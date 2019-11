FIUME – Vittoria importante della Croazia che batte 3-1 la Slovacchia e blinda praticamente la qualificazione per gli europei 2020 (serve un punto per la sicurezza, sempre contando un eventuale vittoria dell’Ungheria sul Galles). Ospiti che al 32′ passano in vantaggio con Bozenik e tengono il risultato fino al riposo; nella ripresa, infatti pareggia i conti Vlasic e poi Petkovic porta in vantaggio i croati, che sfruttano la doppia ammonizione di Mak al 66′ e al 74′ con Perisic chiudono la pratica.

Croazia – Slovacchia 3-1: il tabellino del match

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Peric, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic (dal 54′ Brekalo), Vlasic (dal 75′ Kovacic), Perisic (dal 82′ Orsic); Petkovic. Allenatore: Dalic.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka (dal 79′ Hrošovský), Lobotka, Hamsik; Rusnak (dal 63′ Haraslin), Bozenik (dal 72′ Duris), Mak. Allenatore: Hapal.

Reti: 32′ Bozenik (Slovacchia); 56′ Vlasic, 60′ Petkovic, 74′ Perisic (Croazia).

Ammoniti: Caleta-Car, Rebic (Croazia); Dubravka (Slovacchia).

Espulsi: 66′ Mak (doppio giallo)(Slovacchia).

Recupero: 1min (1°T) ; 3min (2°T).