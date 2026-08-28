Rotations, nel quarto episodio Alessandro Michieletto si racconta a Bruno Rezende

Dagli esordi in famiglia alla crescita a Trento, dal rapporto con Angelo Lorenzetti ai trionfi mondiali con la Nazionale

Il viaggio di Rotations, la serie di interviste firmata Volleyball World e condotta da Bruno Rezende, prosegue con un protagonista d’eccezione: Alessandro Michieletto, schiacciatore della Nazionale italiana e due volte campione del mondo. Il quarto episodio, registrato sulla costa adriatica, luogo caro a Rezende per i suoi anni a Civitanova e Modena, offre uno sguardo profondo sulla vita sportiva e personale di uno dei talenti più luminosi della pallavolo italiana.

Gli esordi: una vita tra campi e famiglia

Michieletto ripercorre l’infanzia trascorsa tra campi da pallavolo e beach volley, sempre al fianco del padre. Racconta come lo sport sia stato da subito l’unica strada immaginata, sostenuta da un interesse genuino per il corpo umano e la preparazione atletica, coltivato anche negli studi. Un percorso costruito senza scorciatoie, fino all’esordio in Champions League con Trento, in una partita che Rezende ricorda vividamente.

Lorenzetti, il maestro che ha cambiato tutto

Centrale nel racconto è il rapporto con Angelo Lorenzetti, l’allenatore che ha trasformato Michieletto da giovane libero a schiacciatore di livello internazionale. Il campione azzurro ripercorre gli insegnamenti ricevuti: l’attenzione ai dettagli tecnici, la costruzione di un atteggiamento positivo e la capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi.

La crescita personale e il peso della maglia azzurra

Michieletto non nasconde le difficoltà dei primi anni, descrivendosi come una “testa calda” in campo. Con il tempo, però, è maturata la consapevolezza del ruolo e della responsabilità: «Quando giochi con la maglia della Nazionale ti seguono il doppio delle persone, è un privilegio e un onore», racconta.

Da qui il ricordo dei due titoli mondiali:

2022 , un trionfo inatteso, carico di emozioni;

, un trionfo inatteso, carico di emozioni; 2025, una vittoria costruita dopo un avvio complicato, simbolo di resilienza e crescita.

Oltre il campo: filosofia di vita e valori della pallavolo

L’episodio offre anche un ritratto più intimo del campione: le abitudini quotidiane, le passioni fuori dal campo e una filosofia che accompagna ogni scelta. Per Michieletto, nello sport come nella vita, contano le reazioni agli alti e bassi.

Il messaggio alle nuove generazioni è chiaro: «Condividete, imparate a stare in uno spogliatoio e a godervi il giorno dopo giorno per diventare la miglior versione di voi stessi».

Disponibile online

Il quarto episodio di Rotations è disponibile dal 24 agosto su YouTube, Spotify, VBTV e Apple Podcasts.