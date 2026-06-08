I risultati dell’8 giugno 2026: amichevole per l’Under 21

Oggi pomeriggio l’Italia sarà impegnata con l’Albania, in campo anche Olanda e Francia. Successo per la Colombia in amichevole
Il programma di lunedì 8 giugno si è aperto nella notte con alcune amichevoli di nazionali. Partiamo dal successo per 2-0 della Colombia sulla Giordania: vantaggio della nazionale numero 13 del ranking mondiale con Arias dopo 41 minuti di gioco e raddoppio dello stesso giocatore al 10′ della ripresa. In Venezuela vittoria casalinga per 2-1 del Carabobo sul Puerto Cabello. Con questo punteggio la squadra del Carabobo conquista il titolo.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. Tra le amichevoli impegno per gli Azzurri dell’Under 21 che alle 18:15 ospitano l’Albania mentre le nazionali principali avranno come protagoniste alle ore 20:45 l’Olanda contro l’Uzbekistan e la Francia con l’Irlanda del Nord alle 21:10. Si gioca anche in Botola Pro a partire dalle ore 18 con FUS Rabat-Difaa El Jadidi.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 GIUGNO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
AFRICA: GIOCHI OLIMPICI - FEMMINILE - QUALIFICAZIONE
Gibuti D - Mauritius D [Qualificato]: Mauritius D 0-1 (Finale)
Comoros D - Sudan D 19:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
FUS Rabat - Difaa El Jadidi 0-0 (*)
Berkane - Tanger 20:00
Wydad AC - Safi 20:00
Dcheira - Agadir 22:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Colombia - Giordania 2-0 (Finale)
Uganda - Madagascar Rinviata
Italia U21 - Albania U21 18:15
Olanda - Uzbekistan 20:45
Niger - Mauritania 21:00
Francia - Irlanda del Nord 21:10
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA - FINALE
Carabobo [Vincitore]: Carabobo - Puerto Cabello 2-1 (Finale)