Serie B, Salernitana – Benevento: per i bookmakers situazione di equilibrio

Serie B, Salernitana – Benevento: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 16 settembre dalle ore 21. Per i bookmakers situazione di equilibrio

SALERNO – Lunedì 16 settembre si gioca Salernitana – Benevento, Monday Night della terza giornata del campionato di calcio di Serie B; calcio di inizio fissato per le ore 21. La squadra di Ventura è in testa alla classifica grazie ai due successi maturati contro Pescara e Cosenza; per quella di Inzaghi quattro lunghezze, frutto del pareggio col Pisa e della vittoria a Cittadella.

Salernitana – Benevento: per i bookmakers nettamente favoriti i granata

Il segno 1 è quotato da 2,75 a 2,80. Il segno X è offerto da 2,95 a 3,00 mentre il segno 2 è dato mediamente a 2,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,43 a 1,44, l’X/2 è offerto da 1,42 a 1,47 mentre l’1/2 vale da 1,32 a 1,37.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,62 a 1,65, l’Over 2,5 da 2,10 a 2,15. Molti dubbi e andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il No Goal vale da 1,88 a 1,90, il goal in media a 1,90 .

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,25 a 5,50) seguito dall’1-0 (da 8,25 a 8,00) e dallo 0-0 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 5,00.