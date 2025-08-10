Sampdoria-Pontedera 1-0: diretta live e risultato finale

Diretta Sampdoria-Pontedera di Domenica 10 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

BOGLIASCO – Ultimo banco di prova per la Sampdoria di Massimo Donati, che domenica 10 agosto alle ore 17:00 affronterà il Pontedera al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. L’amichevole, giocata a porte chiuse, ha rappresentato l’ultima tappa della preparazione estiva prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro lo Spezia. Per i blucerchiati, reduci da un precampionato ricco di esperimenti, la sfida contro i toscani sarà offerta l’occasione di testare nuovi equilibri tattici e valutare la condizione di alcuni elementi chiave, tra cui il giovane Marvin Cuni, schierato dal primo minuto al posto di Massimo Coda, tenuto precauzionalmente a riposo. Pronostico a favore del Sampdoria quotata 1.57 mentre il pareggio è dato a 3.80 e la sconfitta a 5.00.

Tabellino in tempo reale

SAMPDORIA (ITA): Ghidotti S., Bellemo A., Benedetti L., Cuni M., Depaoli F., Ferrari A., Ferri J., Ricci M., Riccio A., Sekulov N., Vulikic S.. A disposizione: Casalino T., Coda M., Conti F., Diop K., Giordano S., Girelli S., Ioannou N., La Gumina A., Malanca L., Papasergio A., Paratici L., Pedrola E., Ravaglia N.



PONTEDERA (ITA): Vannucchi T., Andolfi T., Migliardi F., Milazzo S., Perretta G., Pietra N., Polizzi M., Pretato M., Scaccabarozzi J., Vitali P., Vona E.. A disposizione: Bassanini R., Biagini V., Corradini F., Coviello A., Gueye O., Innocenti M., Nabian H., Pietrelli R., Raffi A., Tarantino J., Tempre M.



Reti: al 8' pt Cuni M. (Sampdoria (Ita)) .

Probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Riccio, Malanca, Giordano; Depaoli, Yepes, Palumbo, Askildsen, Murru; Cuni, Sekulov. Allenatore: Massimo Donati

PONTEDERA (4-3-3): Stancampiano; Martinelli, Espeche, Perretta, Shiba; Catanese, Bonfanti, Guidi; Nabian, Nicastro, Crespi. Allenatore: Leonardo Menichini

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Sampdoria – Pontedera , valida come amichevole per Club , si potrà seguire in diretta TV su Telenord, canale 13 del digitale terrestre in Liguria. Per chi non ha accesso alla TV locale, è stato possibile seguirla in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale di Telenord Liguria, accessibile da qualsiasi dispositivo . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi l’aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.