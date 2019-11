SAN PIETROBURGO – Poker belga ai danni della Russia: i diavoli rossi si sbizzarriscono in quel di San Pietroburgo e si prendono la nona vittoria su nove nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Sembrerebbe una partitella in famiglia Hazard a giudicare dal tabellino: il primo gol è di T.Hazard servito dal fratello Eden che dopo l’assist gonfia due volte la rete, prima della rete del decisivo ko russo di Lukaku. Dzhikiya segna per i padroni di casa il gol della bandiera. Unica nota dolente per il Belgio e per il Napoli e l’infortunio di Mertens costretto ad uscire al 52′.

Russia – Belgio 1-4: il tabellino

Russia (5-3-2): Guilherme; Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Petrov, Zhirkov (dal 50′ Bakaev); Ionov, Ozdoev, Zobnin (dal 62′ Kuzjaev); Al. Miranchuk, Dzyuba (dal 81′ Komličenko). Allenatore: Cercesov.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen (dal 67′ Denayer); Castagne, de Bruyne, Witsel, Castagne; Mertens (dal 52′ Tielemans), Hazard; Lukaku (dal 77′ Batshuayi). Allenatore: Martinez.

Reti: 19′ T.Hazard, 33′ e 40′ E.Hazard, 72′ Lukaku (Belgio); 79′ Dzhikiya (Russia).

Ammoniti: Petrov (Russia).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 1min (1°T) ; 5min (2°T).