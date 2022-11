Monza – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Hellas Verona di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MONZA – Domenica 6 novembre, all’U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà l’Hellas Verona di Salvatore Bocchetti nella gara valida per la tredicesima giornata dal campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Uno scontro diretto per la salvezza tra due quadre che stanno incontrando più difficoltà del previsto. I biancorossi sono reduci da tre k.o. di fila, ultimo dei quali quello casalingo contro il Bologna; i loro dieci punti sono frutto di tre vittorie, un pareggio e otto sconfitte, undici gol fatti e ventuno subiti. Gli scaligeri sono reduci da ben sette k.o. di fila, ultimo dei quali quello per 1-3 contro la Roma; sono ultimi, a pari merito con la Cremonese, con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e nove sconfitte, undici reti realizzate e ventuno incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini nel massimo campionato. Complessivamente dono quarantanove gli incontri ufficiali con diciotto vittorie del Monza, sedici pareggi e quindici affermazioni del Verona.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Le dichiarazioni di Bocchetti alla vigilia

“Sarà una gara fondamentale. Verona e Monza sono due squadre simili, l’importante sarà non perdere i duelli: si giocherà molto su quello. Ci siamo preparati alla grande, allenandoci duramente. Non vediamo l’ora di portare a casa punti.Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a quello di Verdi in allenamento. Darko forse riusciamo a recuperarlo, vediamo la rifinitura di domani. Lo stesso per Verdi, che potrebbe essere tra i convocati. I ragazzi sono professionisti seri, danno sempre tutto, lavorano alla grande. Bisogna continuare così e metterci qualcosa in più: i risultati arriveranno sicuramente.Per una squadra che si deve salvare, i gol degli attaccanti sono fondamentali. Henry, Lasagna e Djuric danno l’anima per questa squadra. Le occasioni sono arrivate, però bisogna sfruttarle anche perché è sempre facile crearle. Sono sicuro che il gol arriverà. Speriamo che già da domenica riusciremo a fare il passo per uscire da questa situazione”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Damiano Margani di Latina e Francesco Cortese di Palermo; quarto uomo Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Gianluca Aureliano di Bologna.

Presentazione del match

QUI MONZA – Assenti Pablo Marì. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Donati, Marlon e Caldirola. In cabina di regia Sensi, affiancato da Rovella e Carlos Augusto mentre Ciurria e Pessina completeranno la linea di centrocampo. Tandem di attacco formato da Caprari e Petagna.

QUI HELLAS VERONA – Lunga la lista degli indisponibili: Coppola, Verdi, Ilic, Lazovic, Hrustic, Cortinovis e Piccoli. Bocchetti dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Gunter, Magnani e Tameze. In mezzo al campo Hongla e Miguel Veloso mentre sulle corsie esterne agiranno Faraoni e il rientrante Doig. Davanti Henry e Kallon, supportati da Lasagna.

Le probabili formazioni di Monza – Hellas Verona

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Tameze, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Veloso, Doig; Kallon; Henry, Lasagna. Allenatore: Bocchetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

