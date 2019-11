BUCAREST – La Svezia mette fuori definitivamente la Romania dalla fase finale delle qualificazioni a Euro 2020, in programma nel prossimo giugno. All’Arena Naţională di Bucarest, in una gara valida per il Gruppo F, arriva un netto successo per 0-2. Praticamente spettatore non pagante in campo, il portiere del Cagliari, Robin Olsen. Partita macchiata da un brutto episodio di razzismo nei confronti di Isak, Orsato decide di sospendere la gara; dopo qualche minuto di pausa si riprende il gioco, da lì in poi non sono stati più ravvisati episodi discriminatori.

Romania – Svezia 0-2: il tabellino

Romania (4-4-2): Tatarusanu; Mogos, Rus, Nedelcearu, Bancu; Deac (dal 46′ Hagi), Baluta, Stanciu (dal 73′ Alibec), Mitrita: Puscas, Keseru (dal 57′ Coman). Allenatore: Cotra.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Bengtsson; S. Larsson (dal 69′ Svensson), Ekdal, Forsberg, Olsson; Quaison, Berg (dal 78′ Isak). Allenatore: Andersson.

Reti: 18′ Berg, 34′ Quaison (Svezia).

Ammoniti: Bancu, Stanciu (Romania); Lindelöf (Svezia).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 1min (1°T) ; 4min (2°T).