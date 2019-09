Conto alla rovescia per il derby campano, curva sud sold out e 15mila spettatori previsti per il match di questa sera. Fischio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Manca ormai poco all’inizio del derby campano tra Salernitana e Benevento. Alle ore 21 il fischio d’inizio di un incontro che si attende essere seguito da 15mila spettatori e forse più viste le prevendite. Si va dunque verso il tutto esaurito con la sud già sold out. Dalle ore 2o attese le formazioni ufficiali quindi il match che potrete seguire in tempo reale con la nostra webcronaca. Da un lato i granata con il 3-5-2 che hanno convocato il neo acquisto Cerci e che dovrebbero avere in avanti il tandem Giannetti – Jallow; dall’altra parte il 4-4-2 proposto da Inzaghi con Coda – Sau di punta supportati da centrocampisti di esperienza e qualità come Viola e Tello.

Il tenico Ventura punta molto su Djuric che anche stasera potrebbe avere più di una chance di scendere in campo, magari nell’ultima parte del match. Così alla vigilia: “Sta lavorando benissimo, si sta impegnando alla grande e sono contentissimo di quello che sta facendo. É cresciuto molto e deve continuare così“.

L’incontro sarà diretto da Eugenio Abbattista di Molfetta che sarà coadiuvato da Raspolini di Livorno e Margani di Latina. Il quarto uomo sarà invece Camplone di Pescara. Nei 24 precedenti bilancio a favore dei granata con 15 successi contro i 3 del Benevento, 6 invece i pareggi per un totale di 33 reti contro 14.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Salernitana – Benevento

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. A disposizione: Russo, Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Maistro, Morrone, Cerci, Djuric, Gondo, Kalombo. Allenatore: Ventura. [ufficiali dalle ore 20]

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Coda, Sau. A disposizione: Manfredini, Rillo, Gyamfi, Tuia, Antei, Del Pinto, Basit, Kragl, Sanogo, Vokic, Improta, Di Serio. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 20]