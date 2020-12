Salernitana – Virtus Entella 2-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Virtus Entella del 21 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 14° giornata di Serie B

SALERNO – Stasera, lunedì 21 dicembre 2020, allo Stadio Arechi di Salerno, é in programma Salernitana – Virtus Entella, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 21. La gara si svolgerà a porte chiuse in osservanza della normativa anti-COVID.

La cronaca e tabellino minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: SALERNITANA-VIRTUS ENTELLA 2-1 SECONDO TEMPO 90' Arriva il segnale dall'arbitro il match Salernitana – Virtus Entella si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 2 a 1. Grazie per averci seguito e alla prossima 90' E' giallo! Tomi Petrović riceve il cartellino dall'arbitro 86' Andrea Settembrini fuori campo per dar spazio al compagno 86' In campo per Virtus Entella Tomi Petrović 86' Esce dal campo Ilias Koutsoupias per Virtus Entella 86' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Marco Brescianini 86' Esce dal campo Gennaro Tutino per Salernitana 86' Entra in campo Niccoló Giannetti per Salernitana 77' Freddie Veseli viene ammonito dall'arbitro 76' Abbandona il terreno di gioco Matteo Mancosu per Virtus Entella 76' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Matteo Brunori Sandri 74' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 73' Termina qui la partita di Walter López che abbandona il rettangolo di gioco 73' Entra in campo Freddie Veseli per Salernitana 66' Goal! Occasione per Milan Đurić che segna con una rete dagli undici metri. 2 a 1 65' L'arbitro è irremovibile, giallo per Fabrizio Poli 62' Lascia il campo Andrea Schiavone per Salernitana 62' Buttato nella mischia Patryk Dziczek 57' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Andrea Schiavone 52' Cassio Cardoselli abbandona il terreno di gioco 52' In campo per Virtus Entella Andrea Schenetti 47' Marcatura per Gennaro Tutino per Salernitana incornando di testa, assist di Emanuele Cicerelli! 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! 46' Finisce la gara di Cedric Gondo che lascia il rettangolo di gioco 46' Il tecnico inserisce Milan Đurić sul terreno di gioco 46' Gli fa spazio Anderson per Salernitana 46' Sul terreno di gioco per Salernitana Emanuele Cicerelli 46' Fuori dal rettangolo di gioco Luca Nizzetto per Virtus Entella 46' Andrea Paolucci si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 38' Gol di Matteo Mancosu! Superato il portiere, assist di Ilias Koutsoupias, si modifica il risultato. Adesso siamo 0 a 1 6' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Federico Bonini 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci a gustarlo assieme



Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Salernitana – Virtus Entella, la squadre fanno il loro ingresso in campo SALERNITANA: Vid Belec; Walter López (dal 28' st Freddie Veseli), Ramzi Aya, Tiago Casasola, Norbert Gyömbér, Andrea Schiavone (dal 17' st Patryk Dziczek), Francesco Di Tacchio, Anderson (dal 1' st Emanuele Cicerelli), Tomasz Kupisz, Cedric Gondo (dal 1' st Milan Đurić), Gennaro Tutino (dal 41' st Niccoló Giannetti). A disposizione: Marius Adamonis, Valerio Mantovani, Andreas Karo, Luka Bogdan, Edoardo Iannoni, Giuseppe Barone, Leonardo Capezzi. Allenatore: Fabrizio Castori.



VIRTUS ENTELLA: Alessandro Russo; Gabriel Cléùr, Federico Bonini, Fabrizio Poli, Markus Pavic, Luca Nizzetto (dal 1' st Andrea Paolucci), Cassio Cardoselli (dal 7' st Andrea Schenetti), Andrea Settembrini (dal 41' st Marco Brescianini), Ilias Koutsoupias (dal 41' st Tomi Petrović), Giuseppe De Luca, Matteo Mancosu (dal 31' st Matteo Brunori Sandri). A disposizione: Andrea Paroni, Daniele Borra, Ivan De Santis, Marco Chiosa, Marco Crimi, Lorenzo Meazzi. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



Reti: al 38' pt Matteo Mancosu, al 2' st Gennaro Tutino, al 21' st Milan Đurić.



