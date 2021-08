Sampdoria – Alessandria: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Alessandria del 16 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

GENOVA – Lunedì 16 agosto alle ore 21 si giocherà Sampdoria – Alessandria, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di D’Aversa che viene dal successo di misura, in amichevole, contro l’Hellas Verona. Dall’altra parte c’è la squadra di Longo che ha già esordito nella competizione battendo il Padova ai tempi supplementari.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – D’Aversa dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Murillo e Chabot. A centrocampo Thorsby e Askildsen in cabina di regia con Candreva e Verre sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Gabbiadini e Quagliarella.

QUI ALESSANDRIA – Longo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Pisseri in porta, pacchetto difensivo composto da Prestia, Cosenza e Parodi. A centrocampo Giorno e Casarini in cabina di regia con Mustacchio e Beghetto sulle corsie esterne mentre in attacco tridente offensivo composto da Chiarello, Eusepi e Arrighini.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Alessandria

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Murillo, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Giorno, Casarini, Beghetto; Chiarello, Eusepi, Arrighini. Allenatore: Longo

STADIO: Luigi Ferraris

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Alessandria, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Italia 1. La sfida sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Play , il servizio gratuito di Mediaset. Per assistere al match sarà sufficiente utilizzare dispositivi come pc, smartphone o tablet.