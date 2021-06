Roland Garros, Djokovic – Tsitsipas 1-2: cronaca diretta e risultato

PARIGI – Oggi pomeriggio, domenica 13 giugno, alle 15 si giocherà la finale del Roland Garros 2021, che metterà di fronte Novak Djokovic e Stefan Tsitsipas. Seguiremo l’incontro in diretta con il nostro commento al match. Di seguito la presentazione e dove seguire la sfida in tv e streaming.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

DJOKOVIC-TSITSIPAS, SET 1-2 (6-7, 2-6, 6-3, 3-0): FINALE IN DIRETTA

QUARTO SET (3-0)

Grande risposta di Djokovic, 0-15. Risposta un pò sporca di Djokovic che va sul 0-30. Risponde Tsitsipas con un ace che vale il 15-30. Fallisce la risposta Djokovic, 30 pari. Risposta errata di Tsitsipas, 30-40. Reazione del greco che si porta in vantaggio. Tocco delizioso ancora di Tsitsipas, nuovo vantaggio. Lungolinea morbido di Djokovic che porta la parità. Game molto tirato con Djokovic che trova un nuovo punto, siamo ora sul 3-0

Prima risposta out di Djokovic 0-15. Risposta di Djokovic che sfrutta un errore avversario per passare avanti 30-15. Affonda con il dritto il serbo che fa sul 40-15. Altro colpo vincente e 2-0.

Primo colpo vincente per Djokovic, 0-15. Aggressivo il serbo che costringe all'errore, 0-30. Risposta errata, 15-30. Dritto lungo per il greco 15-40. Altro errore per Tsitsipas e primo break del set.

Intervento del fisioterapista per Tsitsipas, si dovrà attendere per l'inizio del 4° set. Positiva la reazione nel terzo set di Djokovic e vediamo la strategia del greco dopo l'intervento. Sembra tutto pronto, si riparte con il nuovo set. Non è stato necessario un intervento ma solo un test sulla condizione del tennista.

TERZO SET (6-3)

Smorzata senzazionale di Djokovic per il 15-0. Dritto micidiale per il 30-0. Non ci sta Tsitsipas con un colpo per il 30-15. Doppio fallo per Djokovic, 30 pari. Risposta leggermente lunga per il greco, 40-30 e palla set. Errore di Tsitsipas, 6-3 per Djokovic che vince il primo set!

Buona risposta di Djokovic con l'avversario che manda sulla rete la voleé, 0-15. Grande risposta del serbo in lungolinea, 0-30. Errore sotto rete di Djokovic che scivola un pò e fallisce un attacco, 15-30. Dritto in contropiede che vale il 30 pari. Scambio molto avvincente sotto rete con Tsitsipas abile in voleé a strappare il 40-30. 5-3 per il greco che sembra aver reagito a un momento di leggero calo.

Risposta di dritto out di Djokovic che deve fare i conti anche con il vento, 0-15. Dopo un punto conquistato, altro colpo favorito dal vento per il 15-30. Risposta lunga di Tsitsipas, 30 pari. Smorzare deliziosa di Djokovic, 40-30. Colpo vincente e 5-2 Djokovic.

Primo attacco vincente per il greco che commette il secondo doppio fallo, 15-15. Un errore per parte, 30 pari. Fallisce due palle Djokovic, 4-2.

Conduce 30-15 Djokovic che con un'efficace servizio si porta sul 40-15. Non tiene la risposta Tsitsipas, 4-1.

Palla corta vincente di Tsitsipas, 15-0. Risposta lunga del greco per il 15 pari. Spiazzato con un dritto Djokovic, 30-15. Risposta lunga del serbo, 40-15 adesso. Reazione con un rovescio lungolinea molto preciso 40-30. 40 pari conquistato da Djokovic. Largo il colpo di Tsitsipas che regala una palla break. Passando molto efficace per il 40 pari. Strappa una seconda palla break Djokovic che sta crescendo. Due smash che valgono un nuovo 40 pari. Dritto incrociato largo e nuova chance per il serbo. Ottimo rovescio lungolinea, 40 pari. Accelera Djokovic e ancora la chance per prendere il largo in questo terzo set. Errore di Djokovic dopo che l'avversario ha resistito agli attacco, ancora parità. Risposta imprecisa, adesso il vantaggio è per il greco che però fallisce il suo primo vantaggio. Nuova chance per Djokovic che questa volta conquista il break.

