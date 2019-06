Ritiro Torino, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Torino. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei Granata

BORMIO – La stagione appena terminata è stata la migliore degli ultimi anni per il Torino che ha chiuso al settimo posto in classifica con 63 punti conquistati, frutto di 16 vittorie, 15 pareggi e soltanto 7 sconfitte. La nuova stagione, che si aprirà tra poco, potrebbe riservare sorprese succulenti alla compagine Granata che potrebbe accedere ai preliminari di Europa League in caso di esclusione da parte del Milan. La nuova stagione della squadra di Mazzarri, salvo imprevisti, dovrebbe cominciare per il settimo anno consecutivo in quel di Bormio con i Granata in ritiro dal 13 al 27 luglio.

Il sito ufficiale del club Granata ha presentato così il ritiro: “Il Torino FC tornerà anche quest’estate, per il settimo anno consecutivo, a Bormio per svolgere la preparazione precampionato. I granata, dopo un paio di giorni di preritiro e test al Filadelfia, raggiungeranno la località valtellinese il 13 luglio e vi rimarranno fino al 27. Durante il periodo di ritiro, nel quale il tecnico Walter Mazzarri getterà le basi per la stagione 2019-’20 con un intenso programma di allenamenti atletici e tecnico-tattici, verranno disputate anche tre amichevoli e avrà luogo la tradizionale presentazione della squadra ai media e ai tifosi”.

Precampionato 2019-2020 del Torino: dal ritiro alle amichevoli estive

Il programma delle varie amichevoli deve essere ancora delineato del tutto ma ci sono in agenda i primi impegni che dovrà affrontare la compagine di Mazzarri. La prima amichevole è fissata per il 20 luglio contro la squadra locale, la Bormiese, e la sera stessa ci sarà la consueta presentazione della squadra in piazza a Bormio. Per il 24 luglio è prevista una seconda amichevole contro probabilmente una società di Serie D, ma, in questo caso, l’avversario è ancora da definire. Il 27 luglio invece l’ultimo atto del ritiro con l’amichevole contro la Pro Patria, società di Lega Pro, dopodiché la squadra lascerà Bormio.