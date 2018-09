Salernitana – Verona 0-0 live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Verona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 15

SALERNO – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Salernitana – Verona, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2018/2019.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE 0-0 (1' T) LIVE 1' TEMPO 27' dall'altra parte apprezzabile fuga di Jallow che da posizione defilata fallisce la conclusione 26' fallo di Odjer a centrocampo su Balkovec, guadagna metri la squadra oggi in maglia bianca ma Crescenzi effettua un cross direttamente tra le braccia di Micai 24' batte Colombatto, respinta in area della difesa e palla a Tupta che prova una conclusione di potenza con il destro ma palla alta 23' tocco con una mano per Casasola, punizione dal vertice sinistro dell'area per il Verona 22' punizione conquistata da Dawidowicz che fa salire i suoi ma su passaggio in profondità di Jallow fermato in fuorigioco Djuric 19' rapido contropiede di Jallow molto preciso a servire centralmente Odjer che calcia in corsa di potenza ma palla che supera di poco la traversa! 18' apertura di Colombatto per Cissé che in area si sforza per tenere la palla in gioco e rimetterla rasoterra al centro ma tutto fermo per segnalazione di offside 16' replica di Di Tacchio con un tentativo dentro l'area ma il giocatore, sbilanciato al momento dell'impatto sul pallone conclude a lato 15' grande contropiede dell'Hellas con Matos bravo sulla trequarti a sterzare sulla destra, in area arriva a concludere rasoterra. Respinge Micai! 14' scambio Cissé per Anderson che dopo un controllo conclude con il destro e palla sull'esterno della rete 12' sugli sviluppi segnalata una posizione di fuorigioco e rinvio con i piedi per Silvestri 12' buona trama offensiva della Salernitana che conquista il primo corner del match 10' murato al limite dell'area Matos, difesa attenta con i suoi centrali 9' fasi di studio con la squadra ospite che prova a tenere il pallino del gioco 6' traversone di Vitale un pò troppo sul portiere che blocca senza problemi 4' qualche piccola scintilla in campo ma al momento nessun intervento falloso degno di nota 3' primo giropalla per l'Hellas che finisce per spedire in tribuna il pallone 1' subito un affondo di Vitale che supera Caracciolo e offre un pallone d'oro per Odjer che si inserisce bene ma a tu per tu con il portiere cicca un pò il pallone concludendo a lato partiti! calcio d'avvio per la squadra di casa Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, grande cornice di pubblico. Tutto pronto per l'inizio della sfida. Un saluto agli amici di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Salernitana - Verona. La capolista all'Arechi per un match che si annuncia effervescente. TABELLINO SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Odjer, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Bellomo, Migliorini, Pucino, Akpa Akpro, Mazzarani, Palumbo, A. Anderson, Orlando, Bocalon, Vuletich. Allenatore: Colantuono. VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balkovec; Colombatto, Dawidowicz, Henderson; Tupta, Cissé, Matos. A disposizione: Tozzo, L. Ferrari, Empereur, Eguelfi, Gustafson, Zaccagni, Calvano, Lee, Kumbulla, Ragusa, Pazzini, Laribi. Allenatore: Grosso. Reti: Ammonizioni: Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine campana che, nel turno infrasettimanale, non è andata oltre il pareggio casalingo contro l’Ascoli. La squadra di Colantuono occupa l’ottava posizione in classifica con sei punti conquistati nelle prime cinque giornate. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione veneta che guida la classifica con 13 punti, +2 sul Pescara e + 3 sul Benevento. Momento particolarmente positivo per la squadra di Grosso che è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima è arrivata martedì con il successo in rimonta ai danni dello Spezia. Ad arbitrare la gara dell’Arechi sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna.

QUI SALERNITANA – La squadra padrona di casa potrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto arretrato composto da Mantovani, Schiavi e Gigliotti. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpro e Castiglia mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Casasola e Vitale. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Djuric e Jallow.

QUI VERONA – Grosso dovrebbe cambiare poco rispetto all’undici che ha sconfitto lo Spezia. 4-3-3 per la formazione veneta con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Balkovec e Crescenzi sulle fasce mentre nel mezzo Caracciolo e Marrone. A centrocampo Colombatto in cabina di regia con Henderson e Dawidowicz mezze ali mentre davanti spazio a Laribi e Matos a supporto di Pazzini.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Salernitana – Verona, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Salernitana – Verona

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Russo, Migliorini, Pucino, Odjer, Mazzarani, Palumbo, A. Anderson, Orlando, Bocalon, Vuletich. Allenatore: Colantuono.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balkovec; Colombatto, Dawidowicz, Henderson; Laribi, Pazzini, Matos. A disposizione: Tozzo, L. Ferrari, Empereur, Eguelfi, Gustafson, Zaccagni, Calvano, Lee, Kumbulla, Ragusa, Cisse, Tupta. Allenatore: Grosso.

STADIO: Arechi

ARBITRO: Aureliano della sezione di Bologna