Sampdoria – Bologna: tabellino e risultato in diretta

Diretta di Sampdoria – Bologna: formazioni e risultato in tempo reale. Minuto per minuto la sfida in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20:45

GENOVA – Mercoledì 18 aprile alle ore 20:45, presso lo stadio Marassi di Genova, si disputerà il match tra Sampdoria e Bologna, valido per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. All’andata terminò con un netto 3-0 in favore dei felsinei grazie ai gol di Verdi, Mbaye e Okwonkwo, attualmente in prestito in Serie B al Brescia. La squadra di Giampaolo non affronta sicuramente un buon periodo di forma e nelle ultime cinque partite ha totalizzato ben tre sconfitte, un pareggio ed una vittoria. Non se la passa meglio il Bologna, seppur le due squadre abbiano obiettivi diversi, che negli ultimi cinque match disputati ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il tabellino



QUI SAMPDORIA – Previsti diversi cambi nella formazione blucerchiata rispetto alla partita dell’Allianz Stadium. Solito 4-3-1-2 per Giampaolo con Viviano tra i pali e due possibili novità nel pacchetto difensivo. Andersen e Bereszynski, infatti, dovrebbero far tirare il fiato a Ferrari, di gran lunga il peggiore contro i bianconeri, e a Jacopo Sala. A centrocampo ci saranno sicuramente Praet e Torreira, mentre sono in ballottaggio Linetty e Barreto, con il polacco in vantaggio per partire dal 1′. Caprari è pronto a riprendersi una maglia da titolare alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Duvan Zapata.

QUI BOLOGNA – Donadoni opterà invece per il 4-3-3 con Mirante tra i pali e la linea difensiva composta da Mbaye, De Maio, Helander e Masina. A centrocampo cerca spazio Nagy, autore di un gol nell’ultimo turno, mentre Dzemaili e Poli sono sicuri di una maglia da titolare. Solito ballottaggio in attacco per due maglie tra Destro, Palacio e Di Francesco con quest’ultimo che ha riposato contro il Verona e dovrebbe partire dal 1′, mentre è aperto quello tra Destro e Palacio.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszysnki/Sala, Silvestre, Andersen/Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty/Barreto; Caprari/Ramirez; Zapata, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Nagy/Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro/Palacio, Di Francesco/Palacio. Allenatore: Donadoni

Arbitro: Manganiello

Guardalinee: Posado-Longo

IV Uomo: Rapuano

Var: Giacomelli

Assistente Var: Tasso

Stadio: Marassi