Salernitana-Audace Cerignola 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana-Audace Cerignola di Mercoledì 24 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

SALERNO – Mercoledì 24 settembre 2025 allo stadio Arechi di Salerno andrà in scena Salernitana–Audace Cerignola, gara valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Da una parte, la formazione guidata da Giuseppe Raffaele in vetta alla classifica a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite con otto gol all’attivo e tre reti al passivo.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vincenzo Maiuri che vengono dal pareggio senza reti nel derby casalingo con il Foggia e dalla sconfitta in un altro derby quello di Monopoli (2-0) dopo i primi tre punti stagionali strappati in casa con il Siracusa (3-1). I granata, che davanti al proprio pubblico sono riusciti a raccogliere soltanto vittorie subendo un solo gol, vogliono consolidare la vetta della classifica con il sesto successo consecutivo utile per tenere lontano soprattutto la più diretta inseguitrice Benevento distante tre lunghezze.

Gli ofantini, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono dallo scorso inizio aprile (0-2 a Cava), hanno tanta voglia di stupire per ritornare a fare bottino pieno e risalire in classifica. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli. Operatore all’FVS: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Tabellino in tempo reale

SALERNITANA: Donnarumma A., Frascatore P., Coppolaro M., Golemic V., Ubani M., Tascone M., de Boer K., Capomaggio G., Villa L., Ferraris A., Ferrari F.. A disposizione: Achik I., Anastasio A., Boncori L., Brancolini F., Di Vico R., Iervolino A., Inglese R., Knezovic B., Matino E., Quirini E., Varone I.



AUDACE CERIGNOLA: Greco S., Todisco G., Martinelli L., Visentin S., Russo L., Vitale G., Cretella C., Bianchini G., Paolucci L., Gambale D., Cuppone L.. A disposizione: Ballabile E., Cocorocchio M., D'Orazio L., Dabizas A., Emmausso M., Fares G., Gasbarro A., Ianzano D., Iliev V., Labranca R., Ligi A., Moreso O., Parlato C., Ruggiero Z., Spaltro R.



Reti: al 9' pt Ferraris A. (Salernitana) .

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Audace Cerignola

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, De Boer, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Achik, Varone, Inglese, Knezovic, Quirini, Matino, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele

AUDACE CERIGNOLA (4-3-1-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin, Russo; Cretella, Vitale, Bianchini; Paolucci; Cuppone, Gambale. A disposizione: Fares, Iliev, Dabizas, Ligi, Ballabile, Gasbarro, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggi ero, Labranca, Emmausso, Parlato. Allenatore: Maiuri

Le parole di Giuseppe Raffaele

“Ci aspetta una sfida certamente difficile. Anche quest’anno l’Audace Cerignola ha allestito un organico interessante e competitivo. Occorrerà continuare sulla scia dei netti miglioramenti sul piano del gioco che ho visto nella scorsa partita, consapevoli delle nostre potenzialità. Nello stesso tempo, sarà fondamentale dosare bene tutte le energie: veniamo da tante partite ravvicinate anche più degli altri perché abbiamo giocato in mezzo alla settimana anche il recupero con l’Atalanta U23. Il gruppo lavora in modo encomiabile ed è davvero molto unito. Siamo solo all’inizio e non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia”.

I convocati della Salernitana

Portieri: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

Difensori: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

Centrocampisti: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

Attaccanti: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – A protezione di Donnarumma ci saranno Golemic, Matino e Coppolaro. Sulle corsie esterne agiranno Anastasio e Villa con Capomaggio, Tascone e Varone in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Ferrari e Achik.

QUI AUDACE CERIGNOLA – In porta Greco con Visentin, Martinelli e Todisco a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Russo e D’Orazio con Vitale e Paolucci in cabina di regia. Davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Emmausso e Cuppone.

Le probabili formazioni di Salernitana-Audace Cerignola

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Golemic, Matino, Coppolaro; Anastasio, Capomaggio, Tascone, Varone, Villa; Ferrari, Achik. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Todisco; Russo, Vitale, Paolucci, Bianchini, D’Orazio; Cuppone, Emmausso. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Salernitana-Audace Cerignola, gara valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta su Sky Sport. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.