La partita Pescara – Gelbison di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: gara molto bloccata e reti nel finale di Cuppone su rigore e Kolaj per il Delfino ora secondo in classifica

PESCARA – Domenica 6 novembre, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Gelbison, match valido per la dodicesima giornata di Serie C 2022-2023, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Gli abruzzesi, che in settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia per opera del Gubbio, sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro la Juve Stabia e sono terzi, a -3 dalla capolista Catanzaro e a -2 dal Crotone, con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e una sconfitte, ventuno gol fatti e sette subiti. I campani sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche e sono ottavi a quota 16, con un percorso di quattro partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, dieci reti realizzate e sette incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini della sezione di Terni e Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno. Quarto uomo Dario Acquafredda della sezione di Molfetta.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO finale: PESCARA - GELBISON 2-1 SECONDO TEMPO 50' è finita! Brivido finale ma il Pescara conquista tre punti pesanti all'Adriatico al termine di una partita molto combattuta ma con poche occasioni gol. Decisive le reti di Cancellotti e Kolaj nel finale. Per ora è tutto, appuntamento ai prossimi live 49' ACCORCIA LE DISTANZE LA GELBISON! Su conclusione bassa in area arriva sulla traiettoria Kyeremateng e tocco decisivo a ingannare Plizzari 46' buon intervento difensivo di Cancellotti a impedire una conclusione sotto misura di Sorrentino su cross basso dalla destra 45' 5 minuti di recupero 45' giallo a Foresta per un intervento in gioco pericoloso 43' KOLAJ!!!! RADDOPPIO DEL DELFINO!!! Giocata sontuosa in area del 7 biancazzurro bravo a liberarsi dal marcatore con una giocata e conclusione precisa da due passi dal primo palo. Giallo per lui per i festeggiamenti ritenuti eccessivi 41' in campo Sané per Gilli 39' CANCELLOTTI!!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Dal dischetto conclusione con il destro bassa e angolata alle spalle di D'Agostino che aveva intuito l'angolo 38' RIGORE PER IL PESCARA! Atterrato in area Delle Monaco, nessun dubbio per il direttore di gioco 38' imbucata di Kolaj per D'Aloi che in area esita a calciare e il suo passaggio viene incercettato dalla difesa 35' gol annullato alla Gelbison! Fuori gioco di Sorrentino che su punizione dalla sinistra aveva incornato bene sul primo palo, gelato l'Adriatico 33' in campo Vergani per Lescano oggi un pò in ombra. Dentro anche Delle Monache per Mora 31' giallo a Uliano per un fallo a centrocampo 30' cross morbido di Cancellotti, tutto facile per l'intervento di D'Agostino in uscita 29' dentro Bonalumi con Kyeremateng per Graziani e De Sena 28' prova piuttosto opaca al momento dei biancazzurri che anche in questo secondo tempo ha costruito poco 26' esce Onda per Foresta 26' punizione conquistata sulla trequarti da Mora 23' gioco fermo, a terra Mora dopo un contrasto, staff medico in campo non dovrebbero esserci problemi a restare in campo per lui 21' in campo Kolaj per Desogus 20' fallo di Cargnelutti sulla trequarti difensiva, giallo per il giocatore che ha impedito guai peggiori ai suoi 16' su corner dalla destra, un pò di confusione in area biancazzurra ma nessun è lesto a colpire in porta 12' lascia il campo Gyabuaa entra Aloi, Kraja prende il posto di Palmiero 10' bello spunto in area di Boben che si libera nello stretto ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta 7' break di Sorrentino con un rasoterra dal limite bloccato senza problemi da Plizzari 5' contropiede a sinistra non sfruttato bene da Cuppone, impreciso nella misura del passaggio 3' ottimo intervento con i piedi di D'Agostino fuori area, gestione palla con freddezza 1' terzo corner per i biancazzurri dalla destra d'attacco ma nulla di fatto si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara, nessun cambio nell'intervallo ben ritrovati con il secondo tempo della partita, le squadre sono tornate in campo PRIMO TEMPO 46' dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo tra Pescara e Gelbison, 0-0 all'intervallo. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo, approfittiamo per ricordare che ci sono importanti novità dal campo di Catanzaro - Crotone 43' scarico di Cancelloti su Desogus che dal limite prova a scodellare sul secondo palo ma non c'è Lescano pronto ad intervenire 41' primo giallo del match per Graziani, intervento falloso a centrocampo punito dal direttore di gara 38' buona chiusura su Cancellotti di Onda aiutato da un compagno a perfezionare il disimpegno 35' conclusione di Cancellotti, in due tempi interviene D'Agostino 31' breve interruzione di gioco con Cuppone a terra dopo un contrasto in occasione di un angolo ma nessun problema per lui 27' fischiato fallo in attacco a Milani, fa buon gioco la difesa ospite 23' cross di Cancellotti verso il secondo palo per Desogus che ha lisciato l'intervento ma tutto fermo per posizione iniziale di fuori gioco 21' un pò troppa macchinosa la manovra degli abruzzesi in questo avvio, solo una palla gol creata al momento con un tiro dalla distanza di Mora dopo 2 minuti 19' fallo in attacco a Lescano che in occasione di un bel traversone dalla sinistra a centro area ha cercato di sopravanzare il marcatore 16' fischiato fallo in attacco a Gyabuaa, buon avvio degli ospiti ben organizzati in fase difensiva 15' primo angolo per il Pescara dalla destra d'attacco: batte Palmiero verso il primo palo dove di testa ci prova Desogus, mira alta 13' verticalizzazione di Loreto per Sorrentino che tenta una conclusione in area da posizione defilata verso il primo palo ma palla sul fondo 7' fermato in posizione di fuorigioco Cuppone 2' tentativo da fuori area per Mora con il mancino, palla che sorvola la traversa si parte con il calcio d'avvio per la Gelbison in maglia gialla, Pescara nella classica biancazzurra Squadre in campo, siamo pronti per seguire le emozioni del match Un saluto ai lettori di Calcomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pescara - Gelbison per la dodicesima giornata di Lega Pro girone C. Dalle ore 15 seguiremo la partita con il nostro commento e con uno sguardo al big match Catanzaro - Crotone che interesserà da vicino i colori biancazzurri. TABELLINO PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero (dal 12' st 20 Kraja), 6 Gyabuaa (dal 12' st 8 Aloi), 10 Lescano (dal 33' st 9 Vergani), 13 Brosco, 18 Boben, 19 Mora (dal 33' st 11 Delle Monache), 21 Desogus (dal 21' st 7 Kolaj), 27 Cuppone, 29 Cancellotti. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 14 D’Aloia, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto GELBISON: 1 D’Agostino, 2 Onda (dal 26' st 20 Foresta), 4 Cargnelutti, 6 Gilli, 7 Graziani (dal 29' st 25 Bonalumi), 8 Uliano, 9 Sorrentino, 18 De Sena (dal 29' st 29 Kyeremateng), 23 Savini, 27 Loreto, 28 Nunziante. A disposizione: 22 Vitale, 5 Marong, 13 Mesisca, 20 Foresta, 11 Di Fiore, 25 Bonalumi, 19 Sane, 17 Citarella, 30 Paoloni, 29 Kyeremateng. Allenatore: DE Sanzo Fabio Reti: al 39' st Cancellotti (rigore), al 43' st Kolaj, al 49' st Kyeremateng Ammonizioni: Graziani, Cargnelutti, Uliano, Kolaj, Foresta Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Pescara – Gelbison