Primo attacco vincente per Djokovic, 15-0. Risponde il greco che però viene spiazzato nella palla successiva, 30-15. Riesce un dritto in contropiede Tsitsipas per il 30 pari. Risposta lunga per Tsitsipas e successivamente non riesce a ribattere un colpo angolato. 2-1.

Attacco vincente di Tsitsipas che bissa con un ace, 30-0. Colpo decisivo con il dritto per l'1-1 con il 40-30.

Primo attacco vincente per Djokovic 15-0. Buoa reazione del serbo che va sul 40-15 quindi costringe a forzare la conclusione all'avversario conquistando il primo game.

SECONDO SET (2-6)

15 pari e errore per Djokocic che allarga il colpo, 30-15. Risposta errata del serbo e due set point all'avversario. Ace del greco che conquista il 2-0!

Un colpo per parte, 15-15. Palla smorzata molto bella del greco per il 30-15. Grande anche la condizione fisica. Risposta errata di Djokovic per il 40-15. Due punti per il serbo, andiamo sul 40 pari. Dritto a spiazzare Djokovic, vantaggio. Secondo break per il greco, siamo ora 5-2.

Smorzata errata di Djokovic, 15-0. Risposta lunga per il 30-0. Larga la risposta di Djokovic sull'attacco dell'avversario, 40-0. Ottavo ace del greco per il 4-2.

Al momento sono 7 contro 3 gli ace a favore di Tsitsipas, si parte con il 6° game.

Buon attacco per Djokovic, 15-0. Terzo ace che vale il 30-0. Risposta sulla rete di Tsitsipas, 40-0. Altro game rapido, 2-3.

Prima risposta out di Djokovic, 15-0. Appoggio facile per Djokovic, 15 pari. Risposta lunga su buon servizio del greco, 30-15. Seconda risposta errata per il 40-15. Altro errore per Djokovic, 1-3

Palla corta con il dritto di Djokovic, 15-0. Colpo dritto per il serbo che però colpisce lunga la risposta successiva, 30-15. Sulla rete la risposta di Tsitsipas, 40-15. 2-1 rapido per il serbo

Risposta out di Tsitsipas, 0-15. Non approfitta di uno smash e colpisce su rete, 15-15. Pallonetto efficace del serbo 15-30. Dritto vincente del greco, 30-30. Ace che lo porta sul 40-30. Lunga risposta di Tsitsipas, 40 pari. Risposta lunga di Djokovic, palla del 2-0 per l'avversario. 2-0 conquistato.

Secondo doppio fallo per Djokovic, 0-15. Fallisce lo schiaffo al volo Djokovic, 0-30. Dritto lungolinea vincente siamo 0-40. Primo break point annullato, 15-40. Fallisce la risposta il serbo e break conquistato dall'avversario.

PRIMO SET (6-7)

Primo attacco vincente per il greco, 1-0. Doppio fallo di Djokovic 2-0. Risposta out di Djokovic e siamo 3-0. Prende il largo il greco, 4-0. Voleé di rovescio di Djokovic, scivola il greco, 4-1. Punto di Djokovic, 4-2. Dritto vincente per il greco 5-2. Lungo lob per Tsitsipas, 5-3. Voleé efficace con sponda del nastro, 5-4. Costringe al colpo difficile sulla rete e siamo 5-5. Altro bello scambio di Djokovic e set point. Dritto molto profondo ad annullare il set point, 6-6. Risposta larga di Djokovic, set point per il greco. Dritto out di Djokovic e Tsitsipas conquista il primo set 8-6!

Errore di rovescio per Djokovic che inciampa e regala lo 0-15. Smorzata sulla rete per il serbo 0-30. Risposta errata di Djokovic, 0-40. Sulla rete la risposta di Tsitsipas, 15-40. Contro break e si va al tie break!

