Catanzaro – Crotone: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Crotone di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vederla in tv e in streaming

CATANZARO – Domenica 6 novembre alle ore 14.30, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita il Crotone di Franco Lerda nel match valido per la dodicesima giornata del girone C della Lega Pro 2022/23. Le Aquile del Sud arrivano al derby della Calabria da prima della classe, imbattute con nove vittorie e due pareggi, e con una solidità e una convinzione che nessuno si sarebbe mai aspettato all’inizio della stagione. Occhio però, perché questo derby potrebbe essere una disgrazia in caso di sconfitta e in contemporanea di una vittoria del Pescara, poiché comporterebbe il passaggio alla terza posizione, con il sorpasso dei conterranei del Crotone e dell’aggancio della stessa squadra abruzzese. Per continuare la serie positiva senza sconfitte e per continuare a mantenere la testa della classifica, mister Vivarini si affiderà alla potenza clamorosa dimostrata da Tommaso Biasci, che con sette reti comanda la classifica cannonieri del girone C, e da Pietro Iemmello, vecchia conoscenza della serie A che segue ili compagno con una rete in meno e con tanta voglia di essere ancora decisivo.

Gli Squali di Crotone arrivano all’attesissimo derby, che verrà giocato per la prima volta dopo ben diciassette anni dall’ultima volta, anche loro con una carica allucinante. Dopo anni passati tra Serie A e Serie B, il Crotone è purtroppo decaduto in Lega Pro, ma quest’anno sta affrontando la stagione alla grande e lo dimostra il fatto che si trovi al secondo posto in classifica a inseguire i “cugini”, distanti solo un punto e ancora imbattuti. Il Crotone ha comunque ottenuto lo stesso numero vittorie e se non fosse inciampato a Foggia si ritroverebbe o a pari punti con i calabresi, o davanti. Obbiettivo sorpasso dunque per la squadra di Lerda, motivatissima a vincere il derby, superare e fare un dispetto al Catanzaro, e per provare a tentare questa vittoria molto importante, l’allenatore si affiderà ai suoi giocatori di qualità: Guido Gomez, a quota sei gol stagionali in campionato e con la voglia di superare in classifica l’avversario Biasci, e Cosimo Chirico, a quota cinque gol e con la voglia di raggiungere il suo compagno di squadra nella classifica marcatori.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CATANZARO:. A disposizione:



CROTONE:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Catanzaro

Portieri: 1. Fulignati, 12. Rizzuto, 16. Sala

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Gatti, 45. Mulè

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci

I convocati del Crotone

Portieri: Branduani, Dini, Gattuso

Difensori: Bove, Calapai, Crialese, Giron, Golemic, Mogos, Papini

Centrocampisti: Awua, Giannotti, Petriccione, Rojas, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti: Bernardotto, Cantisani, Chiricò, Gomez, Kargbo, Panico, Pannitteri, Tumminello

Presentazione del match

QUI CATANZARO – Mister Vivarini si affiderà al suo 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, difesa a tre composta da Martinelli, Brighenti e Scognamillo, a centrocampo Tentardini e Vandeputte faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a gestire il gioco ci saranno Verna, Ghion e Sounas. In attacco agirà la coppia perfetta Iemmello – Biasci.

QUI CROTONE – Mister Lerda invece confermerà per il derby il suo 4-3-3. In porta troveremo l’insostituibile Branduani, davanti a lui la difesa a quattro sarà formata da Calapai, Bove, Golemic e Mogos, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Awua, Petriccione eTribuzzi. In attacco ci sarà invece il tridente delle meraviglie Chirico – Gomez – Kargbo.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Crotone

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Tentardini, Verna, Sounas, Ghion, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

CROTONE (4-3-3): Branduani; Calapai, Bove, Golemic, Mogos; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chirico, Gomez, Kargbo. Allenatore: Lerda.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Catanzaro – Crotone valido per la dodicesima giornata di Lega Pro 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc, e in diretta TV su Sky Sport al canale 254, con l’opzione di poterla guardare anche su SkyGo se siete fuori casa.