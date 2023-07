Salernitana – Delfino Curi Pescara: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Folgore Delfino Curi Pescara di Mercoledì 19 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club

RIVISONDOLI – Mercoledì 19 luglio, sul campo di Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, la Salernitana affronterà in amichevole il Delfino Curi Pescara; calcio di inizio previsto alle ore 18 (posticipato di un’ora rispetto alla comunicazione iniziale per via dell’ondata di calcio. Prima uscita stagionale per la Salernitana di Paulo Sousa, che soggiornerà a Rivisondoli fino al 23 e che prima di tornare in Campania sfiderà il Picerno. L’esordio in campionato é in programma per il 19 agosto. Da questa mattina alle ore 10 sono disponibili i tagliandi per seguire il match dallo stadio di Rivisondoli con prezzo di 2.50 euro in curva e 5 euro in tribuna mentre U12 gratis se accompagnati. In casa granata ottimo impatto con la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione di Serie A, in appena 4 giorni superati gli 8.118 carnet della scorsa stagione e si punta al prestigioso traguardo dei 12mila. Nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa Fazio che ha riferito come il suo obiettivo è quello di stare in campo e dare il suo contributo per la squadra. Il difensore ha lavorato duro in questa fase della stagione e spera di fare meglio rispetto alla scorsa.

La probabile formazione della Salernitana

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Gyomber, Fazio, Mazzocchi; Coulibaly L., Coulibaly; Maggiore, Candreva, Kastanos; Valencia. Allenatore: Sousa

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro si potrà seguire sul digitale terrestre (canale 88) e sulle frequenze di Tv Oggi,