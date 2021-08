La partita Salernitana – Reggina del 16 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con risultato in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

Sintesi del match

1° TEMPO

Al 6′ prima occasione con Laribi da fuori area, palla respinta da Belec quindi Ruggeri alleggerisce sul portiere. Al 13′ cross di Di Chiara per Montalto che sul secondo palo chiuso in sandwich non riesce a impattare di testa. Pochi istanti più tardi uscita a vuoto di Micai con difesa che salva con affanno per evitare l’intervento di Djuric con il portiere che rimedia con un pugno. Al 21′ nuovamente dalla distanza Laribi ma è troppo centrale con Belec che blocca in due tempi. Tre minuti e spunto di Kechrida per Bonazzoli, intervento in anticipo sul primo palo ma palla sul fondo. Al 25′ cooling break. Al 32′ uscita non proprio perfetta di Micai al limite dell’area con Bonazzoli che si vede murare il tentativo di tap in dal limite dell’area con la porta lasciata sguarnita. Dall’altra parte prova una conclusione a giro dal limite di Ricci con palla un metro a lato (34′). Al 43′ su palla recuperata dalla Reggina, sponda di Bogdan per Montalto ma la sua conclusione con il mancino dal limite termina di poco a lato. Al 47′ vantaggio della Salernitana con Bonazzoli: servito al limite dell’area controlla la sfera nello stretto e lascia partire un preciso rasoterra che sorprende Micai. Dopo 2 minuti di recupero si chiude 1-0 il primo tempo grazie a una perla di Bonazzoli.

2° TEMPO

Al 10′ arriva il raddoppio della Salernitana ancora con Bonazzoli: spunto in area di Kechrida che arriva fino al fondo superando Di Chiara con un tunnel e scarica al centro per il compagno, freddo con il piattone a infilare Micai sulla sua destra. Al 32′ ci prova Bellomo dal limite dell’area ma troppo centrale e nessun problema per Belec. Al 33′ annullata la rete di Capezzi: bello scambio tra Kechrida e Bonazzoli che in area fa una sponda per il compagno ma fermato dalla posizione di offside. Al 37′ lascia il campo Bonazzoli tra gli applausi dell’Arechi. Ottimo esordio in match ufficiale per il neo acquisto, oggi autore di una doppietta. Dopo sei minuti di recupero si chiude il match di Coppa Italia con il 2-0 per la Salernitana.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SALERNITANA-REGGINA 2-0

SECONDO TEMPO

90′ Non c'è più tempo! La partita Salernitana – Reggina si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 2 a 0.

55′ Federico Bonazzoli! Cambia il risultato grazie alla sua rete

46′ Al via il secondo tempo di Salernitana-Reggina. Vediamo se cambierà qualcosa in campo

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. All’intervallo tra Salernitana e Reggina siamo sul risultato di 2 a 0. Ci aggiorniamo per l’inizio del secondo tempo

45′ Federico Bonazzoli! Cambia il risultato grazie alla sua rete

1′ Ha inizio l’incontro, prepariamoci a gustarlo assieme

Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Salernitana – Reggina, la squadre fanno il loro ingresso in campo

Tabellino

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan (19′ st Aya); Kechrida, Obi (12′ st Capezzi), L. Coulibaly (11′ st Di Tacchio), M. Coulibaly, Ruggeri; Djuric (36′ st Kristoffersen), Bonazzoli (36′ st Kastanos). A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Iannone, Zortea. Allenatore: Castori

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic (22′ st Adjapong) , Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi (13′ st Bellomo), Hetemaj, Crisetig (33′ st Bianchi), Ricci (13′ st Menez); Rivas, Montalto (23′ st Denis). In panchina: Turati, Gavioli, Loiacono, Regini, Franco, Situm, Liotti. Allenatore: Aglietti.

Reti: al 45′ pt Federico Bonazzoli, al 10′ st Federico Bonazzoli.

Ammonizioni: Capezzi, Hetemaj

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 nella ripresa

Formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Aya, Di Tacchio, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Capezzi. Allenatore: Castori.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disposizione: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Bellomo, Bianchi, Gavioli, Situm, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti.

La presentazione del match

SALERNO – Questa sera, lunedì 16 agosto, alle ore 20.45 si giocherà Salernitana – Reggina, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Castori che viene dalla sconfitta esterna, in amichevole, contro l’Aston Villa. Dall’altra parte troviamo la squadra di Aglietti che è reduce dal successo contro la Vibonese, in amichevole.

QUI SALERNITANA – Castori dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Belec in porta, pacchetto difensivo composto da Bogdan, Gyomber e Veseli. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Di Tacchio e Obi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ruggeri e Zortea. In attacco tandem offensivo composto da Bonazzoli e Djuric.

QUI REGGINA – Aglietti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Micai tra i pali, reparto difensivo composto da Lakicevic e Di Chiara sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cionek e Regini. A centrocampo Crisetig in cabina di regia con Ricci e Hetemaj mezze ali mentre davanti spazio a Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Rivas e Montalto.

Le probabili formazioni di Salernitana – Reggina

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Ruggeri, Di Tacchio, Capezzi, Obi, Zortea; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Castori

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Hetemaj, Laribi; Rivas, Montalto. Allenatore: Aglietti

STADIO: Arechi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Reggina, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20. Sarà possibile vedere la sfida su Mediaset Play.