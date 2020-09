Juventus – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sampdoria del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A

TORINO – Domenica 20 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Juventus – Sampdoria, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra bianconera che insegue il decimo titolo consecutivo con Andrea Pirlo all’esordio su una panchina dopo l’esonero di Sarri. Dall’altra parte troviamo la compagine ligure che viene da una salvezza tranquilla grazie ad una seconda parte di stagione con ottimi risultati. Sono 62 i precedenti in Serie A in terra piemontese con un bilancio di 38 successi bianconeri, 19 pareggi e 5 sconfitte.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 20 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Rebus modulo per Pirlo che potrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur in cabina di regia con Ramsey e Rabiot mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Pellegrini. In attacco tandem offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Kulusevski.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe optare per un classico 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Colley. A centrocampo Thorsby ed Ekdal in cabina di regia con Depaoli e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Bonazzoli e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Sampdoria, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

Le probabili formazioni di Juventus – Sampdoria

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Ramsey, Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: Allianz Stadium