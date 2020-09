Sampdoria – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Benevento del 26 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la seconda giornata di Serie A

GENOVA – Sabato 26 settembre alle ore 18 andrà in scena Sampdoria – Benevento, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che ha cominciato la stagione in malo modo perdendo nettamente in casa della Juventus. Dall’altra parte, invece, troviamo la compagine sannita che fa il suo esordio stagionale dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 26 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe passare al 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Colley. A centrocampo Thorsby ed Ekdal in cabina di regia con Ramirez e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Quagliarella e Bonazzoli.

QUI BENEVENTO – I sanniti dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Montipò tra i pali, reparto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Glik e Caldirola. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Hetemaj e Ionita mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da R.Insigne, Lapadula e Caprari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Benevento, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 satellite e 484 del digitale terrestre). Sampdoria – Benevento sarà disponibile anche in diretta streaming utilizzando Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: basterà scaricare l’app ufficiale su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione – sempre dopo aver effettuato l’accesso a Sky Go – per potersi godere il match su uno schermo più grande.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Benevento

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris