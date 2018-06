Russia 2018 – Il quadro completo degli ottavi di finale: date e orari

Domani scatteranno gli ottavi di finale di Russia 2018: questo il programma completo con date e orari delle otto sfide in programma dal 30 giugno al 3 luglio.

MOSCA – Non sono mancate le sorprese nei gironi dei Mondiali. La Germania, campione del Mondo in carica, è arrivata ultima nel proprio gruppo che ha visto trionfare la Svezia. Il Giappone figurerà tra le 16 degli ottavi di finale grazie alla differenza di cartellini gialli nei confronti del Senegal. Croazia, Uruguay e Belgio “strapazzano” i loro rispettivi gironi concludendo a punteggio pieno la prima fase di Russia 2018. Ad dare il via agli ottavi di finale sarà la super sfida tra Francia e Argentina, in programma sabato 30 alle ore 16. Nello stesso giorno, alle 20, Uruguay e Portogallo si daranno battaglia per alimentare il loro sogno con gli occhi puntati su Ronaldo che vuole portare il suo Portogallo il più in fondo possibile, in quello che probabilmente sarà il suo ultimo Mondiale.

Domenica 1 luglio ci sposteremo nella parte destra del tabellone con due sfide apparentemente senza storia: Spagna-Russia e Croazia-Danimarca. Se le Furie Rosse già dall’inizio della rassegna era data come favorita, la Croazia si sta pian piano affermando, candidandosi come possibile vincitrice finale. Lunedì si inizierà con Brasile-Messico alle 16 e Belgio-Giappone alle 20. I nipponici per la terza volta su sei presenze ai Mondiali, si trovano agli ottavi di finale e cercheranno il colpaccio per raggiungere un traguardo storico. Il Messico raggiunge questa fase della competizione per la settima volta consecutiva, e solo due volte nella sua storia si è trovata ai quarti di finale (massimo risultato sportivo per la nazionale centroamericana).

Il 3 sarà l’ultimo giorno dedicato a questo turno e alle 16 si sfideranno le due sorprese: Svezia, vincitrice del girone con la Germania, e Svizzera che ha superato la Serbia. Alle 20 lo scontro tra Colombia e Inghilterra ci dirà chi sarà l’ultima qualificata ai quarti di finale.

Nazionali qualificate per continente

EUROPA (10)

SUD AMERICA (4)

CENTRO AMERICA(1)

ASIA (1)

Il quadro degli ottavi di finale

Sabato 30 ore 16: Francia-Argentina

Sabato 30 ore 20: Uruguay-Portogallo

Domenica 1 ore 16: Spagna-Russia

Domenica 1 ore 20: Croazia-Danimarca

Lunedì 2 ore 16: Brasile-Messico

Lunedì 2 ore 20: Belgio-Giappone

Martedì 3 ore 16: Svezia-Svizzera

Martedì 3 ore 20: Colombia-Inghilterra