Buona difesa del serbo che conquista il primo punto. Sulla rete la conclusione di Djokovic, 15 pari. Spara lungo il greco, 15-30. Si riscatta con un bel dritto, 30 pari. Rovescio lungo linea sulla rete 30-40, break point. Dritto errato del greco e 6-5 per Djokovic

Errore in schiacciata sotto rete di Djokovic che regala il primo punto. Scambio sotto rete con Djokovic che ha la meglio con una voleé molto ragionata, 15-15. Risposta sulla rete siamo 15-30. Ace di Djokovic per il 30 pari. Errore di Djokovic che colpisce male e regala il primo set point. Rovescio corto con i contagiri, annullato primo set point. Out la risposta del greco, vantaggio regalato. Annullato set point, 5-5.

Settimo ace per Tsitsipas, 15-0. Sfrutta la battuta chiudendo con un dritto molto preciso, 30-0. Voleé comoda per il 40-0. Palla tagliata molto deliziosa del greco che si porta sul 5-4.

Primo attacco vincente di Djojovic, 15-0. Si va sul 15-15, risposta out. Dritto che spiazza Tsitsipas, 30-15. Dal centro grande angolo per il serbo, 40-15. Risposta lunga di Djokovic, 40-30. Difesa sulla rete per il greco, siamo 4-4.

Si parte con un ace di Tsitsipas, 15-0. Buon colpo in smorzata sotto rete, 30-0. Dritto in diagonale di Djokovic 30-15. Colpo corto del greco con palla che non rimbalza bene e Djokovic cade a terra rischiando una distorsione nel tentativo di raggiungerla, 40-15. Si riprende a giocare dopo un piccolo break forzato. Risposta sulla rete, 3-4.

Smorzata vincente per Djokovic 15-0. Risposta sulla rete del greco, 30-0. Servizio che mette in difficoltà l'avversario, lunga la risposta, 40-0. Ace per il numero uno del ranking, siamo 3-3.

Attacco in controtempo per il greco che apre 15-0. Errore con il dritto nella risposta Djokovic, 30-0. Attacco errato di Tsitsipas 30-30. Quinto ace e siamo 40-30. Rovescio fuori di Djokovic, 2-3.

15-0 Djokovic che nella seconda palla giocata costringe all'errore il greco, 30-0. Fruttati al meglio gli angoli dal serbo che si porta sul 40-0. Smorzata molto precisa che chiude in pochi minuti il 4° set, siamo 2-2.

Dopo un bello scambio chiude la volée Tsitsipas, 0-15. Risposta out di Djokovic 0-30. Dritto molto preciso di Tsitsipas e siamo 0-40. Buona risposta di Djokovic 15-40. Ace, il 4° per Tsitsipas che si porta sul 2-1.

Primo attacco vincente di Djokovic, 15-0. Chiusa una voleé di dritto e siamo 30-0. Risposta sulla rete del greco, 40-0. Errore in risposta per Tsitsipas si va sull'1-1.

Al servizio Tsitsipas che parte con un doppio fallo 15-0. Errore in rovescio di Djokovic 15-15. Errore con il dritto di Tsitsipas 30-15. Sulla rete Djokovic 30-30 quindi 30-40. Bel rovescio di Djokovic che prende in contropiede l'avversario 40-40. Largo il colpo di Djokovic ma fallisce anche il greco si torna sul 40-40. Palla break di Djokovic ma risponde bene con un dritto lungolinea il greco ancora 40-40. Non riesce a smashare Tsitsipas che si riscatta con tre ottimi ace consecutivi e siamo 0-1.

PRE-PARTITA

Ultimi scambi di riscaldamento, siamo pronti a partite!

Sorteggio e foto di rito per i due tennisti che si accingono a partire, il primo al mondo sfida il quinto della classifica ATP

I giocatori fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della sfida!

Siamo pronti a immergerci nella super sfida, ancora pochi minuti e scopriremo cosa succederà. Ricordiamo che sono sette i precedenti tra i due tennisti: 5 i successi per Djokovic contro i 2 di Tsitsipas.

Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla finale Roland Garros tra Djokovic e Tsitsipas. A partire dalle ore 15 seguiremo l'incontro con la cronaca in diretta. Ricordiamo che questa mattina c'è stato il successo nel doppio di Barbora Krejcikova e Katerina Siakova contro Iga Swiatek e Bethanie Mattek-Sands. Per la Krejcikova un record, ovvero quello di diventare la prima donna dopo Mary Pierce (nel 2000) a vincere sia il titolo di singolo che di doppio al Roland-Garros.