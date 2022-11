Roma – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Lazio del 6 novembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la tredicesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 6 novembre alle ore 18 andrà in scena Roma – Lazio, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Anticipo pomeridiano per Roma e Lazio che si affronteranno nel centosettantanovesimo derby della capitale della storia.

Le compagini di Mourinho e Sarri arrivano alla sfida con due umori completamente opposti i giallorossi, infatti, grazie alla vittoria contro il Ludogorets hanno passato il turno di Europa League arrivando secondi nella classifica del gruppo C, mentre i biancocelesti in seguito alla sconfitta maturata contro il Feyenoord al de Kuip sono retrocessi in Conference League. Da tenere sotto controllo la situazione di Ciro Immobile che, facendo un miracolo, potrebbe essere nella lista dei convocati di un derby che, tra gli altri, sarà orfano di due stelle come Milinkovic-Savic e Dybala. La sfida sarà affidata a Daniele Orsato della sezione di Schio al suo quinto derby della capitale, gli assistenti saranno Valeriani e Margani, mentre al VAR ci sarà Aureliano.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 6 novembre dalle ore 17:00 le formazioni ufficiali, dalle 18:00 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI ROMA – Il tecnico portoghese si affida al 3-4-1-2. In porta ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa andranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle ali agiranno Karsdorp e Zalewski mentre Camara e Cristante saranno i mediani. Dietro a Zaniolo e Abraham la scelta ricadrà su Lorenzo Pellegrini

QUI LAZIO – Classico 4-3-3 per Maurizio Sarri. In porta andrà Provedel, in difesa ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi sarà al centro del centrocampo con Vecino e Luis Alberto ai suoi lati, Milinkovic-Savic sarà assente per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato contro la Salernitana. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Roma – Lazio

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Lazio, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Roma – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.