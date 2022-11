Sampdoria – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Fiorentina di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

GENOVA – Domenica 6 novembre, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria di Dejan Stankovic affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Di fronte due squadre che devono cambiare passo per ricattare una prima parte di stagione alquanto complicata.

Indice

I blucerchiati, dopo il primo successo stagionale contro la Cremonese, sono naufragati a San Siro contro l’Inter perdendo per 3-0: attualmente sono terzultimi a quota 6, con un cammino di una partita vinta, tre pareggiate e otto perse, sei reti realizzate e ventuno incassate. I viola , che in settimana hanno battuto per 0-3 il Riga Fs, chiudendo al secondo posto il girone di Conference League, in campionato sono tornati a vincere contro lo Spezia e ora sono tredicesimi con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e cinque partite perse, tredici reti realizzate e diciassette incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 16 maggio quando, a Marassi, la squadra di casa si impose per 4-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SAMPDORIA - FIORENTINA Domenica 6 novembre dalle ore 14:00 le formazioni ufficiali, dalle 15:00 la cronaca con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Vecchi di Lamezia Terme e Rossi della Spezia; quarto ufficiale Rutella di Enna. Al VAR Marini di Roma 1, assistito da Di Martino di Teramo.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Stankovic, che dovrà ancora rinunciare a De Luca e Winks oltre allo squalificato Verre, dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 con Audero in porta, difesa a quattro classica con Bereszynski, Ferrari, Colley e Amione. In mediana Villar e Rincon. Unica punta Caputo con il supporto di Gabbiadini, Djuricic e Sabiri.

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ancora a Nico Gonzalez oltre a Castrovilli e Zurkowski. Il tecnico viola dovrebbe rispondere con il consolidato modulo 4-3-3 con Terracciano in porta e difesa composta al centro da Martinez Quarta e Milenkovic e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Amrabat, Mandragra e Bonaventura. Attacco affidato a Jovic, affiancato da Ikoné e Kouamé.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Fiorentina

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 215 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.