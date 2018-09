Roma – Lazio: pronostico e quote per scommesse

Serie A, Roma – Lazio: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 29 settembre 2018 alle ore 15. Per i bookmakers leggera preferenza per gli ospiti



ROMA – Sabato 29 settembre si gioca Roma – Lazio, primo anticipo della settimana giornata di Serie A. Calciodi inizio previsto per le ore 15. La formazione di Di Francesco che, dopo una serie di risultati negativi, nel turno infrasettimanale ha vinto in casa 4-0 contro il Frosinone e in classifica ora è nona con 8 punti. La squadra di Inzaghi è reduce dal successo esterno di Udine ed è terza con 12 punti.

Serie A, Roma – Lazio: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno leggermente favoriti gli ospiti. Il segno 2 è quotato da 2,15 a 2,80. Il segno X, invece, è offerto mediamente 3,50 mentre il segno 1 vale da 2,45 a 2,50.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale tra 1,44 e 1,45, l’X/2 oscilla tra 1,55 e 1,56 mentre l’1/2 vale da 1,31 a 1,32 .

I bookmakers pensavo che non sarà una goleada: l’Under 2,5 è dato da 2,15 a 2,20, l’Over 2,5 da 1,60 a 1,62. E credono che non andranno a segno entrambe le squadre: il Goal vale da 1,49 a 1,52 mentre il No Goal vale da 2,35 a 2,41.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,25 a 6,40), seguito da 2-1 (da 9,00 a 9,20) e dall’1-2 (da 9,50 a 10,25).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,60 a 3,70.

