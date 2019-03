Serie A, Roma-Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Roma-Empoli: incontro valevole per il posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Roma ed Empoli nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Roma con Kluivert, Zaniolo ed El Shaarawy a supporto di Schick mentre l’Empoli risponde col 3-5-2 con Farias e Caputo a formare il tandem offensivo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante, Kluivert; Zaniolo, El Shaarawy, Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Semeraro, Cargnelutti, Coric, Riccardi, Pezzella, Perotti, Celar. Allenatore: Claudio Ranieri.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Brighi, Capezzi, Traore, Ucan, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini.