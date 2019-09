Salernitana – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Benevento: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Lunedì 16 settembre alle ore 21 andrà in scena Salernitana – Benevento, incontro valido per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno cominciato splendidamente la stagione grazie ai due successi maturati contro Pescara e Cosenza. Dall’altra parte, invece, ci sono i sanniti che hanno collezionato una pareggio e una vittoria, rispettivamente, contro Pisa e Cittadella.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SALERNITANA-BENEVENTO IN DIRETTA Lunedì 16 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Idee chiare per Ventura che dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Micai tra i pali, pacchetto difensivo composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpa Apro e Firenze mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Cicerelli e Kiyine. In attacco tandem offensivo composto da Jallow e Djuric.

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Montipò in porta, pacchetto arretrato formato da Maggio e Letizia sulle fasce laterali mentre nel mezzo Volta e Caldirola. A centrocampo Hetemaj e Viola in cabina di regia con Tello e Insigne sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tandem composto da Sau e Coda.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Benevento, valido per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Benevento

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski, Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Jallow, Djuric. Allenatore: Ventura

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia, Tello, Hetemaj, Viola, Insigne, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Arechi di Salerno