Ammonizioni: al 12' st Andrea Schiavone (SAL), al 32' st Freddie Veseli (SAL), al 29' st Gabriel Cléùr (VIR), al 6' pt Federico Bonini (VIR), al 20' st Fabrizio Poli (VIR), al 45' st Tomi Petrović (VIR). Vid Belec; Walter López (dal 28' st Freddie Veseli), Ramzi Aya, Tiago Casasola, Norbert Gyömbér, Andrea Schiavone (dal 17' st Patryk Dziczek), Francesco Di Tacchio, Anderson (dal 1' st Emanuele Cicerelli), Tomasz Kupisz, Cedric Gondo (dal 1' st Milan Đurić), Gennaro Tutino (dal 41' st Niccoló Giannetti).Marius Adamonis, Valerio Mantovani, Andreas Karo, Luka Bogdan, Edoardo Iannoni, Giuseppe Barone, Leonardo Capezzi.Fabrizio Castori.Alessandro Russo; Gabriel Cléùr, Federico Bonini, Fabrizio Poli, Markus Pavic, Luca Nizzetto (dal 1' st Andrea Paolucci), Cassio Cardoselli (dal 7' st Andrea Schenetti), Andrea Settembrini (dal 41' st Marco Brescianini), Ilias Koutsoupias (dal 41' st Tomi Petrović), Giuseppe De Luca, Matteo Mancosu (dal 31' st Matteo Brunori Sandri).Andrea Paroni, Daniele Borra, Ivan De Santis, Marco Chiosa, Marco Crimi, Lorenzo Meazzi.Vincenzo Vivarini.al 38' pt Matteo Mancosu, al 2' st Gennaro Tutino, al 21' st Milan Đurić.al 12' st Andrea Schiavone (SAL), al 32' st Freddie Veseli (SAL), al 29' st Gabriel Cléùr (VIR), al 6' pt Federico Bonini (VIR), al 20' st Fabrizio Poli (VIR), al 45' st Tomi Petrović (VIR).

Presentazione della partita

I padroni di casa vengono dal pareggio a reti inviolate ottenuto sul campo del Frosinone e in classifica sono secondi con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte: 18 gol all’attivo e 11 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 2 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi, realizzando 4 gol e subendone altrettanti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro il Pordenone sono il fanalino di coda del torneo con 5 punti, frutto di 5 pareggi e 8 sconfitta; 8 gol all’attivo e 27 al passivo. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 5 sconfitte, segnando 3 reti e incassandone 14. Ricordiamo che in testa alla classifica del campionato cadetto alle spalle dell’Empoli con 26 punti ci sono, appunto, la Salernitana con 25 e al terzo posto il Frosinone a quota 24.

Le probabili formazioni di Salernitana – Virtus Entella

QUI SALERNITANA – Castori dovrebbe optare per un modulo 3-5-2 con Belec in porta e difesa composta da Aya, Gyomber e Mantovani. In cabina di regiaDi Tacchio, con Capezzi e Kupisz mezz’ali; sulle corsie Casasola e Lopez. Davanti Djuric e Giannetti.

QUI VIRTUS ENTELLA – Probabile modulo 4-3-1-2 con Russo tra i pali e retroguardia composta al centro da Chiosa e Pellizzer e ai lati da Cleur e Costa. In mezzo al campo Crimi, Paolucci e Settembrini. Sulle trequarti Schenetti; davanti Petrovic e Brunori.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Giannetti. Allenatore: Castori.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Crimi, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Petrovic, Brunori. Allenatore: Vivarini.

Stadio: Arechi di Salerno

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Salernitana – Virtus Entella, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.