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 10 Lescano, 13 Brosco, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 27 Cuppone, 29 Cancellotti. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 14 D’Aloia, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto

GELBISON: 1 D’Agostino, 2 Onda, 4 Cargnelutti, 6 Gilli, 7 Graziani, 8 Uliano, 9 Sorrentino, 18 De Sena, 23 Savini, 27 Loreto, 28 Nunziante. A disposizione: 22 Vitale, 5 Marong, 13 Mesisca, 20 Foresta, 11 Di Fiore, 25 Bonalumi, 19 Sane, 17 Citarella, 30 Paoloni, 29 Kyeremateng. Allenatore: DE Sanzo Fabio

La presentazione del match

QUI PESCARA – Colombo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Plizzari in porta e difesa a quattro composta al centro da Brosco e Boben e sulle fasce da Cancellotti e Milani. A centrocampo Gyabuaa, Palmiero e Mora. In attacco Cuppone, affiancato da Lescano e dal rientrante Desogus.

QUI GELBISON – Probabile modulo 3-5-2. A difesa di D’Agostino spazio per Bonalumi, Cargnelutti e Loreto. Sulle fasce Nunziante e Savini mentre in mezzo al campo Graziani, Papa e Correnti. In avanti Faella-De Sena.

Le probabili formazioni di Pescara – Gelbison

PESCARA (4-3-2-1): 22 Plizzari, 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani, 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora, 27 Cuppone, 7 Kolaj, 10 Lescano. Allenatore: Colombo.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Papa, Correnti, Savini; Faella, De Sena. Allenatore. Di Napoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.