiorentina e Lazio conosceranno la loro sorte nei playoff di Conference League.

Si giocano anche i consueti posticipi nei campionati europei. In Serie B é tempo di big match tra Reggina e Genoa. Gli amaranto devono ritrovare equilibrio e motivazioni per riprendere la loro corsa verso la promozione; sono quinti in classifica, a pari merito con un gruppetto folto di squadre e a otto lunghezze di distanza dalla capolista Frosinone, con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, venti reti realizzate (miglior attacco del torneo) e sei incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno perso te volte e vinto una soltanto. Di fronte i rossoblù, che dopo l’1-1 contro il Brescia, occupano la seconda posizione, a -5 dalla vetta della classifica. I loro 22 punti, quindici dei quali conquistati lontano da Marassi, sono il frutto di sei vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, quattordici gol fatti e otto subiti; non perdono dallo scorso 9 settembre. Sono ventisei i precedenti tra le due compagini con un bilancio di otto affermazioni per parte e dieci pareggi. In Liga il Real Madrid fa visita al Vallecano. Il Vallecano viene dal successo esterno di misura contro il Siviglia e in classifica é nono con 18 punti. A quota 32 il Real Madrid, secondo a due lunghezze dalla capolista Barcellona e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Girona. In settimana la squadra di Ancelotti ha travolto il Celtic in Champions League vincendo 5-1

In serie C si disputa, invece, Foggia – Avellino. I pugliesi, che in settimana hanno superato il turno di Coppa Italia battendo la Juve Stabia, vengono dal successo esterno per 1-2 contro la Viterbese e sono dodicesimi in classifica con 14 punti. Gli irpini, che hanno battuto la Turris in Coppa Italia, sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro la capolista Catanzaro e sono quattordicesimi a quota 12.

Calcio in tv oggi 7 novembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.30

San Antonio-Colorado Springs (USL Championship) – ONEFOOTBALL

12.00

Sorteggio Champions League – CANALE 20, SKY SPORT 24, AMAZON PRIME VIDEO, UEFA.COM

Tianjin-Hebei (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

13.00

Sorteggio Europa League – DAZN, SKY SPORT 24, UEFA.COM

14.00

Sorteggio Conference League – DAZN, SKY SPORT 24, UEFA.COM

19.00

Midtjylland-Nordsjaelland (Campionato danese) – ONEFOOTBALL

20.30

Reggina-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Foggia-Avellino (Serie C) – RAI SPORT + HD, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Juventus-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

21.00

Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) – DAZN

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale