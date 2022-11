Elenco delle partite previste per oggi lunedì 7 novembre 2022: in campo da una parte il Real Madrid, dall’altra big match Reggina – Genoa. In Primavera 1 spicca Juventus – Inter

Prima di scoprire cosa ci aspetta in questo lunedì 7 novembre facciamo un passo indietro per ricordare cosa ci ha regalato lo scorso weekend in Serie A. Alla luce dello scontro diretto vinto a Bergamo, il Napoli sembra aver preso il volo e tenta la mini fuga già dopo 13 giornate. A tenere testa soprattutto il Milan che aveva un turno più agevole in casa con lo Spezia. Bene anche la Lazio che sfrutta al massimo l’errore difensivo di Ibanez per aggiudicarsi il derby. Si fa invece molto complicata la corsa scudetto dell’Inter che esce con le ossa rotte dall’Allianz Stadium e si trova temporaneamente fuori addirittura dalla zona Europa anche se c’è da dire che in una manciata di punti ci sono ben 5 squadre. Oggi parleremo dei posticipi previsti in Italia e nel resto d’Europa e ricordiamo come a partire dalle ore 12 saranno disponibili le dirette dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League per scoprire il cammino in particolare delle italiane impegnate.

Partiamo dall’Italia che ci propone tre posticipi, uno per categoria. Grande attesa per il big match di giornata in Serie B tra Reggina e Genoa delle ore 20:30. La capolista di qualche turno fa affronta una delle candidate alla promozione. L’ennesimo successo del Frosinone ha dato un piccolo scossone alla classifica in vetta rendendo questa sfida ancora più interessante. Si sente molto carico Blessin che ha sottolineato il valore dell’avversario dotato di ottime qualità in attacco. Gruppo molto motivato come si evince dagli allenamenti e ha anche evidenziato che con appena nove gol subiti l’avversario è la terza difesa della cadetteria. Scendendo di una categoria troviamo sempre allo stesso orario un interessante posticipo tra due piazze importanti della Lega Pro ovvero Foggia e Avelino. La classifica attuale anche se ancora deficitaria per entrambe ha mostrato buoni segnali di risveglio tra i rossoneri dopo il cambio della panchina con la zona playoff ora a un passo. Tra alti e bassi anche gli irpini hanno un organico tale da poter rientrare nella zona playoff. Stesso orario anche per il big match del campionato Primavera 1 tra Juventus e Inter che ironia della sorta capita 24 ore dopo circa quello di Serie A. I bianconeri proveranno a vincere per riprendere in vetta la Roma che ha già giocato e vinto lo sconto diretto con il Frosinone. I nerazzurri sono al 16esimo posto, in una posizione precaria dunque di classifica e quindi con la necessità di fare punti.

Tra i principali campionati europei troviamo il posticipo nella Liga del Real Madrid che va visita al Vallecano. Un avversario che arriva da due successi consecutivi e che si trova a un passo dalla zona Europa. Per i blancos da evitare passi falsi per non vedersi scavalcare in vetta dal Barcellona. Fischio d’inizio alle ore 21. In Liga Portugal invece alle 21:15 si gioca Chaves – Santa Clara per le zone calde della classifica.

Foggia-Avellino

Juventus-Inter

Programma delle partite del 7 novembre 2022

CINA SUPER LEAGUE

Shandong Taishan – Shanghai Shenhua 10:30

Tianjin Jinmen Tiger – Hebei 12:00

Chengdu Rongcheng – Changchun Yatai 12:30

CIPRO FIRST DIVISION

Aris – Omonia 17:30

Chloraka – AEK Larnaca 18:00

Karmiotissa – Apollon 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Pereira – Junior 01:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna – Adama City 15:00

Hadiya Hossana – Legetafo Legedadi 18:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Cipro U17 – Serbia U17 11:00

FRANCIA LIGUE 2

Metz – St. Etienne 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant – Tivoli 23:00

INGHILTERRA FA CUP

Bracknell – Ipswich 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U19 – Inter U19 20:30

ITALIA SERIE B

Reggina – Genoa 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Foggia – Avellino 20:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Seregno – Franciacorta 20:30

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerro Porteno – Resistencia 23:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Santa Clara 21:15

ROMANIA LIGA 1

CFR Cluj – U Craiova 1948 20:00

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Real Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Lugo – Cartagena 21:00

TURCHIA SUPER LIG

Fenerbahce – Sivasspor 18:00

Hatayspor – Basaksehir 18:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon – Din. Samarkand 10:00

AGMK – Olympic 12:15

Kokand 1912 – Bunyodkor 12:15

Sogdiana – Lok. Tashkent 12:15

Metallurg Bekabad – Navbahor Namangan 14:30

Nasaf Qarshi – Neftchi Fargona 14:30

Pakhtakor – Qizilqum 14:30