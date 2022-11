Il sorteggio degli spareggi per l’accesso alla fase a eliminazione diretta della Conference League 2022/2023 del 7 novembre 2022 in diretta: dove vederlo in tv e streaming

NYON – Lunedì 7 novembre, alle 14:00, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), si terrà il sorteggio per l’accesso agli ottavi di finale della Conference League 2022/2023.

Al sorteggio partecipano le otto seconde classificate della fase a gironi di Conference League, che saranno teste di serie e le otto terze classificate della fase a gironi di Europa League, che non saranno teste di serie. Tra queste ci sono anche

la Fiorentina, arrivata seconda nel Gruppo C

la Lazio, retrocessa dall’Europa League

Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. Inoltre non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi. Le vincitrici dei gironi, in qualità di teste di serie, disputano l’andata degli ottavi di finale in trasferta e il ritorno in casa. Ricordiamo che a regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Il sorteggio dei playoff di Europa League in tempo reale

Dalle ore 14 le informazioni sul sorteggio di Nyon per l'accesso agli ottavi di Conference League.

Le squadre che partecipano ai Playoff di Europa League

Testa di serie

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

CFR Cluj (ROU)

Dnipro-1 (UKR)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Partizan (SRB)

Squadre non testa di serie

Bodø/Glimt (NOR)

Braga (POR)

Lazio (ITA)

Ludogorets (BUL)

Qarabağ (AZE)

Sheriff (MDA)

Trabzonspor (TUR)

Le gare d’andata sono in programma per giovedì 16 febbraio 2023; quelle di ritorno per giovedì 23 febbraio 2023. Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00 CET.

Le vincitrici degli otto pareggi si uniranno alle otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi, con il sorteggio previsto per il 24 febbraio.

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga

Dove vedere il sorteggio in TV e in streaming

Il sorteggio degli spareggi per l’accesso alla fase di eliminazione diretta della Europa League 2022-2023 sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport 24 (numero 200 satellite), da Amazon Prime Video attraverso l’app fruibile su smart tv. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro sul Canale 20 della Mediaset. In streaming su SkyGo (app per i soli abbonati Sky, scaricabile gratuitamente), da Mediaset Play e dal canale YouTube ufficiale dell’UEFA