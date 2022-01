Le formazioni ufficiali di Salernitana – Lazio del 15 gennaio 2022, incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

SALERNO – Questo pomeriggio alle ore 18 in campo Salernitana – Lazio. Dalle ore 17 scopriremo le formazioni ufficiali che si affronteranno in questa 22esima giornata. Colantuono con diversi giocatori in dubbio sul pieno recupero. Inoltre è notizie del giorno che ci sono tre nuovi calciatori trovati positivi. Tra i pali Belec e non Fiorillo mentre in difesa con Veseli, Delli Carri e Ranieri. A centrocampo si dovrebbero rivedere dal primo minuto sulle corsie esterne Kechrida e Zortea mentre gli interni con un dubbio per una maglia contesa da Obi e Schiavoni a completare il reparto con Di Tacchio. In avanti Djuric e Gondo supportati sulla trequarti da Kastanos. Sarri deve risolvere un dubbio al centro dalla difesa. Con Acerbi assenti dovrebbe essere spostato Hysaj a far coppia con Luiz Felipe mentre esterni sono Lazzari e Marusic. A centrocampo Luis Alberto con Cataldi e Milenkovic-Savic mentre nel tridente ci sarà Pedro con Immobile e Felipe Anderson, panchina per Zaccagni.

Formazioni ufficiali di Salernitana – Lazio

SALERNITANA (3-5-1-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Ranieri; Kechrida; Obi, Di Tacchio, Zortea; Kastanos; Gondo, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Motoc, Gondo, Ruggeri, Russo, Vergani, Bonazzoli. Allenatore: Stefano Colantuono

Squalificati: Gyomber



Indisponibili: Strandberg (affaticamento muscolare all’adduttore), Capezzi (noie fisiche), Jaroszynski (noie fisiche), Coulibaly M. (lieve lesione muscolare al retto femorale destro), Gagliolo (noie fisiche), Ribery (noie fisiche), Simy (noie fisiche), Bogban (noie fisiche)



Diffidati: Ranieri L., Bonazzoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Hysaj, Luiz Felipe, Marusic; Milenkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Patric, Bertini, Lucas Leiva, Moro, Muriqi, Romero, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Acerbi (lesione al flessore della coscia sinistra), Akpa Akpro (polmonite), Basic (noie fisiche), Radu

Diffidati: Cataldi, Marusic, Luis Alberto