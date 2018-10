Roma – Viktoria Plzen 2-0 LIVE: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Viktoria Plzen: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League, fischio d’inizio alle ore 21

ROMA – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Roma – Viktoria Plzen, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League.

La cronaca minuto per minuto

ROMA-VIKTORIA PLZEN IN DIRETTA 46' Ricomincia il secondo tempo di Roma-Viktoria Plzen. PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 44' Roma ad un passo dal tris con Florenzi che, servito da Pellegrini, calcia col destro da ottima posizione ma Kozacik gli dice di no. 42' Doppio vantaggiato meritato per quanto visto fino a questo momento. 41' Raddoppio della Roma con Dzeko che, sugli sviluppi di un cross da destra, aggancia splendidamente e da pochi metri insacca di potenza, 2-0. 40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! DZEKO! 39' Ritmi molto bassi adesso, prova a prendere un po' di campo la compagine ceca. 37' Torna ad attaccare la Roma con Dzeko che, sugli sviluppi di un cross di Pellegrini, colpisce di testa ma l'estremo ospite blocca. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' I ritmi si sono un po' abbassati rispetto ai primi minuti, la partita vive di fiammate giallo-rosse. 30' Mezz'ora di gioco, poco fa Roma ad un passo dal gol con Under. 29' Roma ad un passo dal raddoppio con Under che semina il panico e calcia col mancino, dal limite, colpendo la traversa. 27' Fase di stallo del match, non cambia il canovaccio tattico. 25' Alla Roma manca l'ultimo passaggio: diverse volte la squadra giallo-rossa si è presentata al limite dell'area senza creare, però, presupposti per il raddoppio. 23' Siamo giunti alla metà della prima frazione di gioco. 22' Partita godibile, il Viktoria Plzen sta alzando il baricentro da qualche minuto a questa parte. 20' Occasione per gli ospiti con Horava che mette al centro per il colpo di testa di Renzik ma la sfera si perde a lato, non di molto. 20' Venti minuti di gioco, la Roma sta conducendo 1-0 sul Viktoria Plzen. 19' Si gioca negli ultimi 30 metri della metà campo del Viktoria Plzen, gli ospiti stanno giocando in contropiede. 17' La Roma sta legittimando il vantaggio, fa fatica la squadra ospite a chiudere tutti gli spazi. 15' Primo quarto d'ora del match che è andato via, la squadra di Di Francesco continua a fare la partita. 13' Non è ancora arrivata la reazione del Viktoria Plzen, la formazione ceca sta cercando di metabolizzare il gol della squadra capitolina. 11' Altra chance per la Roma con Dzeko che, servito da Nzonzi, calcia col mancino ma la sfera termina a lato dopo una deviazione. 10' Primi dieci minuti di gara all'Olimpico con la Roma che è in vantaggio grazie al gol di Dzeko al terzo minuto di gioco. 8' Continua ad attaccare la Roma che ha cominciato molto bene questa gara. 6' Si è messa subito bene la partita per la Roma che, dopo 169 secondi , è passata in vantaggo con Dzeko. 5' Intanto a Mosca vantaggio del CSKA nei confronti del Real Madrid. 4' Passa in vantaggio la Roma con Dzeko che entra in area e con un bel diagonale mancino insacca, 1-0. 3' GOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! DZEKO! 3' Ritmi ancora bassi in questo avvio di gara, le due compagini si stanno studiando. 1' PARTITI! E' cominciata Roma-Viktoria Plzen! 20.58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si parte. 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.26 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.15 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Roma con Under, Dzeko e Kluivert a comporre il tridente offensivo mentre il Viktoria Plzen risponde col 4-2-3-1 con Zeman, Horava e Kovarik a supporto di Krmencik. 19.50 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Viktoria Plzen, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League. IL TABELLINO ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Pellegrini, Under, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Di Francesco VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman, Horava, Kovarik; Krmencik. Allenatore: Vrba RETI: 3' Dzeko (R), 40' Dzeko (R) AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine capitolina che viene da due vittorie consecutive contro Frosinone e Lazio. In classifica la squadra di Di Francesco occupa la sesta posizione con 11 punti. In Champions League il cammino della Roma è cominciato con una sconfitta in casa del Real Madrid. Dall’altra parte, invece, c’è il Viktoria Plzen che, alla prima giornata, ha pareggiato in casa contro il CSKA Mosca.

QUI ROMA – La squadra giallo-rossa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Olsen in porta, pacchetto arretrato composto da Florenzi e Santon sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo Nzonzi in cabina di regia con Cristante e Pellegrini mentre davanti Under e Kluivert a supporto di Dzeko.

QUI VIKTORIA PLZEN – La squadra ospite dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Kozacik in porta, pacchetto arretrato composto da Reznik e Limbersky sulle fasce mentre nel mezzo Hubnik e Hejda. A centrocampo Prochazka e Hrosovsky in cabina di regia mentre davanti Petrzela, Horava e Kovarik a supporto di Krmencik.

Dove vederla in TV e in streaming

Roma – Viktoria Plzen si giocherà martedì 2 ottobre alle 21:00 presso lo Stadio Olimpico. Sarà trasmessa in esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming sulla piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Viktoria Plzen

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Ünder, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petržela, Horava, Kovarik; Krmencik. Allenatore: Pavel Vrba.

ARBITRO: Pawel Raczkowski (POL)

STADIO: Olimpico